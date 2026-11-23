Evento será em 13 de dezembro, na Avenida Boa Viagem, com caminhada de 3 km, corridas de 5 km e 10 km e premiação para atletas a partir dos 60 anos.

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A Revista Viva a Vida 60+ e o Instituto Incentiva realizam, em 13 de dezembro, a 2ª edição do Desafio Viva a Vida 60+, no Recife. A prova será na Avenida Boa Viagem, no 2º jardim, e terá caminhada de 3 km e corridas de 5 km e 10 km. As inscrições estão abertas.

A principal mudança em relação à primeira edição, realizada em 2025, é o local. A prova foi transferida do Recife Antigo para a Avenida Boa Viagem.

O evento terá premiação específica para atletas a partir dos 60 anos. As categorias são: 60 a 64 anos, 65 a 69 anos, 70 a 74 anos e 75 anos ou mais.

Segundo Luciano Moura, da Revista Viva a Vida 60+, a proposta é reconhecer o desempenho esportivo e mostrar que a atividade física, a superação e a busca por novas conquistas não têm idade.

A programação mantém os três percursos da edição anterior. De acordo com a organização, eles atendem diferentes níveis de condicionamento físico e buscam incentivar tanto corredores quanto pessoas que estão começando a praticar atividades físicas.

Segundo Luciano Moura, a primeira edição reuniu aproximadamente 1.000 participantes, dos quais 650 tinham 60 anos ou mais.

“Em 2025, a corrida reuniu desde pessoas já habituadas à prática esportiva até participantes que encontraram no projeto um estímulo para iniciar ou manter uma rotina mais ativa. O perfil do público reforçou nosso propósito de promover o envelhecimento ativo e o esporte como meio de inclusão, socialização e valorização da população 60+”, destacou.

Infraestrutura e kit do participante

A organização informa que a estrutura da prova inclui áreas de largada e chegada, pontos de hidratação, sinalização e controle de percurso, apoio operacional, atendimento médico e ambulância, além de equipes de organização distribuídas ao longo do trajeto.

O kit do participante será composto por camisa oficial do evento e sacola. A retirada será na Loja SouCorredor, parceira oficial do Desafio Viva a Vida 60+. As datas e os horários serão divulgados previamente aos inscritos e nos canais oficiais do evento.

Inscrições e valores

As inscrições começaram com uma primeira fase de pré-venda, seguida por dois lotes. O segundo e último lote vai de 13 de novembro a 10 de dezembro de 2026. O valor é de R$ 160, e de R$ 80 para pessoas idosas e estudantes.

Pagamentos elegíveis com Cartões CAIXA Elo têm desconto de 20% sobre o valor integral da inscrição, que passa a R$ 128. Os benefícios não são cumulativos, observadas as condições e regras de cada modalidade de desconto.

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