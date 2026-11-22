Rafa disputará os GPs do Catar e de Abu Dhabi para acelerar preparação para 2027 e se despede da Invicta Racing na liderança da categoria de base

O piloto pernambucano Rafael Câmara foi confirmado pela Haas para disputar as duas últimas etapas da atual temporada da Fórmula 1: o Grande Prêmio do Catar, entre os dias 27 e 29 de novembro, e o Grande Prêmio de Abu Dhabi, marcado para 5 a 7 de dezembro.

A decisão, anunciada neste domingo (22) pelo chefe da equipe, Ayao Komatsu, encerra as dúvidas levantadas mais cedo pelo próprio brasileiro sobre sua presença na etapa catari e selou, na prática, a sua despedida antecipada da Fórmula 2, categoria que liderava até aqui.

Já garantido como piloto titular da equipe norte-americana para o Mundial de 2027 desde outubro, Câmara ganha a oportunidade de acelerar sua adaptação à elite do automobilismo mundial antes de uma intertemporada considerada curta.

O jovem piloto já havia participado dos GPs de São Paulo e de Las Vegas, este último disputado neste final de semana, no qual apresentou evolução em relação à prova de Interlagos ao cruzar a linha de chegada na 16ª colocação, mesmo após ter sido atingido por Sérgio Pérez na 19ª volta.

Com a confirmação nas etapas finais, o brasileiro chegará a quatro corridas de experiência com o carro da Haas antes mesmo de sua estreia oficial como titular no próximo ano.

Ao comentar a escolha, Ayao Komatsu destacou o rápido processo de integração do pernambucano ao time e a importância de aproveitar cada sessão de pista para o desenvolvimento conjunto visando 2027. Segundo o dirigente, dar sequência ao trabalho iniciado no Brasil e nos Estados Unidos será vantajoso para todos os envolvidos na preparação da equipe para a próxima temporada.

A permanência definitiva na Fórmula 1 neste fim de ano, contudo, custa a Câmara a disputa direta pelo título da Fórmula 2. De acordo com o regulamento da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), um piloto não pode competir em duas categorias diferentes no mesmo final de semana, e as etapas decisivas da F2 coincidem exatamente com os GPs do Catar e de Abu Dhabi.

Líder do campeonato com 207 pontos, sete a mais que o vice-líder, o búlgaro Nikola Tsolov, o brasileiro até mantém chances matemáticas de ficar com a taça fora das pistas, mas dependeria de um cenário altamente improvável: o rival precisaria somar menos de sete pontos ao longo das últimas quatro corridas restantes no calendário.

Diante da mudança de rota, Rafael Câmara utilizou suas redes sociais para publicar uma carta de despedida à Invicta Racing, equipe pela qual competia na Fórmula 2. No texto, o brasileiro afirmou que a escuderia foi muito mais do que um time, definindo-a como uma família onde cresceu, aprendeu e viveu momentos inesquecíveis até alcançar o topo da tabela.

Câmara agradeceu pelo apoio e pela confiança ao longo da trajetória rumo à Fórmula 1 e reconheceu que a parceria chega ao fim antes do esperado devido à continuidade de sua jornada com a Haas, desejando sucesso e um futuro brilhante à antiga equipe.

"A Invicta Racing tem sido muito mais do que uma equipa para mim. Tem sido uma família, um lugar onde cresci, aprendi e compartilhei momentos inesquecíveis, desde os desafios que enfrentamos até chegarmos ao topo do campeonato de F2."

"Demos passos importantes na minha jornada rumo à Fórmula 1 e serei sempre grato pelo apoio, confiança e memórias que construímos ao longo do caminho. Nosso tempo juntos chega ao fim antes do esperado enquanto continuo minha jornada com a TRG Haas F1 Team, mas desejo a todos na Invicta Racing apenas sucesso e um futuro brilhante pela frente."