Publicação da Invicta Racing sinalizou presença do piloto nas etapas do Catar e de Abu Dhabi; líder, pernambucano tem sete pontos de vantagem

O piloto pernambucano Rafael Câmara está muito próximo de deixar temporariamente o grid da Fórmula 1 para retornar à Fórmula 2 na reta final da temporada. Os indícios da mudança de rota ganharam força após a Invicta Racing publicar uma imagem do brasileiro, nesta sexta-feira (20), confirmando sua participação nas etapas decisivas do Catar e de Abu Dhabi, indicando que ele voltará à categoria de acesso logo depois de disputar o Grande Prêmio de Las Vegas pela Haas.

Atual líder da Fórmula 2, Câmara soma sete pontos de vantagem sobre o vice-líder Nikola Tsolov. Com o conflito de datas no encerramento do calendário internacional, que impede a participação simultânea nas duas competições, o brasileiro deve optar por abrir mão das duas últimas corridas na elite do automobilismo mundial para focar integralmente na conquista do título da F2.

Com contrato já assinado para ser titular da Haas em 2027, Câmara ficou diante de um impasse no final deste ano: permanecer ganhando quilometragem na principal categoria do automobilismo mundial ou voltar suas atenções para a disputa do título da Fórmula 2, campeonato do qual é o atual líder.

Antes de oficializar a decisão, Rafa Câmara foca na disputa do GP de Las Vegas. A prova acontece na madrugada deste domingo, a partir de 1h (de Brasília), e o piloto pernambucano vive a expectativa de somar os primeiros pontos na Fórmula 1. A disputa será transmitida pela Globo (TV aberta), Globoplay (streaming) e Sportv (TV fechada).

GP de Las Vegas de Fórmula 1

Cinco nomes de peso do grid vão encarar uma missão mais dura no Grande Prêmio de Las Vegas: Kimi Antonelli, já coroado campeão da temporada, além de Oliver Bearman, Oscar Piastri, Lance Stroll e Carlos Sainz. Todos perderão posições no grid após excederem o limite regulamentar de trocas do motor de combustão interna.

Na lista de penalizados aparecem representantes de várias garagens: além do jovem titular da Mercedes, estão Oliver Bearman, que divide a estrutura da Haas com Rafael Câmara, o australiano Oscar Piastri, pela McLaren, o canadense Lance Stroll, da Aston Martin, e o espanhol Carlos Sainz, da Williams.

A origem de todas essas sanções está nas regras que controlam a unidade de potência na Fórmula 1. Como o conjunto é formado por diferentes peças sujeitas a cotas anuais, ultrapassar o teto estabelecido para um componente resulta automaticamente em perda de posições no grid.