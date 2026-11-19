Líder da categoria de acesso e já garantido na equipe norte-americana para 2027, piloto pernambucano esbarra em conflito de calendário

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O piloto pernambucano Rafael Câmara atravessa um momento decisivo nesta reta final da temporada de 2026. Após fazer sua estreia oficial na Fórmula 1 no Grande Prêmio de São Paulo e começar mais uma disputa pela Haas no GP de Las Vegas, o brasileiro de 21 anos precisa definir quais serão seus próximos passos nas pistas antes do encerramento do ano.

Com contrato já assinado para ser titular da equipe norte-americana em 2027, Câmara se vê diante de um impasse estratégico: permanecer ganhando quilometragem na principal categoria do automobilismo mundial ou voltar suas atenções para a disputa do título da Fórmula 2, campeonato do qual é o atual líder.

O obstáculo que impede o brasileiro de conciliar os dois objetivos é o choque de datas no calendário internacional. As duas últimas etapas da Fórmula 1, programadas para o Catar e Abu Dhabi, coincidem exatamente com as rodadas decisivas da Fórmula 2.

Para agravar o cenário, o regulamento da categoria de acesso proíbe expressamente que um piloto indicado por uma escuderia da Fórmula 1 dispute ambas as competições em um mesmo fim de semana de corrida.

Com isso, caso opte por permanecer no cockpit da Haas até o fim da temporada, Rafael Câmara ficará automaticamente impedido de participar das provas finais da F2, comprometendo diretamente suas chances de levantar o troféu da categoria.

Rafael Câmara no GP de Las Vegas

A programação do piloto pernambucano começou nesta quinta-feira (19), com o Treino Livre 1. Rafa Câmara também participa das demais atividades da etapa, que terá treinos livres, classificação e corrida nas ruas de Las Vegas nas próximas madrugadas.