Etapas do Shopping Recife e do RioMar serão em 13 de junho e 15 de agosto; calendário nacional do circuito terá 80 provas, cinco a mais que em 2026.

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O Recife terá duas etapas do Santander Track&Field Run Series em 2027. A primeira será a do Shopping Recife, em 13 de junho, às 5h15. A segunda será a do RioMar Recife, em 15 de agosto, às 5h.

As datas constam do calendário 2027 do circuito, anunciado nesta segunda-feira (16) pela TFSports, plataforma que integra as soluções de varejo, eventos e experiências de bem-estar da Track&Field. A próxima temporada terá 80 etapas distribuídas pelo Brasil, cinco a mais do que em 2026.

Etapas do Recife em 2027

Santander Track&Field Run Series Shopping Recife: 13 de junho, às 5h15, no Recife (PE)

Santander Track&Field Run Series RioMar Recife: 15 de agosto, às 5h, no Recife (PE)

As datas, as distâncias e as informações sobre as inscrições estão disponíveis no aplicativo TFSports e no site oficial www.tfsports.com.br.

Black Friday com inscrições a partir de R$ 109

O anúncio do calendário marca o início da Black Friday da TFSports, que acontece de 16 a 30 de novembro. No período, os corredores poderão garantir inscrições para etapas selecionadas do Santander Track&Field Run Series 2027, com valores a partir de R$ 109. A campanha também inclui outros eventos disponíveis na plataforma.

Segundo a organização, a iniciativa permite que os participantes comecem a planejar o calendário esportivo do próximo ano, escolhendo provas e distâncias com preços promocionais.

Circuito reuniu mais de 200 mil inscritos em 2026

A TFSports apresenta o Santander Track&Field Run Series como o maior circuito de corridas de rua da América Latina em número de provas. A temporada de 2026 deve terminar com mais de 200 mil atletas, de acordo com a organização.

Os dados preliminares indicam que 60% dos participantes têm entre 25 e 44 anos. A faixa de 35 a 44 anos representa 32,3% do público.

Fortaleza foi a segunda maior praça do circuito em 2026, atrás apenas de São Paulo. Segundo o levantamento Year in Sport 2024, do Strava, a capital cearense liderou o país em número de corredores de rua.

Para 2027, a programação prevê maior presença em cidades como Salvador, Brasília e São Paulo, com novas etapas ou ampliação das provas já realizadas sob o selo do circuito. O calendário inclui capitais e municípios do interior.