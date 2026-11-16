Etapa de 29 de novembro, no Parque Dona Lindu, terá 140 cortesias para baixa renda, pretos e pardos, mulheres, LGBTQIA+ e pessoas com 60 anos ou mais.

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O Circuito MDR anunciou 140 inscrições gratuitas para a etapa de 29 de novembro, no Parque Dona Lindu, no Recife. As cortesias fazem parte de um Programa de Ações Afirmativas que busca ampliar o acesso à corrida de rua e representam cerca de 2% das vagas da prova.

O programa é uma iniciativa própria do Circuito MDR e terá o Recife como cidade piloto. As inscrições serão destinadas a pessoas de baixa renda, pessoas pretas e pardas, mulheres cis e trans, pessoas LGBTQIA+ e pessoas com 60 anos ou mais. Elas serão indicadas por organizações e coletivos que já atuam junto a esses públicos na Região Metropolitana.

Em vez de depender apenas de inscrições individuais, o Circuito levará o benefício às comunidades por meio de parceiros locais. Eles selecionarão os participantes conforme os critérios do programa.

Coletivos e comunidades envolvidos

Na Zona Oeste, a Tropa dos Gorillas, criada por Luiz Gustavo Tavares, reúne corredores em treinos de 5 km às quartas-feiras, às 19h, na região da Caxangá e da Madalena, com referência no Compaz Miguel Arraes. Além dos encontros esportivos, o grupo desenvolve ações solidárias e iniciativas como o Check das Crews.

No Ibura, Zona Sul, o Quebra Run mobiliza moradores para ocupar as ruas por meio da corrida. O coletivo realiza encontros às quintas-feiras, com concentração às 19h e largada às 20h, na região da Avenida Rio São Francisco. A proposta combina atividade física, convivência e fortalecimento comunitário.

No Morro da Conceição, Zona Norte, corredores e grupos locais utilizam as ladeiras e vias do bairro para treinos de resistência, integração entre moradores e preparação para provas.

Também na Zona Sul, o Corre Delas reúne mulheres em treinos matinais na região do Pina e do Parque Eduardo Campos. O coletivo associa a prática esportiva ao acolhimento, à saúde e à autoestima feminina, com mobilizações temáticas como as realizadas durante o Outubro Rosa.

Com atuação no Arruda, no Recife, e em Casa Caiada, em Olinda, o Divas Running promove atividades voltadas ao público feminino. Entre os encontros do grupo estão a Corrida das Divas e a Abertura de Verão.

O Instituto Guia Social (IGS) também integra a rede de organizações contempladas, com 20 inscrições gratuitas para mobilização de participantes que atendam aos critérios do programa. Essas vagas fazem parte do total de 140 cortesias anunciadas e não constituem um lote adicional.

Como participar do programa

As organizações parceiras indicarão os beneficiários e receberão códigos individuais de gratuidade para utilização na plataforma oficial do evento. A participação de pessoas pretas e pardas, mulheres cis e trans e pessoas LGBTQIA+ será baseada em autodeclaração, sem documentação complementar para esses critérios.

Para o público de baixa renda, o programa considera pessoas inscritas no CadÚnico ou com renda de até um salário-mínimo por pessoa, mediante informação do Número de Identificação Social (NIS). Pessoas com 60 anos ou mais precisarão apresentar documento de identidade com data de nascimento.

A política de inscrições gratuitas é independente do benefício já previsto para atletas com deficiência. Esse benefício permanece em vigor, com desconto de 50% em uma reserva equivalente a 1% das inscrições da etapa.

Recife é a cidade piloto do programa

A organização acompanhará a utilização das cortesias, a presença dos beneficiários no dia da prova e a avaliação das entidades participantes. Os resultados do piloto no Recife servirão para orientar uma eventual expansão do programa a outras etapas do Circuito MDR.

“Queremos que a largada do Circuito MDR se pareça com o Recife. A corrida de rua pode e deve ser para todo mundo, e isso passa por ir até quem ainda não chegou nela”, afirma Iris Pessoa, coordenadora de Produção do Circuito MDR.

A rede de parceiros continua aberta a ONGs, projetos sociais e coletivos da Região Metropolitana do Recife que comprovem atuação junto aos públicos contemplados e tenham CNPJ ativo ou vínculo institucional formal. As instituições interessadas podem procurar a organização pelo e-mail iris.pessoa@maratonadorio.com.br.

Serviço

Circuito MDR Recife 2026 | Programa de Ações Afirmativas