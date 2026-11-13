Mamute Fight 14: pernambucano Gustavo Negromonte disputa cinturão de MMA; veja detalhes

Lutador recifense de 26 anos enfrenta o atual campeão peso-pena nesta quinta-feira (19), em São Lourenço da Mata; confira horário e ingressos.

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O lutador recifense Gustavo Negromonte, de 26 anos, terá a oportunidade de conquistar o cinturão peso-pena (66 kg) do Mamute Fight Champion 14. O pernambucano enfrentará o atual campeão da categoria, Glauco Tormenta, na próxima quinta-feira (19), em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife.

O confronto será realizado na Arena Mamute Fight, a partir das 20h, e integra o co-main event (segunda luta mais importante) da competição. Os ingressos para acompanhar o evento estão disponíveis pela internet.

Representante da equipe Blacktiger, Gustavo chega à disputa após uma derrota em sua última apresentação. O atleta busca se recuperar no MMA profissional e conquistar o cinturão diante do representante da Team Tormenta.

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Quem é Gustavo Negromonte, desafiante ao cinturão?

Aos 26 anos, Gustavo Negromonte possui um cartel profissional de seis vitórias e duas derrotas no MMA. Ao longo da carreira, o recifense já participou de eventos como Recife Xtreme Fight (RXF), Coliseu Extreme Fight e Jungle Fight.

Além do MMA, o lutador acumula experiência em outras modalidades de combate, incluindo Muay Thai, Kickboxing e Jiu-jitsu.

Para a disputa contra Glauco Tormenta, Gustavo afirmou que tem trabalhado para corrigir os erros da última apresentação e aproveitar a oportunidade de conquistar o título.

"Sei da importância dessa luta e do adversário que vou enfrentar. Venho de um grande aprendizado e mostrarei que existe nível nessa parada. Estou trabalhando muito forte, corrigindo meus erros e preparado para dar o meu melhor dentro do cage. Quero conquistar esse cinturão e vou mostrar que estou pronto para desafio maiores!", afirmou.

Mamute Fight 14: horário, local e ingressos

A 14ª edição do Mamute Fight Champion será realizada na Arena Mamute Fight, em São Lourenço da Mata. A programação terá início às 20h e contará com confrontos distribuídos entre os cards precoce, preliminar e principal.

Idealizado pelo atleta e empresário Maicon 'Mamute', o evento reúne competidores de diferentes modalidades de combate, como MMA, boxe, Muay Thai, Kickboxing, K1 e Jiu-jitsu.

Os ingressos para acompanhar as lutas podem ser adquiridos pela plataforma Evenyx.

Serviço: Mamute Fight Champion 14

Data: quinta-feira, 19 de novembro de 2026;

quinta-feira, 19 de novembro de 2026; Horário: a partir das 20h;

a partir das 20h; Local: Arena Mamute Fight, São Lourenço da Mata (PE);

Arena Mamute Fight, São Lourenço da Mata (PE); Disputa de cinturão: Gustavo Negromonte x Glauco Tormenta;

Gustavo Negromonte x Glauco Tormenta; Categoria: peso-pena (66 kg);

peso-pena (66 kg); Ingressos: www.evenyx.com/mamute-fight-champion-14

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