Jaylen Brown x Jayson Tatum: é a nova rivalidade da NBA?

Ex-companheiros se enfrentam nesta terça-feira (10), em duelo entre líder e vice-líder do Leste, após troca de provocações e declarações

por Fagner Clemente
Jaylen Brown x Jayson Tatum: é a nova rivalidade da NBA?
Jaylen Brown x Jayson Tatum - Reprodução: @76ers e @jaytatum0

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Philadelphia 76ers e Boston Celtics se enfrentam nesta terça-feira (10), às 22h (horário de Brasília), na Xfinity Mobile Arena, na Filadélfia. Além de colocar frente a frente o líder e o vice-líder da Conferência Leste, o duelo marca o primeiro encontro de temporada regular entre Jaylen Brown e Jayson Tatum desde que deixaram de ser companheiros de equipe.

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Durante nove temporadas, os dois jogadores construíram uma das parcerias mais vitoriosas da NBA. Juntos, chegaram a cinco finais da Conferência Leste, disputaram duas finais da liga e conquistaram o título de 2024 pelo Boston Celtics. A relação, no entanto, passou a ser questionada após a transferência de Brown para o Philadelphia 76ers, na última offseason.

Troca de Brown para o 76ers causou insatisfação

Brown foi negociado pelo Celtics em julho de 2026, em uma operação que levou Paul George para Boston, além de escolhas de Draft. A saída aconteceu depois de a franquia também ter tentado envolver o jogador em uma negociação com o Milwaukee Bucks por Giannis Antetokounmpo.

De acordo com uma fonte ouvida pela ESPN, Brown soube que o Celtics havia tentado negociá-lo enquanto estava de férias. O jogador não havia pedido para deixar a equipe, mas queria participar da escolha de seu destino ou, ao menos, ser avisado previamente sobre as conversas. Segundo a publicação, o pedido não foi atendido.

A forma como a saída aconteceu provocou insatisfação no ala, que demonstrou ter se sentido desrespeitado pela franquia após dez temporadas em Boston. A negociação também encerrou a parceria com Tatum, com quem dividiu o protagonismo na conquista do título de 2024.

Provocações aumentaram questionamentos sobre relação

A tensão ganhou repercussão nas redes sociais depois de Tatum comentar, em um vídeo publicado em seu canal no YouTube, que também havia sido pego de surpresa com a negociação de Brown.

O ex-companheiro reagiu à declaração com um emoji de boné, usado na internet como referência à expressão em inglês *cap*, que significa mentira. A publicação aumentou as especulações sobre um possível desentendimento entre os dois.

Em seguida, Tatum afirmou que não tinha ressentimento ou animosidade contra Brown. O jogador também disse que havia tentado entrar em contato com o ex-companheiro no dia da troca, por meio de ligações e mensagens.

Brown, por sua vez, afirmou que Tatum tinha uma “ótima equipe de relações públicas” e recomendou que ele estivesse sempre preparado. Apesar de negar a existência de uma briga, o jogador do 76ers brincou que poderia haver “costeletas de cordeiro e molho” entre os dois.

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Brown descarta conversa com Tatum

Mesmo com as declarações públicas, Tatum demonstrou disposição para conversar e resolver possíveis desentendimentos. Brown, entretanto, afirmou que não tinha interesse em retomar o contato naquele momento.

Em entrevista após a vitória do Philadelphia sobre o Chicago Bulls, no domingo (8), o ala disse que não conversava com Tatum desde a negociação e que não havia nada a ser discutido antes do reencontro.

Ele está do lado dele e eu estou do meu lado. Os dois estão tentando vencer. É só colocar a bola em jogo”, afirmou Brown.

Tatum, por outro lado, tem evitado alimentar a discussão e reforçado que prefere destacar o que os dois construíram juntos em Boston. O jogador também afirmou que não guarda ressentimentos e que gostaria de conversar com o antigo companheiro.

Reencontro pode dar novos contornos à relação

O primeiro encontro entre os dois após a negociação aconteceu durante a pré-temporada, em 10 de outubro. Na ocasião, Brown e Tatum fizeram atividades de aquecimento em lados opostos da quadra, sem se cumprimentar ou demonstrar interação antes de seguirem para os respectivos vestiários.

O duelo desta terça-feira (10), agora pela temporada regular, volta a colocar os ex-companheiros frente a frente. Apesar das provocações e do distanciamento, ainda é cedo para afirmar que a relação entre os dois se transformou em uma rivalidade duradoura.

Até o momento, as declarações indicam principalmente a insatisfação de Brown com a maneira como deixou Boston e o afastamento entre os jogadores após a negociação. O reencontro em quadra pode trazer novos elementos para essa história, mas o foco de ambos, ao menos publicamente, segue sendo a busca por vitórias com suas atuais equipes.

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Fagner Clemente

Graduando em Jornalismo pela Unicap, atua no Jornal do Commercio (JC) com apuração, redação e produção de notícias em tempo real e conteúdos para redes sociais. Tem experiência nas áreas de esportes e cultura, com cobertura da NBA pelo Blog do Torcedor e produção de matérias culturais. Para mais: https://www.linkedin.com/in/fagnercsilva/

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