Rafael Câmara faz 18º tempo no primeiro treino pela Haas na Fórmula 1

Pernambucano fechou treino livre em 18º lugar, destacou a busca por adaptação ao carro e celebrou oportunidade de estrear no Brasil

por Davi Saboya
Rafael Câmara faz 18º tempo no primeiro treino pela Haas na Fórmula 1
Rafael Câmara em ação pela primeira vez na Fórmula 1 com o carro da Haas - ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

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O pernambucano Rafa Câmara acelerou pela primeira vez, oficialmente, na Fórmula 1, nesta sexta-feira (6), no GP de São Paulo. Guiando pela Haas, o brasileiro assumiu o cockpit em Interlagos e cravou o 18º tempo no treino livre. Além disso, quase protagonizou um incidente com Charles Leclers, que acabou interferindo na tentativa de volta rápida do piloto da Ferrari.

Líder da Fórmula 2 pela Invicta e integrante da Academia de Pilotos da Ferrari, ao lado do seu futuro companheiro na Haas, Ollie Bearman, Câmara é o 34º brasileiro a correr na F1. O piloto dividirá a atenção dos torcedores nas arquibancadas com o compatriota Gabriel Bortoleto, titular da Audi.

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A estreia do pernambucano diante da torcida brasileira acabou antecipada de forma inesperada. Confirmado como titular na Haas originalmente a partir de 2027, Câmara ganhou a vaga após Esteban Ocon se desentender com a equipe e ter o contrato rescindido logo após o GP do México.

Na ocasião, a vaga mexicana foi ocupada pelo reserva Ryo Hirakawa, de 32 anos. Contudo, como o japonês disputa o tricampeonato da Toyota no Mundial de Endurance (WEC) em Milão neste mesmo final de semana, a oportunidade em Interlagos caiu nos braços do brasileiro.

"Quero tentar aprender o máximo possível neste fim de semana. É a primeira vez no circuito. Há muitas coisas para entender e analisar. O objetivo é tentar aproveitar e tirar o máximo proveito da situação”, destacou o piloto pernambucano.

“Estou ansioso para pilotar e curtir o momento. Acho que nunca imaginei que faria minha estreia na Fórmula 1 aqui no Brasil. A temporada está quase no fim, então não esperava fazer minha primeira corrida aqui. Estou muito animado para ver como será", completou Rafael Câmara.

Neste sábado (7), acontece o treino livre 3, que está marcado para 11h30 (de Brasília). À tarde, será a classificação, a partir das 15h.

A corrida está marcada para começar no domingo (8), às 14h. O GP de São Paulo será transmitido pela TV Globo (TV aberta), além do Globoplay e F1 TV Pro (streaming).

Brasil em dose dupla na F1

A chegada do recifense como titular na Haas faz o Brasil voltar a ter dois representantes ao mesmo tempo na categoria após um jejum de 11 anos. A última vez em que o país contou com uma dupla simultânea no grid foi em 2016, quando Felipe Massa corria pela Williams e Felipe Nasr pela Sauber.

Nasr deixou a F1 no fim daquele ano e Massa encerrou a carreira na temporada seguinte, iniciando uma seca de brasileiros na categoria até o desembarque de Bortoleto em 2025.

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Imagem de Davi Saboya

Davi Saboya

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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