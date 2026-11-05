Pernambucano Rafael Câmara irá estrear na Fórmula 1 com número 51

Apoiado por elogios de Max Verstappen e Fernando Alonso, jovem pernambucano da Haas realiza os últimos ajustes e define numeral para o GP de São Paulo

A estreia antecipada do pernambucano Rafael Câmara na Fórmula 1, marcada para este domingo (8), no Grande Prêmio de São Paulo, em Interlagos, trará um detalhe curioso estampado na carroceria do seu carro da Haas: o pernambucano alinhará no grid utilizando o número 51. A escolha do 51 para o fim de semana em São Paulo foi uma contingência do regulamento da categoria.

O número preferido do piloto para a sua primeira temporada completa em 2027 será o 50, uma sugestão dada pelo seu pai em homenagem à sua data de nascimento, 5 de maio de 2005. A primeira opção do jovem era o número 5, mas este já pertence ao compatriota Gabriel Bortoleto, com quem dividirá o grid em Interlagos.

Como o número 50 já havia sido registrado na etapa anterior, no México, em nome do japonês Ryo Hirakawa, que pontuou ao terminar em décimo, a FIA determinou que Câmara utilizasse o 51 nesta sua primeira corrida oficial.

"Estou me preparando para o final de semana. Foram dias intensos depois que recebi a chamada de que iria correr aqui no Brasil. Sem dúvida nenhuma, será um momento especial: estrear em casa. Estou muito contente", afirmou o piloto pernambucano Rafael Câmara.

Tetracampeão mundial e atual vice-líder da temporada, o holandês Max Verstappen rasgou elogios ao talento do pernambucano, mas destacou a importância de manter os pés no chão e gerenciar as expectativas nesta fase de transição.

"Rafa é um rapaz muito bacana. É importante ele começar, desde já, a entender o carro e a trabalhar com a equipe e os engenheiros. Mas ele não deve se colocar sob uma pressão excessiva; é preciso evoluir passo a passo. Ele tem um grande talento e isso ficou evidente em todas as categorias de base. Agora, cabe a ele e à equipe fazerem uma boa gestão para extrair o máximo do seu potencial nos próximos anos. Assim, quem sabe, possamos ter mais um grande piloto brasileiro na Fórmula 1."

Outro gigante da categoria a dar as boas-vindas ao estreante foi o bicampeão mundial Fernando Alonso. O veterano da Aston Martin, que guarda memórias afetivas do autódromo paulistano por ter conquistado seus dois títulos em Interlagos (2005 e 2006), ressaltou o potencial do pernambucano, apontando que o segredo para uma trajetória sólida é saber absorver a natural cobrança do ambiente de elite.

"Ele tem tudo para ter sucesso na Fórmula 1, mas é fundamental começar com o pé direito."