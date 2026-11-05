Circuito das Estações encerra temporada 2026 com corrida no Recife em dezembro

Prova será realizada no dia 6 de dezembro, com percursos de 5 km e 10 km. Inscrições estão abertas para corredores de diferentes níveis

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O Recife recebe, no dia 6 de dezembro, a etapa Verão do Circuito das Estações, que marca o encerramento da temporada 2026 do evento. A corrida terá percursos de 5 km e 10 km e reunirá participantes de diferentes níveis. As inscrições estão abertas.

A edição deste ano também celebra os 20 anos do Circuito das Estações, criado em 2006 para incentivar a prática da corrida de rua e a adoção de hábitos saudáveis. Segundo a organização, mais de 10 milhões de pessoas já participaram das provas ao longo das duas décadas.

A etapa Verão encerra uma temporada dividida em quatro provas: Outono, Inverno, Primavera e Verão. Com o tema "Escreva Sua História", a edição propõe que cada corrida represente uma fase da trajetória dos participantes, desde o início dos treinamentos até a celebração das conquistas.

Os corredores que participarem das quatro etapas também poderão completar a tradicional mandala do Circuito das Estações, símbolo que reúne as peças entregues em cada prova.

Inscrições e retirada dos kits

As inscrições podem ser feitas pelo site oficial do Circuito das Estações (www.circuitodasestacoes.com.br/recife/verao). O local e o horário da largada ainda serão divulgados pela organização.

A retirada dos kits está prevista para os dias 4 e 5 de dezembro, a partir das 10h, na loja Decathlon do Shopping Recife, no segundo piso.

Serviço

Evento: Circuito das Estações – Etapa Verão

Data: 6 de dezembro de 2026

Local: a ser divulgado

Percursos: 5 km e 10 km

Horário da largada: a ser divulgado

Inscrições: site oficial do evento

Retirada dos kits: 4 e 5 de dezembro, a partir das 10h, na Decathlon do Shopping Recife (Piso 2).

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