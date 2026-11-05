Circuito das Estações encerra temporada 2026 com corrida no Recife em dezembro

Prova será realizada no dia 6 de dezembro, com percursos de 5 km e 10 km. Inscrições estão abertas para corredores de diferentes níveis

por Fagner Clemente
Circuito das Estações encerra temporada 2026 com corrida no Recife em dezembro
Circuito das Estações - AMX Fotos

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O Recife recebe, no dia 6 de dezembro, a etapa Verão do Circuito das Estações, que marca o encerramento da temporada 2026 do evento. A corrida terá percursos de 5 km e 10 km e reunirá participantes de diferentes níveis. As inscrições estão abertas.

A edição deste ano também celebra os 20 anos do Circuito das Estações, criado em 2006 para incentivar a prática da corrida de rua e a adoção de hábitos saudáveis. Segundo a organização, mais de 10 milhões de pessoas já participaram das provas ao longo das duas décadas.

A etapa Verão encerra uma temporada dividida em quatro provas: Outono, Inverno, Primavera e Verão. Com o tema "Escreva Sua História", a edição propõe que cada corrida represente uma fase da trajetória dos participantes, desde o início dos treinamentos até a celebração das conquistas.

Os corredores que participarem das quatro etapas também poderão completar a tradicional mandala do Circuito das Estações, símbolo que reúne as peças entregues em cada prova.

Inscrições e retirada dos kits

As inscrições podem ser feitas pelo site oficial do Circuito das Estações (www.circuitodasestacoes.com.br/recife/verao). O local e o horário da largada ainda serão divulgados pela organização.

A retirada dos kits está prevista para os dias 4 e 5 de dezembro, a partir das 10h, na loja Decathlon do Shopping Recife, no segundo piso.

Serviço

Evento: Circuito das Estações – Etapa Verão

Data: 6 de dezembro de 2026

Local: a ser divulgado

Percursos: 5 km e 10 km

Horário da largada: a ser divulgado

Inscrições: site oficial do evento

Retirada dos kits: 4 e 5 de dezembro, a partir das 10h, na Decathlon do Shopping Recife (Piso 2).

Siga o Jornal do Commercio no Instagram e fique por dentro de tudo

Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Entre no canal do WhatsApp
Imagem de Fagner Clemente

Fagner Clemente

Graduando em Jornalismo pela Unicap, atua no Jornal do Commercio (JC) com apuração, redação e produção de notícias em tempo real e conteúdos para redes sociais. Tem experiência nas áreas de esportes e cultura, com cobertura da NBA pelo Blog do Torcedor e produção de matérias culturais. Para mais: https://www.linkedin.com/in/fagnercsilva/

Siga Fagner Clemente