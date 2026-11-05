Baltimore Ravens x Jacksonville Jaguars ao vivo: onde assistir, horário e informações da NFL
Baltimore tenta interromper uma sequência de derrotas, enquanto Jacksonville busca ampliar a vantagem na liderança da AFC South; confira
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Baltimore Ravens e Jacksonville Jaguars se enfrentam nesta quinta-feira, 5 de novembro de 2026, às 22h15 (de Brasília), no M&T Bank Stadium, em Baltimore, pela Semana 9 da temporada regular da NFL.
O confronto abre a rodada no Thursday Night Football. Os Ravens chegam após três derrotas consecutivas, enquanto os Jaguars lideram a AFC South e vêm de uma vitória por 42 a 7 sobre o Indianapolis Colts.
Como chegam as equipes
Baltimore tem campanha de quatro vitórias e quatro derrotas e ocupa a última posição da AFC North. Na rodada anterior, perdeu para o Buffalo Bills por 36 a 10.
A equipe também terá mudanças importantes na posição de quarterback: Lamar Jackson e Tyler Huntley estão lesionados, e Joe Fagnano deve começar como titular.
Jacksonville soma cinco vitórias e duas derrotas e lidera a AFC South. Após a semana de descanso, a equipe venceu os Colts por 42 a 7.
Os Jaguars terão baixas defensivas, com DaVon Hamilton e Eric Murray na lista de lesionados. O running back Bhayshul Tuten é dúvida para a partida.
Onde assistir ao vivo
A transmissão no Brasil está prevista para ESPN e sportv2, na TV por assinatura; ge tv, no YouTube; e NFL Game Pass pelo DAZN, no streaming.
Ficha técnica
- Jogo: Baltimore Ravens x Jacksonville Jaguars
- Competição: NFL 2026 — temporada regular, Semana 9
- Data: 5 de novembro de 2026, quinta-feira
- Horário: 22h15 (de Brasília)
- Local: M&T Bank Stadium, Baltimore, Maryland
- Transmissão no Brasil: ESPN, sportv2, ge tv (YouTube) e NFL Game Pass pelo DAZN