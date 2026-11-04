Rafael Câmara celebra estreia antecipada na Fórmula 1: "Sensação maravilhosa"

Anunciado para a temporada 2027, o pernambucano da montadora Haas defenderá a equipe já nas etapas de Interlagos e Las Vegas deste ano

por Davi Saboya
Rafael Câmara celebra estreia antecipada na Fórmula 1: "Sensação maravilhosa"
Rafael Câmara, automobilista pernambucano - Divulgação/rafaccamara88

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O sonho da Fórmula 1 chegou mais cedo do que o planejado para o pernambucano Rafael Câmara. Anunciado originalmente em outubro para assumir um assento titular na Haas na temporada 2027, o jovem piloto teve sua estreia na categoria principal antecipada para o campeonato de 2026. O brasileiro disputará como titular as duas próximas etapas do calendário: o Grande Prêmio de São Paulo, em Interlagos, e o GP de Las Vegas.

A oportunidade no grid da F1 surgiu em meio a uma reviravolta nos bastidores da equipe norte-americana. A Haas decidiu rescindir antecipadamente o contrato do francês Esteban Ocon após desentendimentos internos durante o GP da Cidade do México. Naquela ocasião, o cockpit foi ocupado interinamente pelo japonês Ryo Hirakawa, que terminou na décima colocação e somou um ponto para o time.

Leia Também

A promoção imediata de Câmara também se concretizou devido a um conflito de datas de Hirakawa. O piloto japonês é titular do carro #8 da Toyota no Mundial de Endurance (WEC) e viajou para a Itália, onde disputa o tricampeonato do certame nas 6 Horas de Monza ao lado do suíço Sébastien Buemi e do neozelandês Brendon Hartley. Com a liderança do campeonato e a chance de título no WEC, a prioridade da Toyota inviabilizou a sequência de Hirakawa na F1.

Diante do novo cenário e prestes a correr diante da torcida brasileira, Rafael Câmara não escondeu a emoção ao comentar a concretização do maior objetivo da sua carreira.

"É uma sensação maravilhosa. Trabalhei a vida inteira para chegar até esse momento. Desde os seis anos que comecei a correr ter a absoluta certeza do futuro. Estou muito feliz, orgulhoso por tudo que vivi e ansioso para começar essa jornada que será de muito trabalho."

Com a confirmação, o pernambucano assume o desafio de acelerar o processo de adaptação ao carro da Haas já no tradicional circuito de Interlagos, marcando o retorno de um brasileiro como titular na F1 diante da torcida local.

Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Entre no canal do WhatsApp
Imagem de Davi Saboya

Davi Saboya

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

Siga Davi Saboya

Leia também