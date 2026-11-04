Rafael Câmara celebra estreia antecipada na Fórmula 1: "Sensação maravilhosa"

Anunciado para a temporada 2027, o pernambucano da montadora Haas defenderá a equipe já nas etapas de Interlagos e Las Vegas deste ano

O sonho da Fórmula 1 chegou mais cedo do que o planejado para o pernambucano Rafael Câmara. Anunciado originalmente em outubro para assumir um assento titular na Haas na temporada 2027, o jovem piloto teve sua estreia na categoria principal antecipada para o campeonato de 2026. O brasileiro disputará como titular as duas próximas etapas do calendário: o Grande Prêmio de São Paulo, em Interlagos, e o GP de Las Vegas.

A oportunidade no grid da F1 surgiu em meio a uma reviravolta nos bastidores da equipe norte-americana. A Haas decidiu rescindir antecipadamente o contrato do francês Esteban Ocon após desentendimentos internos durante o GP da Cidade do México. Naquela ocasião, o cockpit foi ocupado interinamente pelo japonês Ryo Hirakawa, que terminou na décima colocação e somou um ponto para o time.

A promoção imediata de Câmara também se concretizou devido a um conflito de datas de Hirakawa. O piloto japonês é titular do carro #8 da Toyota no Mundial de Endurance (WEC) e viajou para a Itália, onde disputa o tricampeonato do certame nas 6 Horas de Monza ao lado do suíço Sébastien Buemi e do neozelandês Brendon Hartley. Com a liderança do campeonato e a chance de título no WEC, a prioridade da Toyota inviabilizou a sequência de Hirakawa na F1.

Diante do novo cenário e prestes a correr diante da torcida brasileira, Rafael Câmara não escondeu a emoção ao comentar a concretização do maior objetivo da sua carreira.

"É uma sensação maravilhosa. Trabalhei a vida inteira para chegar até esse momento. Desde os seis anos que comecei a correr ter a absoluta certeza do futuro. Estou muito feliz, orgulhoso por tudo que vivi e ansioso para começar essa jornada que será de muito trabalho."

Com a confirmação, o pernambucano assume o desafio de acelerar o processo de adaptação ao carro da Haas já no tradicional circuito de Interlagos, marcando o retorno de um brasileiro como titular na F1 diante da torcida local.

