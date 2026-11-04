Corrida no Novo Cais deve reunir 2,5 mil atletas neste domingo no Recife
Etapa Novo Cais – Moura Dubeux será realizada no domingo (8), no Recife, com percursos de 5, 10 e 15 km e expectativa de 2,5 mil participantes.
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A etapa Novo Cais – Moura Dubeux do Santander Track&Field Run Series 2026 será realizada neste domingo (8), no Recife, com expectativa de reunir 2,5 mil atletas. A prova terá percursos de 5, 10 e 15 quilômetros e será realizada na região do Novo Cais, no bairro de São José.
O evento é promovido pela TFSports, plataforma de eventos e experiências de bem-estar da Track&Field. Esta será a terceira etapa do circuito na capital pernambucana em 2026.
A corrida oferece três distâncias para participantes com diferentes níveis de experiência. Segundo a organização, a iniciativa integra o calendário nacional do circuito e busca ampliar as opções de prática esportiva.
Retirada de kits será no RioMar Shopping
Os atletas inscritos recebem um kit TFSports, com bag, camiseta e brindes de parceiros. Ao concluir a prova, os participantes também terão direito a uma medalha colecionável.
A retirada dos kits será realizada entre quinta-feira (5) e sábado (7), das 9h às 22h, na loja Track&Field do RioMar Shopping Recife, na Avenida República do Líbano, 251.
As inscrições estão disponíveis exclusivamente pelo aplicativo TFSports. Na plataforma, também é possível consultar informações sobre as distâncias, os horários e os serviços oferecidos durante a prova.
Serviço: Santander Track&Field Run Series Novo Cais – Moura Dubeux
- Data: domingo, 8 de novembro
- Local: Avenida Engenheiro José Estelita, 862, bairro de São José, Recife
- Percursos: 5, 10 e 15 km
- Primeira largada: 5h, para a prova de 15 km
- Inscrições: aplicativo TFSports
Retirada dos kits
- Dias: 5 a 7 de novembro
- Horário: das 9h às 22h
- Local: loja Track&Field, RioMar Shopping Recife
- Endereço: Avenida República do Líbano, 251
- A inscrição dá direito ao kit TFSports. Os participantes que concluírem a prova recebem uma medalha colecionável.