ABECC conquista 26 medalhas na Copa do Brasil de Taekwondo; veja destaques

Equipe pernambucana conquistou 10 ouros, cinco pratas e 11 bronzes em Fortaleza, além de garantir atletas classificados para o Grand Slam

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A Associação Beneficente e Esportiva Criança Cidadã (ABECC) encerrou sua participação no calendário nacional de taekwondo com 26 medalhas conquistadas na Copa do Brasil da modalidade. A competição foi realizada entre os dias 28 de outubro e 1º de novembro, em Fortaleza, no Ceará.

Com uma delegação formada por 25 atletas, a equipe pernambucana terminou o torneio com 10 medalhas de ouro, cinco de prata e 11 de bronze, conquistadas em diferentes categorias.

Entre os principais destaques estão Luiz Felipe e Lucas Wilky, que conquistaram dois títulos cada. Luiz Felipe ficou com o ouro nas categorias Juvenil e Sub-21, enquanto Lucas Wilky venceu as disputas do Sub-21 e Adulto.

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ABECC garante atletas classificados para o Grand Slam de Taekwondo

Além das medalhas na Copa do Brasil, a ABECC também encerrou a competição com resultados importantes para a sequência da modalidade.

Segundo a instituição, todos os atletas faixas-pretas da equipe, com exceção de um, garantiram classificação para o Grand Slam, torneio responsável por definir os integrantes da Seleção Brasileira de Taekwondo.

O técnico da equipe, Víctor Matheus, destacou o desempenho dos atletas e a preparação realizada ao longo da temporada.

"Estamos muito felizes com esse resultado. Encerrar o calendário nacional com 26 medalhas e ainda ter praticamente todos os nossos atletas faixas-pretas classificados para o Grand Slam é algo grandioso para uma equipe. Isso é fruto de muito trabalho, dedicação dos atletas e de toda a preparação realizada ao longo do ano. Temos muito orgulho dessa caminhada e do crescimento de cada um", afirmou.

ABECC encerra calendário nacional com 26 medalhas

O resultado em Fortaleza marcou o encerramento das competições nacionais da ABECC em 2026. A equipe terminou a Copa do Brasil com quatro medalhas de ouro conquistadas apenas por Luiz Felipe e Lucas Wilky.

A coordenadora-geral da associação, Thais Melo, ressaltou a importância das conquistas para o trabalho de formação esportiva desenvolvido pela instituição.

"A ABECC celebra com orgulho seus atletas, professores e toda a equipe envolvida nessa trajetória. São conquistas que inspiram e mostram como o esporte transforma vidas e abre caminhos para um futuro de oportunidade", destacou.

Confira o desempenho da ABECC na Copa do Brasil de Taekwondo:

Medalhas de ouro: 10;

10; Medalhas de prata: 5;

5; Medalhas de bronze: 11;

11; Total de medalhas: 26;

26; Atletas participantes: 25;

25; Destaques: Luiz Felipe (Juvenil e Sub-21) e Lucas Wilky (Sub-21 e Adulto).

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