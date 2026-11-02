Chicago Bears x Seattle Seahawks hoje (02): onde assistir e horário do Monday Night Football da NFL

Chicago chega com cinco vitórias, enquanto Seattle tenta aproveitar o mando de campo; partida encerra a Semana 8 da NFL nesta segunda-feira

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Chicago Bears e Seattle Seahawks se enfrentam nesta segunda-feira, 2 de novembro, às 22h15 (horário de Brasília), no Lumen Field, em Seattle. O duelo encerra a programação da Semana 8 da temporada regular de 2026 da NFL e pode influenciar a disputa por posições na NFC.

Com campanha de 5 vitórias e 2 derrotas, os Bears chegam após vencer New England Patriots e Atlanta Falcons. Os Seahawks têm 4 vitórias e 3 derrotas e vêm de um triunfo por 20 a 3 sobre o Kansas City Chiefs.

Onde assistir a Bears x Seahawks ao vivo

Data: segunda-feira, 2 de novembro de 2026

segunda-feira, 2 de novembro de 2026 Horário: 22h15 (de Brasília)

22h15 (de Brasília) Local: Lumen Field, em Seattle

Lumen Field, em Seattle Transmissão: ESPN, Disney+ Premium e NFL Game Pass no DAZN

Como chegam Bears e Seahawks

Chicago venceu cinco dos sete jogos disputados na temporada. A equipe também superou Carolina Panthers, Philadelphia Eagles e New York Jets. As derrotas foram contra Minnesota Vikings e Green Bay Packers.

O quarterback Caleb Williams desfalcou o time por algumas semanas após sofrer uma distensão de grau dois na coxa, na Semana 2. Desde que voltou, na Semana 6, os Bears venceram todas as partidas em que ele esteve em campo.

Seattle alternou bons resultados com derrotas apertadas. Além do triunfo recente sobre Kansas City, venceu Los Angeles Chargers, Patriots e Arizona Cardinals. Perdeu para Washington Commanders, San Francisco 49ers e Denver Broncos.

O que observar no confronto

O ataque de Chicago se destaca pelo jogo terrestre: soma 246 tentativas e 1.080 jardas, os maiores números da liga nesses fundamentos. A produção pelo chão também abre espaço para o passe, e Williams tem taxa de passes completos por tentativa de 71%, a segunda melhor da NFL.

A defesa dos Bears, por outro lado, tem cedido 4,4 jardas por corrida e 13,4 jardas por passe completo. A equipe registra 19 sacks e taxa de pressão de 28% sobre os quarterbacks adversários, a quarta melhor marca da liga. O ataque também está entre os sete mais eficientes nas conversões de terceira descida.

Seattle tem uma defesa que permite 8,3 jardas por passe completo e 3,5 por corrida. No ataque, o destaque é o wide receiver Jaxon Smith-Njigba, que ultrapassou 100 jardas recebidas em seis dos sete jogos. Contra Kansas City, ele teve nove recepções, 150 jardas e um touchdown.

O quarterback Sam Darnold soma oito touchdowns e oito interceptações, enquanto o jogo terrestre dos Seahawks tem média de 113,7 jardas por partida.

Trocas reforçaram as duas equipes

Chicago adquiriu o defensive tackle All-Pro Jeffery Simmons junto ao Tennessee Titans e enviou duas escolhas de primeira rodada na negociação. A estreia do jogador pelos Bears está prevista para esta partida.

Seattle trouxe o guard All-Pro Quenton Nelson do Indianapolis Colts para reforçar a linha ofensiva e a proteção a Sam Darnold.

Desfalques e dúvidas

Nos Bears, o tight end Cole Kmet está fora da temporada após lesão no joelho. O calouro Sam Roush deve assumir a vaga. Colston Loveland é dúvida por dores no pescoço, e Kyle Monangai também está em dúvida, com lesões no polegar e no dedo do pé. Malik Muhammad teve participação limitada nos treinos, mas a previsão é que jogue.

Entre os Seahawks, o left tackle Charles Cross está praticamente descartado por uma entorse no tornozelo, e Josh Jones deve substituí-lo. Uchenna Nwosu é improvável para o jogo, enquanto Rashid Shaheed também deve desfalcar a equipe; Tory Horton deve assumir sua função.

Byron Murphy II e Brandon Pili estão sob observação por problemas nas costas. Leonard Williams treinou sem limitações após se recuperar de dores no tendão de Aquiles. Jadarian Price e Zach Charbonnet estão liberados para atuar e devem reforçar o jogo terrestre.

Histórico de Bears x Seahawks

Chicago e Seattle se enfrentaram 20 vezes na história da NFL. Os Seahawks têm 12 vitórias, contra oito dos Bears.

O primeiro duelo aconteceu em 1976, temporada de estreia de Seattle, e terminou com vitória de Chicago por 34 a 7. No encontro mais recente, em 26 de dezembro de 2024, os Seahawks venceram por 6 a 3, em Chicago.