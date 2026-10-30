Costa do Sauípe Open 2026: veja os principais tenistas confirmados no torneio

Competição na Bahia reúne jogadores com passagem pelo Top 100 da ATP, campeão da edição anterior e jovens talentos do tênis brasileiro

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

O Costa do Sauípe Open 2026 terá uma lista de participantes formada por nomes conhecidos do circuito internacional e representantes da nova geração do tênis brasileiro.

Entre os principais destaques estão o atual campeão Román Andrés Burruchaga, três argentinos que integram o Top 100 da ATP e o brasileiro Thiago Seyboth Wild, ex-número 58 do mundo.

A competição será disputada entre os dias 1º e 8 de novembro, no complexo Costa do Sauípe Resorts, no Litoral Norte da Bahia. Na categoria ATP Challenger 125, o torneio distribuirá US$ 225 mil em premiações e 125 pontos no ranking mundial ao campeão da chave de simples.

Ao todo, 18 brasileiros estão confirmados no evento: cinco na chave principal e outros 13 no qualifying. O jovem Luis Guto Miguel, de 17 anos, aparece entre os nomes de maior destaque do país.

Argentinos do Top 100 são destaques do Costa do Sauípe Open

A lista de participantes conta com três tenistas argentinos que estão atualmente entre os cem melhores do ranking mundial da ATP: Román Andrés Burruchaga, Facundo Díaz Acosta e Camilo Ugo Carabelli.

Burruchaga chega à Bahia como atual campeão do Costa do Sauípe Open, após conquistar o título na edição de 2025. O argentino terá a missão de defender o troféu diante de adversários com experiência em grandes torneios do circuito profissional.

Ex-número 16 do mundo e semifinalista de Roland Garros está confirmado

Entre os atletas com histórico de destaque no ranking da ATP, o italiano Marco Cecchinato é um dos nomes de maior expressão. Ex-número 16 do mundo, ele conquistou três títulos de ATP e alcançou a semifinal de Roland Garros em 2018.

Naquela edição do Grand Slam francês, Cecchinato eliminou Novak Djokovic nas quartas de final antes de chegar entre os quatro melhores do torneio.

Outro nome de destaque é o brasileiro Thiago Seyboth Wild. Ex-número 58 do mundo, o paranaense conquistou o ATP 250 de Santiago em 2020 e ganhou projeção internacional ao derrotar Daniil Medvedev, então número dois do ranking, em Roland Garros de 2023.

Wild também chega à competição baiana após conquistar quatro títulos de Challenger na temporada de 2026.

Conheça outros jogadores internacionais confirmados

O torneio também terá representantes de Argentina, Bolívia, Chile e Peru que já alcançaram posições relevantes no ranking mundial ou tiveram participações importantes em competições internacionais.

Francisco Comesaña (Argentina): ex-número 54 do mundo, venceu Andrey Rublev em Wimbledon 2024 e chegou à semifinal do Rio Open em 2025.

ex-número 54 do mundo, venceu Andrey Rublev em Wimbledon 2024 e chegou à semifinal do Rio Open em 2025. Hugo Dellien (Bolívia): ex-número 64 da ATP e semifinalista do ATP de Córdoba em 2023.

ex-número 64 da ATP e semifinalista do ATP de Córdoba em 2023. Juan Pablo Varillas (Peru): ex-número 60 do mundo, alcançou as oitavas de final de Roland Garros em 2023.

ex-número 60 do mundo, alcançou as oitavas de final de Roland Garros em 2023. Tomás Barrios Vera (Chile): chegou à 93ª posição do ranking profissional e ao quinto lugar do ranking juvenil. O chileno soma sete títulos de Challenger.

chegou à 93ª posição do ranking profissional e ao quinto lugar do ranking juvenil. O chileno soma sete títulos de Challenger. Juan Prado Angelo (Bolívia): vice-campeão juvenil de Roland Garros em 2023 e atual número dois de seu país.

Leia Também Ouro inédito no handebol: Pernambuco conquista título nacional dos Jogos da Juventude

Luis Guto Miguel é destaque da nova geração brasileira

Com 17 anos, Luis Guto Miguel é um dos principais nomes da nova geração do tênis nacional. O brasileiro conquistou em 2026 o título juvenil de simples de Roland Garros e o troféu de duplas juvenis de Wimbledon. Também foi vice-campeão juvenil do US Open.

Além da disputa de simples, Guto estará na chave de duplas ao lado do irmão mais velho, Luis Felipe Miguel, de 22 anos. A parceria recebeu um convite da organização do torneio. Luis Felipe atua no tênis universitário dos Estados Unidos, pela Florida State University, e viajará ao Brasil especialmente para a competição.

Os irmãos já conquistaram três torneios profissionais juntos, incluindo o Challenger de Santos, em 2026.

Quais brasileiros também estão confirmados no torneio?

Além de Thiago Seyboth Wild e Luis Guto Miguel, a chave principal contará com Gustavo Heide, Felipe Meligeni e João Lucas Reis. Este último entrou na lista após a desistência do espanhol Pol Martín Tiffon.

O Brasil terá ainda representantes na fase classificatória. Um dos destaques é Leonardo Storck, de 17 anos, que recebeu um convite para disputar o qualifying.

Atleta da Rio Tennis Academy, Storck alcançou a semifinal juvenil de Roland Garros em 2026, chegou à 20ª posição do ranking juvenil da ITF e conquistou seu primeiro ponto na classificação profissional da ATP em julho. Lucas Andrade da Silva também está confirmado na fase classificatória.

Ao todo, o Costa do Sauípe Open terá 18 tenistas brasileiros, sendo cinco na chave principal e 13 no qualifying. A competição será uma oportunidade para nomes experientes e jovens atletas nacionais disputarem pontos importantes no circuito profissional.

Quando será o Costa do Sauípe Open 2026?