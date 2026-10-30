Costa do Sauípe Open 2026: veja datas, favoritos, brasileiros e como comprar ingressos

Competição da categoria Challenger 125 será disputada entre 1º e 8 de novembro, com atletas de destaque, atrações musicais e programação na Bahia

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O Costa do Sauípe Open 2026 será realizado entre os dias 1º e 8 de novembro, no complexo hoteleiro Costa do Sauípe Resorts, no Litoral Norte da Bahia. A competição pertence à categoria ATP Challenger 125, a mais alta da série Challenger no Brasil, e terá premiação total de US$ 225 mil.

A segunda edição consecutiva do torneio no formato atual contará com tenistas que estão entre os cem melhores do mundo, atletas que já alcançaram posições de destaque no ranking da ATP e representantes da nova geração brasileira. O campeão da chave de simples receberá 125 pontos no ranking mundial.

Além das partidas, o evento terá shows, ativações de marcas e atividades abertas ao público. A programação também inclui uma estrutura de lazer integrada aos resorts do complexo turístico baiano.

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Quando será o Costa do Sauípe Open 2026?

O torneio começa neste domingo, 1º de novembro, e segue até o dia 8. As partidas serão disputadas em seis quadras de saibro renovadas, sendo uma principal e cinco secundárias.

O complexo também conta com cinco quadras de piso rápido destinadas ao aquecimento dos atletas e a clínicas para convidados.

A estrutura inclui academia, piscinas, praias e hospedagem nos resorts com sistema all inclusive. O evento marca mais um capítulo da relação da Costa do Sauípe com o tênis internacional.

Entre 2001 e 2011, o destino baiano recebeu o antigo Brasil Open, torneio da categoria ATP 250. Naquele período, passaram pelo local nomes como Gustavo Kuerten, Rafael Nadal, Carlos Moyá e Juan Carlos Ferrero.

Quais são os principais tenistas do Costa do Sauípe Open?

A lista de participantes reúne três argentinos que integram atualmente o Top 100 do ranking mundial: Román Andrés Burruchaga, campeão da edição de 2025, Facundo Díaz Acosta e Camilo Ugo Carabelli.

O torneio também terá atletas que já estiveram entre os cem melhores do mundo. Entre eles estão o italiano Marco Cecchinato, ex-número 16 do ranking e semifinalista de Roland Garros em 2018, e o brasileiro Thiago Seyboth Wild, que chegou à 58ª posição mundial e conquistou o ATP 250 de Santiago em 2020.

Seyboth Wild chega à Bahia após conquistar quatro títulos de Challenger em 2026, incluindo o torneio de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, em outubro. O brasileiro também ficou conhecido pela vitória sobre Daniil Medvedev, então número dois do mundo, em Roland Garros de 2023.

Outros nomes internacionais confirmados são:

Francisco Comesaña (Argentina): ex-número 54 do mundo, venceu Andrey Rublev em Wimbledon 2024 e chegou às semifinais do Rio Open em 2025.

ex-número 54 do mundo, venceu Andrey Rublev em Wimbledon 2024 e chegou às semifinais do Rio Open em 2025. Hugo Dellien (Bolívia): alcançou a 64ª posição do ranking e disputou a semifinal do ATP de Córdoba em 2023.

alcançou a 64ª posição do ranking e disputou a semifinal do ATP de Córdoba em 2023. Tomás Barrios Vera (Chile): chegou ao 93º lugar do ranking mundial e ao quinto posto do ranking juvenil, além de conquistar sete títulos de Challenger.

chegou ao 93º lugar do ranking mundial e ao quinto posto do ranking juvenil, além de conquistar sete títulos de Challenger. Juan Pablo Varillas (Peru): ex-número 60 do mundo, alcançou as oitavas de final de Roland Garros em 2023.

ex-número 60 do mundo, alcançou as oitavas de final de Roland Garros em 2023. Juan Prado Angelo (Bolívia): vice-campeão juvenil de Roland Garros em 2023 e atual número dois de seu país.

Quais brasileiros disputam o torneio?

O Brasil terá 18 representantes distribuídos pelas diferentes fases da competição. Além de Thiago Seyboth Wild, estão confirmados na chave principal Gustavo Heide, Felipe Meligeni, João Lucas Reis e Luis Guto Miguel. João Lucas entrou na lista após a desistência do espanhol Pol Martín Tiffon.

Um dos destaques da delegação é Luis Guto Miguel, de 17 anos. O jovem conquistou em 2026 o título juvenil de simples de Roland Garros e o campeonato de duplas juvenis de Wimbledon. Também foi vice-campeão juvenil do US Open.

Guto terá uma participação especial na chave de duplas: jogará ao lado do irmão mais velho, Luis Felipe Miguel, de 22 anos. A parceria recebeu um convite da organização do torneio.

Guto Miguel jogará duplas com o irmão

Luis Felipe atua no tênis universitário dos Estados Unidos pela Florida State University, na NCAA, e viajou ao Brasil especialmente para disputar o torneio.

Os irmãos já conquistaram juntos três competições profissionais, entre elas o Challenger de Santos, em 2026.

A parceria foi planejada previamente pelos dois. Guto conversou com seu antigo parceiro de duplas, Eduardo Ribeiro, depois do torneio de Curitiba, e explicou a mudança para a disputa na Bahia.

O jovem destacou a sintonia com o irmão e agradeceu à organização pelo convite.

Como comprar ingressos para o Costa do Sauípe Open 2026?

Os ingressos avulsos estão disponíveis na plataforma Sympla e dão acesso à Vila do Tênis e às arquibancadas da quadra principal.

Quem deseja permanecer no complexo hoteleiro durante o evento também pode adquirir pacotes de hospedagem nos resorts administrados pela Aviva.

As reservas são realizadas pelo site oficial da empresa, com possibilidade de parcelamento em até 18 vezes.

Qualifying terá seis vagas na chave principal

As partidas classificatórias serão realizadas nos dias 1º e 2 de novembro. Ao todo, seis tenistas conseguirão avançar para a chave principal do Costa do Sauípe Open.

Entre os brasileiros no qualifying está Leonardo Storck, de 17 anos. O atleta da Rio Tennis Academy recebeu um convite para disputar a fase classificatória.

Em 2026, alcançou a semifinal juvenil de Roland Garros, chegou à 20ª posição do ranking juvenil da ITF e conquistou seu primeiro ponto no ranking da ATP, em julho.

Storck destacou a importância da oportunidade e afirmou que o torneio representa o maior campeonato de sua carreira até o momento.

O brasileiro também ressaltou a história da Costa do Sauípe no tênis, lembrando a passagem de nomes como Gustavo Kuerten e Rafael Nadal pelo local.

Outro representante nacional confirmado no qualifying é Lucas Andrade da Silva, que busca avançar na transição do circuito universitário norte-americano para o profissional.

Premiação e pontuação do Costa do Sauípe Open

O Costa do Sauípe Open pertence à categoria ATP Challenger 125 e distribuirá US$ 225 mil em premiações. O vencedor da chave de simples receberá 125 pontos no ranking mundial da ATP.

Por reunir jogadores de diferentes posições do ranking, jovens promessas e atletas com experiência em grandes torneios, a competição representa uma das principais atrações do calendário brasileiro de tênis em 2026.