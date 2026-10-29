Ouro inédito no handebol: Pernambuco conquista título nacional dos Jogos da Juventude

Representando Pernambuco em Foz do Iguaçu (PR), a equipe do Colégio Marista São Luís venceu a final por 19 a 17 e coroou campanha invicta

O handebol masculino escolar de Pernambuco alcançou o topo do país. Em uma decisão equilibrada disputada nesta quarta-feira (28), em Foz do Iguaçu (PR), a equipe do Colégio Marista São Luís, do Recife, venceu a seleção de Santa Catarina pelo placar de 19 a 17 e conquistou o título dos Jogos da Juventude. A vitória garante um troféu nacional inédito para a tradicional instituição de ensino pernambucana na modalidade.

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A conquista coroou uma trajetória perfeita da equipe na temporada de 2026. Formado por 13 estudantes com idades entre 15 e 17 anos, o time recifense chegou à etapa nacional após faturar todos os torneios estaduais que disputou ao longo do ano. No torneio organizado pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), os pernambucanos superaram cinco partidas antes da grande final, mantendo alto rendimento até garantirem o lugar mais alto do pódio.

À frente da equipe, o técnico Sandro Pereira destacou o empenho do elenco para construir o resultado histórico fora de casa. “Conquistar esse título nacional representando Pernambuco é muito especial. O grupo trabalhou muito ao longo do ano, e os meninos demonstraram comprometimento e união até a decisão. Ver esses estudantes alcançarem um resultado dessa dimensão é motivo de muito orgulho”, celebrou o treinador.