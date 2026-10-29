Green Bay Packers x Carolina Panthers ao vivo: onde assistir, horário e informações do jogo da NFL
Green Bay tenta se recuperar após derrota para Detroit, enquanto Carolina busca reagir depois de sofrer 43 pontos diante de Tampa Bay
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Green Bay Packers e Carolina Panthers se enfrentam nesta quinta-feira (29), às 21h15 (de Brasília), no Lambeau Field, em Green Bay, Wisconsin. O confronto abre a Semana 8 da temporada regular da NFL.
As duas equipes chegam ao duelo após derrotas na rodada anterior. Os Packers perderam para o Detroit Lions por 20 a 17, enquanto os Panthers foram superados pelo Tampa Bay Buccaneers por 43 a 13.
No Brasil, a partida tem transmissão prevista pelo NFL Game Pass no DAZN, SporTV e ge tv. O confronto também reúne os quarterbacks Jordan Love e Bryce Young, que tentam conduzir suas equipes de volta ao caminho das vitórias.
Como chegam as equipes
O Green Bay Packers soma quatro vitórias e três derrotas na temporada.
Antes de perder para os Lions, a equipe havia conquistado três triunfos consecutivos, contra Dallas Cowboys, Chicago Bears e Tampa Bay Buccaneers. O time registra média de 20,6 pontos marcados e 20,7 sofridos por partida.
Jordan Love acumula 1.958 jardas aéreas, 13 touchdowns e cinco interceptações. O jogo terrestre é um dos principais desafios dos Packers, que apresentam média de 2,9 jardas por tentativa.
O retorno do running back Josh Jacobs, que somou 91 jardas totais e um touchdown contra Detroit, pode ajudar a melhorar o setor.
O Carolina Panthers tem campanha de três vitórias e três derrotas e lidera a NFC Sul. Antes da derrota para Tampa Bay, a equipe havia vencido Philadelphia Eagles e Detroit Lions.
Bryce Young soma 1.712 jardas aéreas, 12 touchdowns e quatro interceptações, enquanto o running back Chuba Hubbard contabiliza 459 jardas terrestres e quatro touchdowns.
Carolina precisa reduzir os erros ofensivos depois de sofrer cinco sacks e cometer quatro turnovers na última partida.
A linha ofensiva também tem desfalques, incluindo o right tackle Taylor Moton. Young, que vinha sendo monitorado por dores no joelho e no tornozelo, participou integralmente dos treinos preparatórios.
Green Bay também enfrenta ausências importantes. O defensive end Micah Parsons segue fora enquanto se recupera de cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho.
No ataque, Sean Rhyan e Travis Glover estão indisponíveis, enquanto Matthew Golden aparece como dúvida. Devonte Wyatt, Anthony Campbell e Brenton Cox Jr. também são dúvidas para o confronto.
Onde assistir ao vivo
Green Bay Packers x Carolina Panthers será disputado nesta quinta-feira (29), às 21h15, no horário de Brasília.
No Brasil, as opções de transmissão informadas para o confronto são o NFL Game Pass, disponível no DAZN, SporTV e ge tv.
Nos Estados Unidos, a partida será exibida pelo Prime Video e pelo aplicativo NFL+.
Ficha técnica
- Jogo: Green Bay Packers x Carolina Panthers
- Competição: NFL – temporada regular, Semana 8
- Data: quinta-feira, 29 de outubro de 2026
- Horário: 21h15 (de Brasília)
- Local: Lambeau Field, Green Bay, Wisconsin, Estados Unidos
- Transmissão no Brasil: NFL Game Pass pelo DAZN, ESPN, SporTV e Disney+
- Transmissão nos Estados Unidos: Prime Video e NFL+
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