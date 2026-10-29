Green Bay Packers x Carolina Panthers ao vivo: onde assistir, horário e informações do jogo da NFL

Green Bay tenta se recuperar após derrota para Detroit, enquanto Carolina busca reagir depois de sofrer 43 pontos diante de Tampa Bay

por Thiago Seabra
Green Bay Packers x Carolina Panthers ao vivo: onde assistir, horário e informações do jogo da NFL
Imagem dos jogadores do Green Bay Packers, da NFL

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Green Bay Packers e Carolina Panthers se enfrentam nesta quinta-feira (29), às 21h15 (de Brasília), no Lambeau Field, em Green Bay, Wisconsin. O confronto abre a Semana 8 da temporada regular da NFL.

As duas equipes chegam ao duelo após derrotas na rodada anterior. Os Packers perderam para o Detroit Lions por 20 a 17, enquanto os Panthers foram superados pelo Tampa Bay Buccaneers por 43 a 13.

No Brasil, a partida tem transmissão prevista pelo NFL Game Pass no DAZN, SporTV e ge tv. O confronto também reúne os quarterbacks Jordan Love e Bryce Young, que tentam conduzir suas equipes de volta ao caminho das vitórias.

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Como chegam as equipes

O Green Bay Packers soma quatro vitórias e três derrotas na temporada.

Antes de perder para os Lions, a equipe havia conquistado três triunfos consecutivos, contra Dallas Cowboys, Chicago Bears e Tampa Bay Buccaneers. O time registra média de 20,6 pontos marcados e 20,7 sofridos por partida.

Jordan Love acumula 1.958 jardas aéreas, 13 touchdowns e cinco interceptações. O jogo terrestre é um dos principais desafios dos Packers, que apresentam média de 2,9 jardas por tentativa.

O retorno do running back Josh Jacobs, que somou 91 jardas totais e um touchdown contra Detroit, pode ajudar a melhorar o setor.

O Carolina Panthers tem campanha de três vitórias e três derrotas e lidera a NFC Sul. Antes da derrota para Tampa Bay, a equipe havia vencido Philadelphia Eagles e Detroit Lions.

Bryce Young soma 1.712 jardas aéreas, 12 touchdowns e quatro interceptações, enquanto o running back Chuba Hubbard contabiliza 459 jardas terrestres e quatro touchdowns.

Carolina precisa reduzir os erros ofensivos depois de sofrer cinco sacks e cometer quatro turnovers na última partida.

A linha ofensiva também tem desfalques, incluindo o right tackle Taylor Moton. Young, que vinha sendo monitorado por dores no joelho e no tornozelo, participou integralmente dos treinos preparatórios.

Green Bay também enfrenta ausências importantes. O defensive end Micah Parsons segue fora enquanto se recupera de cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho.

No ataque, Sean Rhyan e Travis Glover estão indisponíveis, enquanto Matthew Golden aparece como dúvida. Devonte Wyatt, Anthony Campbell e Brenton Cox Jr. também são dúvidas para o confronto.

Onde assistir ao vivo

Green Bay Packers x Carolina Panthers será disputado nesta quinta-feira (29), às 21h15, no horário de Brasília.

No Brasil, as opções de transmissão informadas para o confronto são o NFL Game Pass, disponível no DAZN, SporTV e ge tv.

Nos Estados Unidos, a partida será exibida pelo Prime Video e pelo aplicativo NFL+.

Ficha técnica

  • Jogo: Green Bay Packers x Carolina Panthers
  • Competição: NFL – temporada regular, Semana 8
  • Data: quinta-feira, 29 de outubro de 2026
  • Horário: 21h15 (de Brasília)
  • Local: Lambeau Field, Green Bay, Wisconsin, Estados Unidos
  • Transmissão no Brasil: NFL Game Pass pelo DAZN, ESPN, SporTV e Disney+
  • Transmissão nos Estados Unidos: Prime Video e NFL+
  • Campanha do Green Bay Packers: quatro vitórias e três derrotas
  • Campanha do Carolina Panthers: três vitórias e três derrotas
  • Palpite de Romain Champagne: Green Bay Packers 24 x 20 Carolina Panthers
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Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.

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