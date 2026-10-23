UFC 333: onde assistir ao vivo, horário e card completo das lutas deste sábado (24)
Evento em Abu Dhabi terá duas disputas de cinturão e três brasileiros no octógono; confira os horários, a transmissão e todos os confrontos
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O UFC 333 acontece neste sábado (24), na Etihad Arena, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. O evento terá duas disputas de cinturão, incluindo o confronto entre Alexander Volkanovski e Movsar Evloev, além da participação de três brasileiros. A programação começa às 10h (horário de Brasília), com o card principal previsto para as 15h.
Ao todo, serão 14 combates, divididos entre cinco lutas no card principal e nove no preliminar. Além da disputa pelo título dos pesos-penas, o evento contará com a trilogia entre Petr Yan e Merab Dvalishvili, que vale o cinturão do peso-galo.
Entre os representantes brasileiros estão Daniel Santos, Iasmin Lucindo e Nicolle Caliari, que entram no octógono durante o card preliminar.
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Volkanovski x Evloev: disputa pelo cinturão peso-pena
A luta principal do UFC 333 colocará frente a frente o australiano Alexander Volkanovski e o russo Movsar Evloev, que disputarão o cinturão da categoria peso-pena.
Atual campeão, Volkanovski recuperou o título ao derrotar o brasileiro Diego Lopes no UFC 314 e voltou a superar o adversário no UFC 325. Agora, o australiano terá pela frente um desafiante invicto na carreira profissional.
Evloev soma 20 vitórias em 20 combates, sendo dez delas no UFC. O russo conquistou triunfos sobre nomes como Aljamain Sterling, Arnold Allen e Lerone Murphy e terá sua primeira oportunidade de disputar um cinturão da organização.
Petr Yan x Merab Dvalishvili: trilogia vale cinturão
O segundo confronto mais importante da noite será entre Petr Yan e Merab Dvalishvili, que se enfrentam pela terceira vez, agora pelo cinturão do peso-galo.
Os lutadores chegam à trilogia com uma vitória para cada lado. Dvalishvili venceu o primeiro encontro, em 2023, mas acabou derrotado na revanche, realizada no UFC 323, em dezembro de 2025.
Na ocasião, Yan recuperou o título da categoria. Agora, o russo fará sua primeira defesa de cinturão desde o retorno ao topo da divisão, enquanto o georgiano tentará recuperar o posto de campeão.
Onde assistir ao UFC 333 ao vivo?
O UFC 333 terá transmissão ao vivo e exclusiva pelo Paramount+, plataforma de streaming responsável pela exibição de todas as lutas do evento.
A programação começa às 10h, com o pré-show, que também poderá ser acompanhado pelo YouTube e TikTok do UFC Brasil, além da Pluto TV. O card preliminar terá início às 11h, enquanto o principal está marcado para as 15h.
- Pré-show: 10h - YouTube do UFC Brasil, TikTok, Pluto TV e Paramount+
- Card preliminar: 11h - Paramount+
- Card principal: 15h - Paramount+
Quais brasileiros vão lutar no UFC 333?
O Brasil terá três representantes no UFC 333. Daniel Santos enfrentará Bolaji Oki pela categoria peso-pena, enquanto Iasmin Lucindo e Nicolle Caliari disputarão um confronto nacional no peso-palha feminino.
Conhecido como "Willycat", Daniel Santos busca recuperação após a derrota para Doo Ho Choi, em maio deste ano.
Já Iasmin Lucindo chega ao evento com vitórias importantes no currículo, incluindo triunfos sobre Marina Rodriguez e Angela Hill. Do outro lado, Nicolle Caliari vem de vitória por finalização sobre Shauna Bannon.
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Card completo do UFC 333
Card principal - 15h
- Peso-pena (cinturão): Alexander Volkanovski x Movsar Evloev
- Peso-galo (cinturão): Petr Yan x Merab Dvalishvili
- Peso-mosca: Lone’er Kavanagh x Ramazan Temirov
- Peso-pesado: Alexander Volkov x Rizvan Kuniev
- Peso-pena: Aaron Pico x Losene Keita
Card preliminar - 11h
- Peso meio-pesado: Azamat Murzakanov x Dominick Reyes
- Peso meio-pesado: Nikita Krylov x Abdul Rakhman Yakhyaev
- Peso-médio: Abus Magomedov x Cam Rowston
- Peso-leve: Grant Dawson x Nurullo Aliev
- Peso-galo: Colby Thicknesse x Asaf Chopurov
- Peso-médio: Abubakar Vagaev x Jacob Malkoun
- Peso-pena: Bolaji Oki x Daniel Santos (BRA)
- Peso-leve: Kody Steele x Noah Gugnon
- Peso-palha feminino: Iasmin Lucindo (BRA) x Nicolle Caliari (BRA)
Ficha do UFC 333
- Evento: UFC 333 - Volkanovski x Evloev
- Data: Sábado, 24 de outubro de 2026
- Local: Etihad Arena, Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos
- Horário do pré-show: 10h
- Horário do card preliminar: 11h
- Horário do card principal: 15h
- Onde assistir: Paramount+
- Total de lutas: 14
- Disputas de cinturão: Peso-pena e peso-galo