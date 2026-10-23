UFC 333: onde assistir ao vivo, horário e card completo das lutas deste sábado (24)

Evento em Abu Dhabi terá duas disputas de cinturão e três brasileiros no octógono; confira os horários, a transmissão e todos os confrontos

por Lucas Valle
UFC 333: onde assistir ao vivo, horário e card completo das lutas deste sábado (24)
Alexander Volkanovski e Movsar Evloev se enfrentam pelo cinturão peso-pena

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O UFC 333 acontece neste sábado (24), na Etihad Arena, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. O evento terá duas disputas de cinturão, incluindo o confronto entre Alexander Volkanovski e Movsar Evloev, além da participação de três brasileiros. A programação começa às 10h (horário de Brasília), com o card principal previsto para as 15h.

Ao todo, serão 14 combates, divididos entre cinco lutas no card principal e nove no preliminar. Além da disputa pelo título dos pesos-penas, o evento contará com a trilogia entre Petr Yan e Merab Dvalishvili, que vale o cinturão do peso-galo.

Entre os representantes brasileiros estão Daniel Santos, Iasmin Lucindo e Nicolle Caliari, que entram no octógono durante o card preliminar.

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Volkanovski x Evloev: disputa pelo cinturão peso-pena

A luta principal do UFC 333 colocará frente a frente o australiano Alexander Volkanovski e o russo Movsar Evloev, que disputarão o cinturão da categoria peso-pena.

Atual campeão, Volkanovski recuperou o título ao derrotar o brasileiro Diego Lopes no UFC 314 e voltou a superar o adversário no UFC 325. Agora, o australiano terá pela frente um desafiante invicto na carreira profissional.

Evloev soma 20 vitórias em 20 combates, sendo dez delas no UFC. O russo conquistou triunfos sobre nomes como Aljamain Sterling, Arnold Allen e Lerone Murphy e terá sua primeira oportunidade de disputar um cinturão da organização.

Petr Yan x Merab Dvalishvili: trilogia vale cinturão

O segundo confronto mais importante da noite será entre Petr Yan e Merab Dvalishvili, que se enfrentam pela terceira vez, agora pelo cinturão do peso-galo.

Os lutadores chegam à trilogia com uma vitória para cada lado. Dvalishvili venceu o primeiro encontro, em 2023, mas acabou derrotado na revanche, realizada no UFC 323, em dezembro de 2025.

Na ocasião, Yan recuperou o título da categoria. Agora, o russo fará sua primeira defesa de cinturão desde o retorno ao topo da divisão, enquanto o georgiano tentará recuperar o posto de campeão.

Onde assistir ao UFC 333 ao vivo?

O UFC 333 terá transmissão ao vivo e exclusiva pelo Paramount+, plataforma de streaming responsável pela exibição de todas as lutas do evento.

A programação começa às 10h, com o pré-show, que também poderá ser acompanhado pelo YouTube e TikTok do UFC Brasil, além da Pluto TV. O card preliminar terá início às 11h, enquanto o principal está marcado para as 15h.

  • Pré-show: 10h - YouTube do UFC Brasil, TikTok, Pluto TV e Paramount+
  • Card preliminar: 11h - Paramount+
  • Card principal: 15h - Paramount+

Quais brasileiros vão lutar no UFC 333?

O Brasil terá três representantes no UFC 333. Daniel Santos enfrentará Bolaji Oki pela categoria peso-pena, enquanto Iasmin Lucindo e Nicolle Caliari disputarão um confronto nacional no peso-palha feminino.

Conhecido como "Willycat", Daniel Santos busca recuperação após a derrota para Doo Ho Choi, em maio deste ano.

Já Iasmin Lucindo chega ao evento com vitórias importantes no currículo, incluindo triunfos sobre Marina Rodriguez e Angela Hill. Do outro lado, Nicolle Caliari vem de vitória por finalização sobre Shauna Bannon.

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Card completo do UFC 333

Card principal - 15h

  • Peso-pena (cinturão): Alexander Volkanovski x Movsar Evloev
  • Peso-galo (cinturão): Petr Yan x Merab Dvalishvili
  • Peso-mosca: Lone’er Kavanagh x Ramazan Temirov
  • Peso-pesado: Alexander Volkov x Rizvan Kuniev
  • Peso-pena: Aaron Pico x Losene Keita

Card preliminar - 11h

  • Peso meio-pesado: Azamat Murzakanov x Dominick Reyes
  • Peso meio-pesado: Nikita Krylov x Abdul Rakhman Yakhyaev
  • Peso-médio: Abus Magomedov x Cam Rowston
  • Peso-leve: Grant Dawson x Nurullo Aliev
  • Peso-galo: Colby Thicknesse x Asaf Chopurov
  • Peso-médio: Abubakar Vagaev x Jacob Malkoun
  • Peso-pena: Bolaji Oki x Daniel Santos (BRA)
  • Peso-leve: Kody Steele x Noah Gugnon
  • Peso-palha feminino: Iasmin Lucindo (BRA) x Nicolle Caliari (BRA)

Ficha do UFC 333

  • Evento: UFC 333 - Volkanovski x Evloev
  • Data: Sábado, 24 de outubro de 2026
  • Local: Etihad Arena, Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos
  • Horário do pré-show: 10h
  • Horário do card preliminar: 11h
  • Horário do card principal: 15h
  • Onde assistir: Paramount+
  • Total de lutas: 14
  • Disputas de cinturão: Peso-pena e peso-galo

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Imagem de Lucas Valle

Lucas Valle

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.

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