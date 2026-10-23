Maratona Maurício de Nassau 2026: veja horários, percursos, premiações e inscrições

Evento reúne corredores profissionais e amadores na capital pernambucana, com premiações, estrutura de apoio e categorias para pessoas com deficiência

por Lucas Valle
Maratona Maurício de Nassau 2026: veja horários, percursos, premiações e inscrições
XV Maratona Internacional Maurício de Nassau

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O Recife recebe, no próximo dia 1º de novembro (domingo), a 15ª edição da Maratona Internacional Maurício de Nassau. A competição de corrida de rua reunirá atletas profissionais e amadores em quatro distâncias, com largadas a partir das 4h da manhã.

Os participantes poderão disputar provas de 5 km, 10 km, 21 km e 42,195 km, além de categorias específicas para pessoas com deficiência. O evento também contará com premiações em dinheiro, medalhas e troféus para os melhores colocados.

O percurso será o mesmo utilizado na edição de 2025, passando por diferentes regiões da capital pernambucana. A organização também disponibilizará postos de hidratação, ambulância UTI, banheiros e guarda-volumes para os corredores.

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!

Quais são os horários da Maratona Maurício de Nassau 2026?

As largadas serão realizadas em três horários, de acordo com a distância escolhida pelos participantes. A prova principal, de 42,195 km, será a primeira a começar.

  • 42,195 km (maratona): largada às 4h;
  • 21 km (meia maratona): largada às 5h;
  • 10 km: largada às 5h30;
  • 5 km: largada às 5h30.

Premiações da Maratona Maurício de Nassau

Na prova principal, os cinco primeiros colocados das categorias masculina e feminina receberão premiações em dinheiro. Os vencedores da maratona terão direito a R$ 3.500.

Confira os valores para os 42,195 km:

  • 1º lugar: R$ 3.500;
  • 2º lugar: R$ 1.500;
  • 3º lugar: R$ 1.000;
  • 4º lugar: R$ 700;
  • 5º lugar: R$ 400.

A competição também terá premiações para os participantes dos 21 km e das categorias destinadas às pessoas com deficiência.

Na maratona, serão sete categorias específicas para atletas com deficiência: cadeirantes, deficientes visuais, amputados de membros inferiores, deficientes andantes de membros inferiores, deficientes intelectuais, deficientes de membros superiores e deficientes auditivos.

Outra modalidade é a categoria universitária dos 5 km. Os três primeiros colocados, tanto no masculino quanto no feminino, receberão troféus, medalhas e bolsas de estudo para cursos digitais da UNINASSAU.

Leia Também

Quando e onde retirar os kits da maratona?

Os atletas inscritos deverão retirar seus kits nos dias 30 e 31 de outubro, na UNINASSAU Boa Viagem, no Recife. A entrega acontecerá em horários diferentes nos dois dias.

  • Sexta-feira (30): das 12h às 19h;
  • Sábado (31): das 9h às 16h.

Cada kit inclui número de peito, chip de cronometragem, camisa e sacola. A medalha será entregue aos participantes após a conclusão da prova.

Como se inscrever na Maratona Maurício de Nassau 2026?

As inscrições para a 15ª edição da competição são realizadas pela internet, por meio da plataforma oficial de vendas do evento.

Os interessados podem acessar o site de inscrições da Maratona Maurício de Nassau 2026 para consultar as informações disponíveis.

Além das provas, o evento terá apresentação da banda Faringes de Paixão, integrando a programação esportiva e musical.

Serviço: Maratona Internacional Maurício de Nassau 2026

  • Evento: XV Maratona Internacional Maurício de Nassau;
  • Data: 1º de novembro de 2026 (domingo);
  • Local: Recife (PE);
  • Distâncias: 5 km, 10 km, 21 km e 42,195 km;
  • Primeira largada: 4h;
  • Retirada dos kits: 30 e 31 de outubro, na UNINASSAU Boa Viagem;
  • Inscrições: XV Maratona Internacional Maurício de Nassau

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!

Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Entre no canal do WhatsApp
Imagem de Lucas Valle

Lucas Valle

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.

Leia também