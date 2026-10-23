Maratona Maurício de Nassau 2026: veja horários, percursos, premiações e inscrições
Evento reúne corredores profissionais e amadores na capital pernambucana, com premiações, estrutura de apoio e categorias para pessoas com deficiência
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O Recife recebe, no próximo dia 1º de novembro (domingo), a 15ª edição da Maratona Internacional Maurício de Nassau. A competição de corrida de rua reunirá atletas profissionais e amadores em quatro distâncias, com largadas a partir das 4h da manhã.
Os participantes poderão disputar provas de 5 km, 10 km, 21 km e 42,195 km, além de categorias específicas para pessoas com deficiência. O evento também contará com premiações em dinheiro, medalhas e troféus para os melhores colocados.
O percurso será o mesmo utilizado na edição de 2025, passando por diferentes regiões da capital pernambucana. A organização também disponibilizará postos de hidratação, ambulância UTI, banheiros e guarda-volumes para os corredores.
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Quais são os horários da Maratona Maurício de Nassau 2026?
As largadas serão realizadas em três horários, de acordo com a distância escolhida pelos participantes. A prova principal, de 42,195 km, será a primeira a começar.
- 42,195 km (maratona): largada às 4h;
- 21 km (meia maratona): largada às 5h;
- 10 km: largada às 5h30;
- 5 km: largada às 5h30.
Premiações da Maratona Maurício de Nassau
Na prova principal, os cinco primeiros colocados das categorias masculina e feminina receberão premiações em dinheiro. Os vencedores da maratona terão direito a R$ 3.500.
Confira os valores para os 42,195 km:
- 1º lugar: R$ 3.500;
- 2º lugar: R$ 1.500;
- 3º lugar: R$ 1.000;
- 4º lugar: R$ 700;
- 5º lugar: R$ 400.
A competição também terá premiações para os participantes dos 21 km e das categorias destinadas às pessoas com deficiência.
Na maratona, serão sete categorias específicas para atletas com deficiência: cadeirantes, deficientes visuais, amputados de membros inferiores, deficientes andantes de membros inferiores, deficientes intelectuais, deficientes de membros superiores e deficientes auditivos.
Outra modalidade é a categoria universitária dos 5 km. Os três primeiros colocados, tanto no masculino quanto no feminino, receberão troféus, medalhas e bolsas de estudo para cursos digitais da UNINASSAU.
Quando e onde retirar os kits da maratona?
Os atletas inscritos deverão retirar seus kits nos dias 30 e 31 de outubro, na UNINASSAU Boa Viagem, no Recife. A entrega acontecerá em horários diferentes nos dois dias.
- Sexta-feira (30): das 12h às 19h;
- Sábado (31): das 9h às 16h.
Cada kit inclui número de peito, chip de cronometragem, camisa e sacola. A medalha será entregue aos participantes após a conclusão da prova.
Como se inscrever na Maratona Maurício de Nassau 2026?
As inscrições para a 15ª edição da competição são realizadas pela internet, por meio da plataforma oficial de vendas do evento.
Os interessados podem acessar o site de inscrições da Maratona Maurício de Nassau 2026 para consultar as informações disponíveis.
Além das provas, o evento terá apresentação da banda Faringes de Paixão, integrando a programação esportiva e musical.
Serviço: Maratona Internacional Maurício de Nassau 2026
- Evento: XV Maratona Internacional Maurício de Nassau;
- Data: 1º de novembro de 2026 (domingo);
- Local: Recife (PE);
- Distâncias: 5 km, 10 km, 21 km e 42,195 km;
- Primeira largada: 4h;
- Retirada dos kits: 30 e 31 de outubro, na UNINASSAU Boa Viagem;
- Inscrições: XV Maratona Internacional Maurício de Nassau
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