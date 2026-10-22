Instituto Etiene Medeiros realiza clínica de natação com 163 participantes no Recife
Atividade no Parque Santos Dumont será voltada ao aperfeiçoamento técnico de crianças e adolescentes, com participação de atletas de clubes
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O Instituto Etiene Medeiros (IEM) realiza neste sábado (24) a segunda etapa de 2026 da Clínica Nado Por Tudo, no Parque e Centro Esportivo Santos Dumont, no Recife.
A atividade será dedicada ao nado borboleta e contará com 163 participantes inscritos, das 8h às 12h.
A iniciativa oferece aperfeiçoamento técnico na natação para crianças e adolescentes de diferentes instituições esportivas e projetos sociais.
A programação combina atividades dentro da piscina com experiências coletivas e ações voltadas ao desenvolvimento humano.
Clínica de natação trabalha o estilo borboleta
Criada em 2024, a Clínica Nado Por Tudo é um programa de formação esportiva que aborda os quatro estilos da natação olímpica: peito, crawl, costas e borboleta. A primeira etapa deste ano, realizada em julho, foi dedicada ao crawl.
O encontro deste sábado terá foco nos fundamentos técnicos do borboleta, com orientação de profissionais especializados.
A proposta é ampliar o acesso ao conhecimento sobre a modalidade, incentivar a continuidade da prática esportiva e promover a integração entre jovens de clubes e projetos sociais.
Além do treinamento, a programação inclui contato com manifestações culturais e atividades coletivas. Os familiares dos participantes também serão envolvidos em momentos específicos do evento.
Festival do IEM reuniu 610 participantes
A clínica ocorre uma semana após a quinta edição do Festival do IEM, realizada no dia 17 de outubro. O evento registrou recorde de participação, com 610 inscritos de 7 a 17 anos, representantes de 38 instituições.
As atividades integram o trabalho do instituto para utilizar o esporte como ferramenta de inclusão, autonomia e desenvolvimento de crianças e adolescentes.
Instituto Etiene Medeiros levará projeto a Garanhuns
Em novembro, a Clínica Nado Por Tudo terá uma etapa fora do Recife pela primeira vez. A atividade está marcada para o dia 14, em Garanhuns, no Agreste pernambucano, com 60 vagas e apoio do professor Mano Pereira.
A iniciativa marca o primeiro passo do IEM para interiorizar o programa e ampliar o alcance das atividades de formação esportiva em Pernambuco.
A Clínica Nado Por Tudo é realizada pelo Instituto Etiene Medeiros, com patrocínio do Banco BV.
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Atuação do Instituto Etiene Medeiros
O IEM atende mais de 600 alunos em atividades realizadas de terça a sexta-feira no Parque e Centro Esportivo Santos Dumont, no COMPAZ e no Clube Náutico.
O trabalho tem a natação como eixo central e busca contribuir para o desenvolvimento integral de crianças e jovens, com atenção ao combate às desigualdades de raça, classe e gênero.
Os participantes são estudantes da rede pública de ensino de Pernambuco e precisam cumprir até 75% das atividades mensais do instituto para permanecer no projeto.
Quem é Etiene Medeiros
Etiene Medeiros foi a primeira brasileira a conquistar uma medalha de ouro em um Campeonato Mundial de Natação.
A pernambucana venceu os 50 metros costas no Mundial de piscina longa de 2017, em Budapeste, depois de conquistar o quarto lugar em Barcelona, em 2013, e o bronze em Kazan, em 2015.
A nadadora também foi bicampeã mundial em piscina curta, com títulos em Doha, em 2014, e Windsor, em 2016.
Em 2019, conquistou a prata nos 50 metros costas. No Pan-Americano, venceu os 100 metros costas em Toronto, em 2015, e os 50 metros livre em Lima, em 2019. Ao todo, soma nove medalhas na competição.