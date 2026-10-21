Corrida para pessoas com mais de 60 anos será realizada na Avenida Boa Viagem, no Recife

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Segunda edição do Desafio Viva a Vida 60+ acontece em 13 de dezembro, com caminhada de 3 km e corridas de 5 km e 10 km

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A Avenida Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, receberá, no dia 13 de dezembro, a segunda edição do Desafio Viva a Vida 60+. O evento contará com caminhada de 3 km e corridas de 5 km e 10 km, com o objetivo de incentivar a prática de atividades físicas e promover o envelhecimento ativo. A largada e a chegada serão no segundo jardim da avenida.

As inscrições estão disponíveis pela internet, com valores que variam conforme o lote, podem ser feitas por meio do link: www.soucorredor.com.br/evento/6122/2_desafio_viva_a_vida_60+

Realizada pela Revista Viva a Vida 60+ e pelo Instituto Incentiva, a iniciativa terá premiação por faixa etária para atletas com 60 anos ou mais. As categorias serão divididas entre participantes de 60 a 64 anos, 65 a 69 anos, 70 a 74 anos e 75 anos ou mais.

A mudança de local é uma das novidades desta edição. Em 2025, a primeira realização do evento ocorreu no Recife Antigo e reuniu aproximadamente mil pessoas, das quais 650 tinham 60 anos ou mais, segundo a organização.

LOTES



A pré-venda, prevista para o período de 14 a 23 de outubro, tem inscrição por R$ 120, com meia-entrada de R$ 60 para pessoas idosas e estudantes. No primeiro lote, de 24 de outubro a 12 de novembro, os valores serão de R$ 140 e R$ 70, respectivamente.

Já o segundo e último lote ficará disponível de 13 de novembro a 10 de dezembro, com inscrições por R$ 160 e R$ 80 para pessoas idosas e estudantes.

Clientes elegíveis dos Cartões CAIXA Elo terão desconto de 20% sobre o valor integral da inscrição, conforme as condições estabelecidas pela organização. Os benefícios não são cumulativos.

O kit do participante será composto por camisa oficial e sacola. A retirada será realizada na loja SouCorredor, com datas e horários a serem divulgados pelos canais oficiais do evento.

A estrutura prevista inclui pontos de hidratação, sinalização, controle de percurso, atendimento médico e ambulância.

Serviço

Evento: 2ª edição do Desafio Viva a Vida 60+

Data: 13 de dezembro de 2026

Local: Segundo jardim da Avenida Boa Viagem, Recife

Percursos: Caminhada de 3 km e corridas de 5 km e 10 km

Inscrições: www.soucorredor.com.br/evento/6122/2_desafio_viva_a_vida_60+

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