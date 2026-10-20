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Pernambuco no topo: UNINASSAU Recife conquista nono título nacional universitário

Instituição pernambucana somou 1.841 pontos em três competições nacionais e conquistou o Troféu Eficiência pela sexta temporada consecutiva

Por Lucas Valle Publicado em 20/10/2026 às 11:28
Delegação pernambucana conquista título de eneacampeã dos Jogos Universitários do Brasil
Delegação pernambucana conquista título de eneacampeã dos Jogos Universitários do Brasil - Luiza Fruet/UNINASSAU

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A UNINASSAU Recife conquistou, pela nona vez, o Troféu Eficiência/Professor Luizão, concedido pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU). A instituição pernambucana terminou a temporada de 2026 na primeira colocação, com 1.841 pontos acumulados em três competições nacionais.

O resultado foi construído ao longo dos JUBs Fut, JUBs Praia e JUBs Goiás 2026, que reuniram mais de 50 modalidades. Com a conquista, a UNINASSAU Recife chegou ao sexto título consecutivo da premiação, mantendo a sequência iniciada em 2021.

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Resultados da UNINASSAU nos Jogos Universitários Brasileiros

Entre os destaques da temporada, a instituição conquistou o primeiro lugar na categoria X2 misto dos JUBs Fut. Nos JUBs Praia, a equipe feminina de beach hand garantiu o bicampeonato, enquanto a modalidade de águas abertas também rendeu uma medalha de ouro.

Já nos Jogos Universitários Brasileiros realizados em Goiás, os resultados vieram em diferentes modalidades, incluindo esportes eletrônicos, lutas, atletismo e paradesporto.

Confira alguns dos principais resultados:

  • Esportes eletrônicos: ouro no futebol eletrônico, League of Legends (LoL) e Free Fire;
  • Natação paradesportiva: 11 medalhas de ouro;
  • Jiu-jítsu: 11 medalhas de ouro;
  • Atletismo: 16 medalhas de ouro;
  • Beach hand feminino: bicampeonato nos JUBs Praia;
  • Águas abertas: uma medalha de ouro;
  • JUBs Fut: primeiro lugar na categoria X2 misto.

O CEO do Grupo Ser Educacional, mantenedor da UNINASSAU, Jânyo Diniz, atribuiu a conquista ao planejamento esportivo e ao desempenho dos estudantes-atletas e treinadores.

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"Essa conquista nos enche de orgulho e reforça a força do trabalho que vem sendo desenvolvido pela UNINASSAU ao longo dos anos. Alcançar o título de eneacampeã não acontece por acaso. Esse resultado é fruto de um projeto construído com planejamento, compromisso e, principalmente, empenho dos nossos estudantes-atletas e treinadores", afirmou.

O coordenador de Esportes do Grupo Ser Educacional, Hermógenes Brasil, também destacou o papel do esporte na formação dos estudantes.

"Buscamos transformar vidas por meio do esporte, desenvolvendo valores como disciplina, liderança, responsabilidade, superação e trabalho em equipe. Divido esta conquista com todos que fazem parte da nossa história, que mantêm nossa Instituição como referência nacional no esporte universitário brasileiro", comentou.

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UNINASSAU Recife chega ao nono Troféu Eficiência

O Troféu Eficiência é uma premiação da CBDU destinada às instituições de ensino superior e federações universitárias estaduais que apresentam os melhores resultados ao longo da temporada esportiva.

A UNINASSAU Recife conquistou o prêmio pela primeira vez em 2010 e voltou a vencer em 2012 e 2014. A partir de 2021, iniciou uma sequência de títulos que chegou à sexta conquista consecutiva em 2026.

Além da instituição pernambucana, outras quatro unidades do Grupo Ser Educacional terminaram entre as 20 melhores colocadas na classificação nacional.

  • 1º lugar: UNINASSAU Recife;
  • 5º lugar: UNINASSAU João Pessoa;
  • 11º lugar: UNINASSAU Salvador;
  • 15º lugar: UNAMA Belém;
  • 19º lugar: UNINASSAU Rio de Janeiro.

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.