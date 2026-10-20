Pernambuco no topo: UNINASSAU Recife conquista nono título nacional universitário

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Instituição pernambucana somou 1.841 pontos em três competições nacionais e conquistou o Troféu Eficiência pela sexta temporada consecutiva

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A UNINASSAU Recife conquistou, pela nona vez, o Troféu Eficiência/Professor Luizão, concedido pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU). A instituição pernambucana terminou a temporada de 2026 na primeira colocação, com 1.841 pontos acumulados em três competições nacionais.

O resultado foi construído ao longo dos JUBs Fut, JUBs Praia e JUBs Goiás 2026, que reuniram mais de 50 modalidades. Com a conquista, a UNINASSAU Recife chegou ao sexto título consecutivo da premiação, mantendo a sequência iniciada em 2021.

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Resultados da UNINASSAU nos Jogos Universitários Brasileiros

Entre os destaques da temporada, a instituição conquistou o primeiro lugar na categoria X2 misto dos JUBs Fut. Nos JUBs Praia, a equipe feminina de beach hand garantiu o bicampeonato, enquanto a modalidade de águas abertas também rendeu uma medalha de ouro.

Já nos Jogos Universitários Brasileiros realizados em Goiás, os resultados vieram em diferentes modalidades, incluindo esportes eletrônicos, lutas, atletismo e paradesporto.

Confira alguns dos principais resultados:

Esportes eletrônicos: ouro no futebol eletrônico, League of Legends (LoL) e Free Fire;

ouro no futebol eletrônico, League of Legends (LoL) e Free Fire; Natação paradesportiva: 11 medalhas de ouro;

11 medalhas de ouro; Jiu-jítsu: 11 medalhas de ouro;

11 medalhas de ouro; Atletismo: 16 medalhas de ouro;

16 medalhas de ouro; Beach hand feminino: bicampeonato nos JUBs Praia;

bicampeonato nos JUBs Praia; Águas abertas: uma medalha de ouro;

uma medalha de ouro; JUBs Fut: primeiro lugar na categoria X2 misto.

O CEO do Grupo Ser Educacional, mantenedor da UNINASSAU, Jânyo Diniz, atribuiu a conquista ao planejamento esportivo e ao desempenho dos estudantes-atletas e treinadores.

"Essa conquista nos enche de orgulho e reforça a força do trabalho que vem sendo desenvolvido pela UNINASSAU ao longo dos anos. Alcançar o título de eneacampeã não acontece por acaso. Esse resultado é fruto de um projeto construído com planejamento, compromisso e, principalmente, empenho dos nossos estudantes-atletas e treinadores", afirmou.

O coordenador de Esportes do Grupo Ser Educacional, Hermógenes Brasil, também destacou o papel do esporte na formação dos estudantes.

"Buscamos transformar vidas por meio do esporte, desenvolvendo valores como disciplina, liderança, responsabilidade, superação e trabalho em equipe. Divido esta conquista com todos que fazem parte da nossa história, que mantêm nossa Instituição como referência nacional no esporte universitário brasileiro", comentou.

UNINASSAU Recife chega ao nono Troféu Eficiência

O Troféu Eficiência é uma premiação da CBDU destinada às instituições de ensino superior e federações universitárias estaduais que apresentam os melhores resultados ao longo da temporada esportiva.

A UNINASSAU Recife conquistou o prêmio pela primeira vez em 2010 e voltou a vencer em 2012 e 2014. A partir de 2021, iniciou uma sequência de títulos que chegou à sexta conquista consecutiva em 2026.

Além da instituição pernambucana, outras quatro unidades do Grupo Ser Educacional terminaram entre as 20 melhores colocadas na classificação nacional.

1º lugar: UNINASSAU Recife;

UNINASSAU Recife; 5º lugar: UNINASSAU João Pessoa;

UNINASSAU João Pessoa; 11º lugar: UNINASSAU Salvador;

UNINASSAU Salvador; 15º lugar: UNAMA Belém;

UNAMA Belém; 19º lugar: UNINASSAU Rio de Janeiro.

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