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Aberto de Tênis Unimed Recife 2026: veja programação e datas das finais

Competição reúne atletas no Lagoa Azul Tênis Clube, na Imbiribeira, e terá as disputas decisivas no próximo sábado (24); confira os horários

Por Lucas Valle Publicado em 20/10/2026 às 11:20
2º Aberto de Tênis Unimed Recife
2º Aberto de Tênis Unimed Recife - Gustavo Canha

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O Recife recebe, até o próximo sábado (24), a segunda edição do Aberto de Tênis Unimed Recife 2026. Realizada no Lagoa Azul Tênis Clube, no bairro da Imbiribeira, a competição reúne atletas e movimenta o calendário esportivo de Pernambuco.

Promovido pela Unimed Recife, o torneio começou na última sexta-feira (16) e conta com partidas distribuídas ao longo de sete dias de programação. As finais estão marcadas para sábado (24), a partir das 9h.

Além das disputas nas quadras, o evento busca incentivar a prática esportiva e ampliar o interesse pelo tênis no estado, reunindo atletas, familiares e o público interessado na modalidade.

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Lagoa Azul Tênis Clube recebe a competição

O Lagoa Azul Tênis Clube, sede do torneio, conta com 11 quadras de tênis cobertas, além de espaços destinados a outras modalidades, como beach tennis, padel e squash.

A estrutura recebe os jogos da segunda edição do Aberto, que também tem como proposta promover a integração entre os participantes e incentivar hábitos saudáveis por meio do esporte.

 

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Confira a programação do Aberto de Tênis Unimed Recife

Após os jogos realizados entre os dias 16 e 18 de outubro, a competição terá sequência nesta quarta-feira (21), com partidas a partir das 18h.

Veja os próximos dias e horários:

  • 21 de outubro (quarta-feira): a partir das 18h;
  • 22 de outubro (quinta-feira): a partir das 18h;
  • 23 de outubro (sexta-feira): a partir das 17h;
  • 24 de outubro (sábado): finais a partir das 9h.

O encerramento do torneio acontece no sábado (24), com a realização das partidas finais no Lagoa Azul Tênis Clube.

Serviço: Aberto de Tênis Unimed Recife 2026

  • Evento: 2º Aberto de Tênis Unimed Recife;
  • Data: 16 a 24 de outubro de 2026;
  • Local: Lagoa Azul Tênis Clube;
  • Endereço: Rua Gonçalves de Magalhães, 699, Imbiribeira, Recife (PE);
  • Finais: sábado (24), a partir das 9h.

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.