Recife sedia 2ª edição do Aberto de Tênis Unimed Recife no Lagoa Azul Tênis Clube

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Torneio, que será realizado no bairro da Imbiribeira, reúne atletas no Lagoa Azul Tênis Clube até 24 de outubro em uma celebração da modalidade

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O calendário esportivo pernambucano ganha destaque a partir desta sexta-feira (16) com o início do 2º Aberto de Tênis Unimed Recife 2026. Sediado no Lagoa Azul Tênis Clube, localizado no bairro da Imbiribeira, o torneio segue até o dia 24 de outubro reunindo atletas, familiares e entusiastas da modalidade em uma programação repleta de competição e convivência.

Organizado pela Unimed Recife, a segunda edição do evento reforça a atuação da cooperativa médica no estímulo à saúde, ao bem-estar e ao estilo de vida ativo. Além da disputa nas quadras, a iniciativa busca consolidar a cultura do tênis no Estado e incentivar a prática de atividades físicas para todas as idades.

A competição conta com uma estrutura de ponta: o Lagoa Azul Tênis Clube dispõe de 11 quadras cobertas, além de arenas para beach tennis, padel e squash. A expectativa para os nove dias de evento é de confrontos acirrados, pautados pelo espírito esportivo, pela disciplina e pela integração dos participantes.

Programação

O 2º Aberto de Tênis Unimed Recife 2026 será realizado de 16 a 24 de outubro, conforme o cronograma:

16 de outubro (sexta-feira): a partir das 17h.



17 de outubro (sábado): a partir das 9h, durante todo o dia.



18 de outubro (domingo): a partir das 9h, durante todo o dia.



21 de outubro (quarta-feira): a partir das 18h.



22 de outubro (quinta-feira): a partir das 18h.



23 de outubro (sexta-feira): a partir das 17h.



24 de outubro (sábado): finais a partir das 9h.

Com esporte, saúde e integração como pilares, o 2º Aberto de Tênis Unimed Recife consolida a proposta de aproximar pessoas por meio da atividade física e contribuir para o desenvolvimento do cenário esportivo local.

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