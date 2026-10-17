Recife sedia 2ª edição do Aberto de Tênis Unimed Recife no Lagoa Azul Tênis Clube
Torneio, que será realizado no bairro da Imbiribeira, reúne atletas no Lagoa Azul Tênis Clube até 24 de outubro em uma celebração da modalidade
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O calendário esportivo pernambucano ganha destaque a partir desta sexta-feira (16) com o início do 2º Aberto de Tênis Unimed Recife 2026. Sediado no Lagoa Azul Tênis Clube, localizado no bairro da Imbiribeira, o torneio segue até o dia 24 de outubro reunindo atletas, familiares e entusiastas da modalidade em uma programação repleta de competição e convivência.
Organizado pela Unimed Recife, a segunda edição do evento reforça a atuação da cooperativa médica no estímulo à saúde, ao bem-estar e ao estilo de vida ativo. Além da disputa nas quadras, a iniciativa busca consolidar a cultura do tênis no Estado e incentivar a prática de atividades físicas para todas as idades.
A competição conta com uma estrutura de ponta: o Lagoa Azul Tênis Clube dispõe de 11 quadras cobertas, além de arenas para beach tennis, padel e squash. A expectativa para os nove dias de evento é de confrontos acirrados, pautados pelo espírito esportivo, pela disciplina e pela integração dos participantes.
Programação
O 2º Aberto de Tênis Unimed Recife 2026 será realizado de 16 a 24 de outubro, conforme o cronograma:
- 16 de outubro (sexta-feira): a partir das 17h.
- 17 de outubro (sábado): a partir das 9h, durante todo o dia.
- 18 de outubro (domingo): a partir das 9h, durante todo o dia.
- 21 de outubro (quarta-feira): a partir das 18h.
- 22 de outubro (quinta-feira): a partir das 18h.
- 23 de outubro (sexta-feira): a partir das 17h.
- 24 de outubro (sábado): finais a partir das 9h.
Com esporte, saúde e integração como pilares, o 2º Aberto de Tênis Unimed Recife consolida a proposta de aproximar pessoas por meio da atividade física e contribuir para o desenvolvimento do cenário esportivo local.
Serviço
- Evento: 2º Aberto de Tênis Unimed Recife 2026
- Data: 16 a 24 de outubro de 2026
- Local: Lagoa Azul Tênis Clube
- Endereço: Rua Gonçalves de Magalhães, 699, Imbiribeira, Recife–PE, CEP 51190-500