Circuito MDR Recife 2026: medalha da corrida homenageia símbolos de Pernambuco

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Medalha da corrida marcada para 29 de novembro terá referências à bandeira de Pernambuco e ao Marco Zero; provas de 5K e 10K começam às 5h.

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A medalha do Circuito MDR Recife 2026 terá a bandeira de Pernambuco e o Marco Zero como elementos centrais do design. A corrida será realizada no dia 29 de novembro, na orla de Boa Viagem, com percursos de 5 km e 10 km.

A bandeira pernambucana aparece na parte frontal da peça, enquanto o Marco Zero integra o grafismo do verso. O design utiliza as cores azul, vermelho, amarelo e verde e mantém elementos da identidade visual do Circuito MDR, que adapta as medalhas de cada etapa para incluir referências das cidades participantes.

A segunda edição do Circuito MDR no Recife terá largada e chegada nas proximidades do Parque Dona Lindu, na Avenida Boa Viagem. As duas provas começarão às 5h, horário antecipado pela organização com o objetivo de proporcionar mais conforto aos participantes.

Na estreia do circuito na capital pernambucana, em 2025, cerca de 5 mil pessoas participaram das provas na orla de Boa Viagem.

Para a edição deste ano, a programação também prevê uma arena de pós-prova com show gratuito ao ar livre, ativações de marcas parceiras e área de convivência para atletas e público.

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Inscrições para o Circuito MDR Recife 2026

As inscrições estão no segundo lote, com preços a partir de R$ 165, mais taxa de serviço de R$ 16,50. As vendas são realizadas pela plataforma GoDream.

Pessoas com deficiência têm direito a 50% de desconto na inscrição, mediante apresentação da documentação exigida no regulamento. Atletas com 60 anos ou mais contam com uma modalidade própria de inscrição.

A idade mínima para participar é de 14 anos na prova de 5 km e de 16 anos na de 10 km. Informações sobre retirada dos kits, guarda-volumes e orientações aos participantes serão divulgadas nos canais oficiais do circuito.

Serviço: Circuito MDR Recife 2026