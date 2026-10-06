Recife Vôlei estreia na fase nacional da Superliga C nesta terça-feira (06)
Equipe pernambucana encara o Manaus City/Azul Mania, em Fortaleza, e inicia sequência de seis partidas consecutivas na competição nacional
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O Recife Vôlei inicia nesta terça-feira (6) a disputa da fase nacional da Superliga C. A equipe pernambucana enfrenta o Manaus City/Azul Mania, às 16h, no Ginásio Cuca José Walter, em Fortaleza (CE), na primeira partida da sequência decisiva da competição.
A estreia também marca o começo de uma verdadeira maratona para o time pernambucano. O Recife Vôlei terá seis partidas em seis dias, entre esta terça-feira (6) e o próximo domingo (11), em busca do acesso à Superliga B.
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Recife Vôlei estreia contra o Manaus City
O primeiro adversário será o Manaus City/Azul Mania. Para o técnico Adalberto Nóbrega, o Recife Vôlei encontrará dificuldades desde a estreia diante do crescimento da modalidade e do nível das equipes de diferentes regiões do Brasil.
“É um jogo muito difícil. O voleibol hoje é muito globalizado, todas as regiões têm grandes equipes, têm grandes investimentos. A gente vê vários carros-chefes de várias empresas, de vários projetos, sejam eles sociais ou de esporte de rendimento”, afirmou.
Com um elenco jovem, o Recife Vôlei tenta começar a fase nacional com resultado positivo e ganhar confiança para a sequência da competição.
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Seis jogos em seis dias
Depois da estreia contra o Manaus City/Azul Mania, o Recife Vôlei não terá dias de descanso durante a fase nacional. A equipe volta à quadra já na quarta-feira (7) e seguirá jogando diariamente até domingo (11).
Ao longo da sequência, os pernambucanos terão pela frente Instituto Capixaba, Londrina Vôlei, Vila Nova, Associação Napoli Caçadorense e BNB Rede Cuca Vôlei.
Assim, a programação do Recife Vôlei na fase nacional terá os seguintes adversários:
- 6 de outubro: Manaus City/Azul Mania;
- 7 de outubro: Instituto Capixaba;
- 8 de outubro: Londrina Vôlei;
- 9 de outubro: Vila Nova;
- 10 de outubro: Associação Napoli Caçadorense;
- 11 de outubro: BNB Rede Cuca Vôlei.
A sequência coloca o elenco pernambucano diante de adversários de diferentes regiões do país e será determinante na caminhada do clube em busca do acesso à Superliga B.
Recife Vôlei x Manaus City/Azul Mania
- Competição: Superliga C – Fase Nacional
- Data: terça-feira, 6 de outubro
- Horário: 16h
- Local: Ginásio Cuca José Walter, em Fortaleza (CE)
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