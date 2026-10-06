Circuito MDR volta ao Recife com provas de 5K e 10K em novembro

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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A largada das duas modalidades está prevista para as 5h. Os percursos serão predominantemente planos e passarão pela orla de Boa Viagem.

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O Circuito MDR Recife 2026 será realizado no dia 29 de novembro, na orla de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. A segunda edição do evento na capital pernambucana terá provas de 5K e 10K, com largada e chegada na altura do Parque Dona Lindu.

A largada das duas modalidades está prevista para as 5h. Os percursos serão predominantemente planos e passarão pela orla de Boa Viagem.

Em 2025, o Circuito MDR reuniu cerca de cinco mil corredores no Recife. Na primeira edição, as provas tiveram distâncias de 6 km e 12 km.

Uma das novidades da edição de 2026 será a programação de pós-prova. A arena montada na orla terá show gratuito e aberto ao público, além de área de convivência, ativações de marcas parceiras e espaços para fotos.

A programação poderá ser acompanhada também por familiares, amigos e pessoas que não participarem das provas.

Quem pode participar

A idade mínima para participar da prova de 5K é de 14 anos. Para os 10K, é necessário ter pelo menos 16 anos.

Pessoas com deficiência terão direito a 50% de desconto na inscrição, mediante apresentação da documentação prevista no regulamento. Atletas com 60 anos ou mais também terão uma modalidade de inscrição própria nas duas distâncias.

Segundo a organização, a antecipação da largada para as 5h tem como objetivo oferecer condições mais confortáveis aos participantes diante das temperaturas e favorecer o desempenho durante a prova.

Inscrições

As inscrições estão no segundo lote, com valores a partir de R$ 165, além de taxa de serviço de R$ 16,50. A venda é realizada pela GoDream (Clique no LINK e acesse).

Informações sobre retirada dos kits, guarda-volumes, cronograma e orientações aos participantes serão divulgadas pelos canais oficiais do Circuito MDR.

Serviço