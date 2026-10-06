Circuito MDR volta ao Recife com provas de 5K e 10K em novembro
A largada das duas modalidades está prevista para as 5h. Os percursos serão predominantemente planos e passarão pela orla de Boa Viagem.
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O Circuito MDR Recife 2026 será realizado no dia 29 de novembro, na orla de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. A segunda edição do evento na capital pernambucana terá provas de 5K e 10K, com largada e chegada na altura do Parque Dona Lindu.
A largada das duas modalidades está prevista para as 5h. Os percursos serão predominantemente planos e passarão pela orla de Boa Viagem.
Em 2025, o Circuito MDR reuniu cerca de cinco mil corredores no Recife. Na primeira edição, as provas tiveram distâncias de 6 km e 12 km.
Uma das novidades da edição de 2026 será a programação de pós-prova. A arena montada na orla terá show gratuito e aberto ao público, além de área de convivência, ativações de marcas parceiras e espaços para fotos.
A programação poderá ser acompanhada também por familiares, amigos e pessoas que não participarem das provas.
Quem pode participar
A idade mínima para participar da prova de 5K é de 14 anos. Para os 10K, é necessário ter pelo menos 16 anos.
Pessoas com deficiência terão direito a 50% de desconto na inscrição, mediante apresentação da documentação prevista no regulamento. Atletas com 60 anos ou mais também terão uma modalidade de inscrição própria nas duas distâncias.
Segundo a organização, a antecipação da largada para as 5h tem como objetivo oferecer condições mais confortáveis aos participantes diante das temperaturas e favorecer o desempenho durante a prova.
Inscrições
As inscrições estão no segundo lote, com valores a partir de R$ 165, além de taxa de serviço de R$ 16,50. A venda é realizada pela GoDream (Clique no LINK e acesse).
Informações sobre retirada dos kits, guarda-volumes, cronograma e orientações aos participantes serão divulgadas pelos canais oficiais do Circuito MDR.
Serviço
- Circuito MDR Recife 2026
- Data: 29 de novembro de 2026 (domingo)
- Local: Parque Dona Lindu, na Avenida Boa Viagem
- Distâncias: 5K e 10K
- Largada: 5h para as duas provas
- Idade mínima: 14 anos no 5K e 16 anos no 10K
- Inscrições: GoDream (https://www.godream.com.br/evento/circuito-mdr-recife-2026-6854208)
- Segundo lote: a partir de R$ 165 + R$ 16,50 de taxa
- PCD: 50% de desconto, conforme documentação prevista no regulamento
- Pós-prova: show gratuito e programação na arena