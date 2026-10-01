fechar
Outros Esportes | Notícia

NBA 2026/27: veja datas, principais jogos e onde assistir à nova temporada

Nova temporada terá jogos internacionais, rodada especial de Natal, All-Star Weekend e mais de 300 partidas exibidas no Brasil; saiba mais

Por Thiago Seabra Publicado em 01/10/2026 às 11:33
Imagem dos jogadores de Knicks, Cavs, Thunder e Spurs
Imagem dos jogadores de Knicks, Cavs, Thunder e Spurs - Instagram/@cavsinbrasil @knicks, @spurs e @okcthunder

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A temporada 2026/27 da NBA já tem suas principais datas definidas. A programação começa em 20 de outubro de 2026, com uma noite de abertura que terá três partidas, e segue até abril de 2027, quando será encerrada a temporada regular.

Ao longo do calendário, a liga terá a disputa da Emirates NBA Cup, jogos internacionais, a tradicional rodada de Natal e o All-Star Weekend. A decisão da NBA Cup está marcada para o dia 11 de dezembro, no Hinkle Fieldhouse, em Indianápolis.

No Brasil, a temporada terá partidas exibidas por ESPN, Disney+ e Prime Video, além do NBA League Pass. A programação também inclui transmissões exclusivas em determinadas fases da competição.

Leia Também

Quando começa a temporada 2026/27 da NBA?

A temporada da NBA começa oficialmente em 20 de outubro de 2026. A noite de abertura terá três confrontos:

  • Boston Celtics x Detroit Pistons;
  • New York Knicks x Philadelphia 76ers;
  • San Antonio Spurs x Oklahoma City Thunder.

A temporada regular será disputada até 11 de abril de 2027. Depois disso, o calendário prevê a realização do torneio Play-In e o início dos Playoffs ainda em abril.

Quando será a NBA Cup 2026?

A Emirates NBA Cup será disputada entre 30 de outubro e 11 de dezembro de 2026. A final está programada para o Hinkle Fieldhouse, em Indianápolis.

A fase final da competição terá transmissão exclusiva do Prime Video no Brasil.

Quais serão os jogos internacionais da NBA?

A temporada 2026/27 também terá partidas realizadas fora dos Estados Unidos. O primeiro compromisso internacional está marcado para 7 de novembro, na Cidade do México.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP
  • 7 de novembro de 2026: Denver Nuggets x Indiana Pacers, na Cidade do México;
  • 14 de janeiro de 2027: San Antonio Spurs x New Orleans Pelicans, em Paris;
  • 17 de janeiro de 2027: San Antonio Spurs x New Orleans Pelicans, em Manchester.

Quais são os jogos da NBA no Natal?

A tradicional rodada de Natal será realizada em 25 de dezembro de 2026. Entre os confrontos destacados estão New York Knicks x San Antonio Spurs e Los Angeles Lakers x Philadelphia 76ers.

Quando será o All-Star Weekend 2027?

O All-Star Weekend da NBA está marcado para acontecer entre 19 e 21 de fevereiro de 2027, em Phoenix, no estado do Arizona.

Quantos jogos da NBA serão transmitidos no Brasil?

A programação divulgada para o mercado brasileiro prevê partidas distribuídas entre ESPN/Disney+ e Prime Video.

O levantamento fornecido aponta 142 jogos no Prime Video e 160 partidas na ESPN/Disney+, além de transmissões específicas de diferentes fases da temporada.

O Prime Video terá ainda seis jogos exclusivos do Play-In, a fase final da NBA Cup e as Finais da Conferência Leste. Já ESPN/Disney+ terá exclusividade na rodada de Natal e nas Finais da Conferência Oeste.

Quais times terão mais jogos transmitidos no Brasil?

Considerando a programação conjunta de ESPN e Prime Video apresentada, o Los Angeles Lakers aparece com o maior número de partidas listadas, seguido por San Antonio Spurs, Philadelphia 76ers e New York Knicks.

  • Los Angeles Lakers: 46 jogos;
  • San Antonio Spurs: 42 jogos;
  • Philadelphia 76ers: 41 jogos;
  • New York Knicks: 40 jogos;
  • Golden State Warriors: 35 jogos;
  • Denver Nuggets: 33 jogos;
  • Boston Celtics: 32 jogos;
  • Oklahoma City Thunder: 32 jogos;
  • Miami Heat: 31 jogos;
  • Minnesota Timberwolves: 29 jogos.

Onde assistir à NBA 2026/27 no Brasil?

Os jogos da temporada serão transmitidos no Brasil por ESPN, Disney+ e Prime Video, de acordo com a programação fornecida. O NBA League Pass também estará disponível para acompanhar as partidas da liga.

A distribuição varia conforme a partida e a fase da competição. Entre os destaques estão a exclusividade do Prime Video em parte do Play-In, na fase final da NBA Cup e nas Finais do Leste, enquanto ESPN/Disney+ terá a rodada de Natal e as Finais do Oeste.

Principais datas da NBA 2026/27

  • 20 de outubro de 2026: início da temporada regular;
  • 30 de outubro a 11 de dezembro de 2026: Emirates NBA Cup;
  • 7 de novembro de 2026: jogo internacional na Cidade do México;
  • 25 de dezembro de 2026: rodada de Natal;
  • 14 e 17 de janeiro de 2027: jogos internacionais em Paris e Manchester;
  • 19 a 21 de fevereiro de 2027: All-Star Weekend, em Phoenix;
  • 11 de abril de 2027: fim da temporada regular;
  • Abril de 2027: Play-In e início dos Playoffs.

Leia também

Avaí x Ceará ao vivo: onde assistir, horário e detalhes pela Série B
ONDE ASSISTIR

Avaí x Ceará ao vivo: onde assistir, horário e detalhes pela Série B
Grécia x Holanda ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Nations League
Nations League

Grécia x Holanda ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Nations League

Compartilhe

Tags

Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.