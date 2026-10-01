NBA 2026/27: veja datas, principais jogos e onde assistir à nova temporada
Nova temporada terá jogos internacionais, rodada especial de Natal, All-Star Weekend e mais de 300 partidas exibidas no Brasil; saiba mais
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A temporada 2026/27 da NBA já tem suas principais datas definidas. A programação começa em 20 de outubro de 2026, com uma noite de abertura que terá três partidas, e segue até abril de 2027, quando será encerrada a temporada regular.
Ao longo do calendário, a liga terá a disputa da Emirates NBA Cup, jogos internacionais, a tradicional rodada de Natal e o All-Star Weekend. A decisão da NBA Cup está marcada para o dia 11 de dezembro, no Hinkle Fieldhouse, em Indianápolis.
No Brasil, a temporada terá partidas exibidas por ESPN, Disney+ e Prime Video, além do NBA League Pass. A programação também inclui transmissões exclusivas em determinadas fases da competição.
Quando começa a temporada 2026/27 da NBA?
A temporada da NBA começa oficialmente em 20 de outubro de 2026. A noite de abertura terá três confrontos:
- Boston Celtics x Detroit Pistons;
- New York Knicks x Philadelphia 76ers;
- San Antonio Spurs x Oklahoma City Thunder.
A temporada regular será disputada até 11 de abril de 2027. Depois disso, o calendário prevê a realização do torneio Play-In e o início dos Playoffs ainda em abril.
Quando será a NBA Cup 2026?
A Emirates NBA Cup será disputada entre 30 de outubro e 11 de dezembro de 2026. A final está programada para o Hinkle Fieldhouse, em Indianápolis.
A fase final da competição terá transmissão exclusiva do Prime Video no Brasil.
Quais serão os jogos internacionais da NBA?
A temporada 2026/27 também terá partidas realizadas fora dos Estados Unidos. O primeiro compromisso internacional está marcado para 7 de novembro, na Cidade do México.
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- 7 de novembro de 2026: Denver Nuggets x Indiana Pacers, na Cidade do México;
- 14 de janeiro de 2027: San Antonio Spurs x New Orleans Pelicans, em Paris;
- 17 de janeiro de 2027: San Antonio Spurs x New Orleans Pelicans, em Manchester.
Quais são os jogos da NBA no Natal?
A tradicional rodada de Natal será realizada em 25 de dezembro de 2026. Entre os confrontos destacados estão New York Knicks x San Antonio Spurs e Los Angeles Lakers x Philadelphia 76ers.
Quando será o All-Star Weekend 2027?
O All-Star Weekend da NBA está marcado para acontecer entre 19 e 21 de fevereiro de 2027, em Phoenix, no estado do Arizona.
Quantos jogos da NBA serão transmitidos no Brasil?
A programação divulgada para o mercado brasileiro prevê partidas distribuídas entre ESPN/Disney+ e Prime Video.
O levantamento fornecido aponta 142 jogos no Prime Video e 160 partidas na ESPN/Disney+, além de transmissões específicas de diferentes fases da temporada.
O Prime Video terá ainda seis jogos exclusivos do Play-In, a fase final da NBA Cup e as Finais da Conferência Leste. Já ESPN/Disney+ terá exclusividade na rodada de Natal e nas Finais da Conferência Oeste.
Quais times terão mais jogos transmitidos no Brasil?
Considerando a programação conjunta de ESPN e Prime Video apresentada, o Los Angeles Lakers aparece com o maior número de partidas listadas, seguido por San Antonio Spurs, Philadelphia 76ers e New York Knicks.
- Los Angeles Lakers: 46 jogos;
- San Antonio Spurs: 42 jogos;
- Philadelphia 76ers: 41 jogos;
- New York Knicks: 40 jogos;
- Golden State Warriors: 35 jogos;
- Denver Nuggets: 33 jogos;
- Boston Celtics: 32 jogos;
- Oklahoma City Thunder: 32 jogos;
- Miami Heat: 31 jogos;
- Minnesota Timberwolves: 29 jogos.
Onde assistir à NBA 2026/27 no Brasil?
Os jogos da temporada serão transmitidos no Brasil por ESPN, Disney+ e Prime Video, de acordo com a programação fornecida. O NBA League Pass também estará disponível para acompanhar as partidas da liga.
A distribuição varia conforme a partida e a fase da competição. Entre os destaques estão a exclusividade do Prime Video em parte do Play-In, na fase final da NBA Cup e nas Finais do Leste, enquanto ESPN/Disney+ terá a rodada de Natal e as Finais do Oeste.
Principais datas da NBA 2026/27
- 20 de outubro de 2026: início da temporada regular;
- 30 de outubro a 11 de dezembro de 2026: Emirates NBA Cup;
- 7 de novembro de 2026: jogo internacional na Cidade do México;
- 25 de dezembro de 2026: rodada de Natal;
- 14 e 17 de janeiro de 2027: jogos internacionais em Paris e Manchester;
- 19 a 21 de fevereiro de 2027: All-Star Weekend, em Phoenix;
- 11 de abril de 2027: fim da temporada regular;
- Abril de 2027: Play-In e início dos Playoffs.