NBA 2026/27: veja datas, principais jogos e onde assistir à nova temporada

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Nova temporada terá jogos internacionais, rodada especial de Natal, All-Star Weekend e mais de 300 partidas exibidas no Brasil; saiba mais

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A temporada 2026/27 da NBA já tem suas principais datas definidas. A programação começa em 20 de outubro de 2026, com uma noite de abertura que terá três partidas, e segue até abril de 2027, quando será encerrada a temporada regular.

Ao longo do calendário, a liga terá a disputa da Emirates NBA Cup, jogos internacionais, a tradicional rodada de Natal e o All-Star Weekend. A decisão da NBA Cup está marcada para o dia 11 de dezembro, no Hinkle Fieldhouse, em Indianápolis.

No Brasil, a temporada terá partidas exibidas por ESPN, Disney+ e Prime Video, além do NBA League Pass. A programação também inclui transmissões exclusivas em determinadas fases da competição.

Quando começa a temporada 2026/27 da NBA?

A temporada da NBA começa oficialmente em 20 de outubro de 2026. A noite de abertura terá três confrontos:

Boston Celtics x Detroit Pistons;

New York Knicks x Philadelphia 76ers;

San Antonio Spurs x Oklahoma City Thunder.

A temporada regular será disputada até 11 de abril de 2027. Depois disso, o calendário prevê a realização do torneio Play-In e o início dos Playoffs ainda em abril.

Quando será a NBA Cup 2026?

A Emirates NBA Cup será disputada entre 30 de outubro e 11 de dezembro de 2026. A final está programada para o Hinkle Fieldhouse, em Indianápolis.

A fase final da competição terá transmissão exclusiva do Prime Video no Brasil.

Quais serão os jogos internacionais da NBA?

A temporada 2026/27 também terá partidas realizadas fora dos Estados Unidos. O primeiro compromisso internacional está marcado para 7 de novembro, na Cidade do México.

7 de novembro de 2026: Denver Nuggets x Indiana Pacers, na Cidade do México;

Denver Nuggets x Indiana Pacers, na Cidade do México; 14 de janeiro de 2027: San Antonio Spurs x New Orleans Pelicans, em Paris;

San Antonio Spurs x New Orleans Pelicans, em Paris; 17 de janeiro de 2027: San Antonio Spurs x New Orleans Pelicans, em Manchester.

Quais são os jogos da NBA no Natal?

A tradicional rodada de Natal será realizada em 25 de dezembro de 2026. Entre os confrontos destacados estão New York Knicks x San Antonio Spurs e Los Angeles Lakers x Philadelphia 76ers.

Quando será o All-Star Weekend 2027?

O All-Star Weekend da NBA está marcado para acontecer entre 19 e 21 de fevereiro de 2027, em Phoenix, no estado do Arizona.

Quantos jogos da NBA serão transmitidos no Brasil?

A programação divulgada para o mercado brasileiro prevê partidas distribuídas entre ESPN/Disney+ e Prime Video.

O levantamento fornecido aponta 142 jogos no Prime Video e 160 partidas na ESPN/Disney+, além de transmissões específicas de diferentes fases da temporada.

O Prime Video terá ainda seis jogos exclusivos do Play-In, a fase final da NBA Cup e as Finais da Conferência Leste. Já ESPN/Disney+ terá exclusividade na rodada de Natal e nas Finais da Conferência Oeste.

Quais times terão mais jogos transmitidos no Brasil?

Considerando a programação conjunta de ESPN e Prime Video apresentada, o Los Angeles Lakers aparece com o maior número de partidas listadas, seguido por San Antonio Spurs, Philadelphia 76ers e New York Knicks.

Los Angeles Lakers: 46 jogos;

46 jogos; San Antonio Spurs: 42 jogos;

42 jogos; Philadelphia 76ers: 41 jogos;

41 jogos; New York Knicks: 40 jogos;

40 jogos; Golden State Warriors: 35 jogos;

35 jogos; Denver Nuggets: 33 jogos;

33 jogos; Boston Celtics: 32 jogos;

32 jogos; Oklahoma City Thunder: 32 jogos;

32 jogos; Miami Heat: 31 jogos;

31 jogos; Minnesota Timberwolves: 29 jogos.

Onde assistir à NBA 2026/27 no Brasil?

Os jogos da temporada serão transmitidos no Brasil por ESPN, Disney+ e Prime Video, de acordo com a programação fornecida. O NBA League Pass também estará disponível para acompanhar as partidas da liga.

A distribuição varia conforme a partida e a fase da competição. Entre os destaques estão a exclusividade do Prime Video em parte do Play-In, na fase final da NBA Cup e nas Finais do Leste, enquanto ESPN/Disney+ terá a rodada de Natal e as Finais do Oeste.

Principais datas da NBA 2026/27