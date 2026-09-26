O que o Santa Cruz precisa para subir à Série B? Confira combinação para o Tricolor

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Líder com 10 pontos, Santa Cruz pode confirmar o acesso à Série B já contra o Maringá; até uma derrota pode servir dependendo do outro jogo

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Após o empate contra o Floresta, o Santa Cruz ficou muito perto de confirmar matematicamente o retorno à Série B do Campeonato Brasileiro na próxima rodada do quadrangular. O Tricolor recebe o Maringá no sábado (3), às 17h, pela quinta rodada do quadrangular final da Série C.



Após quatro partidas, o Santa Cruz lidera o Grupo A com dez pontos. O Maringá aparece em segundo, com sete, enquanto o Floresta possui quatro e o Botafogo-PB apenas um.



Com apenas duas rodadas restantes, a situação deixa o clube coral muito próximo de alcançar o principal objetivo da temporada.



Santa Cruz sobe se vencer ou empatar



A conta mais simples independe de qualquer outro resultado. Se vencer o Maringá, o Santa Cruz garante o acesso. O mesmo acontece em caso de empate.

Com um ponto, o Tricolor chegaria aos 11. Mesmo que o Floresta derrote o Botafogo-PB, alcançaria apenas sete pontos e poderia chegar, no máximo, a dez na última rodada.



Assim, um empate diante do Maringá já é suficiente para colocar matematicamente o Santa Cruz na Série B.



Santa pode subir até mesmo perdendo



A derrota também não necessariamente adia o acesso.



Caso o Santa Cruz perca para o Maringá, permanecerá com dez pontos. Neste cenário, precisa que o Floresta não vença o Botafogo-PB.



Se os cearenses empatarem ou perderem, não terão mais pontos suficientes disponíveis para alcançar o Santa Cruz na classificação.



Caso o Santa Cruz seja derrotado e o Floresta vença, a definição ficará para a sexta e última rodada do quadrangular.



Depois do confronto com o Maringá, o Tricolor encerra a campanha diante do Botafogo-PB, no Almeidão.