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O que o Santa Cruz precisa para subir à Série B? Confira combinação para o Tricolor

Líder com 10 pontos, Santa Cruz pode confirmar o acesso à Série B já contra o Maringá; até uma derrota pode servir dependendo do outro jogo

Por Thiago Wagner Publicado em 26/09/2026 às 19:53 | Atualizado em 26/09/2026 às 19:54
Matheus Vinícius, zagueiro do Santa Cruz
Matheus Vinícius, zagueiro do Santa Cruz - Evelyn Victoria/SCFC

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Após o empate contra o Floresta, o Santa Cruz ficou muito perto de confirmar matematicamente o retorno à Série B do Campeonato Brasileiro na próxima rodada do quadrangular. O Tricolor recebe o Maringá no sábado (3), às 17h, pela quinta rodada do quadrangular final da Série C.

Após quatro partidas, o Santa Cruz lidera o Grupo A com dez pontos. O Maringá aparece em segundo, com sete, enquanto o Floresta possui quatro e o Botafogo-PB apenas um.

Com apenas duas rodadas restantes, a situação deixa o clube coral muito próximo de alcançar o principal objetivo da temporada.

Santa Cruz sobe se vencer ou empatar

A conta mais simples independe de qualquer outro resultado. Se vencer o Maringá, o Santa Cruz garante o acesso. O mesmo acontece em caso de empate.

Com um ponto, o Tricolor chegaria aos 11. Mesmo que o Floresta derrote o Botafogo-PB, alcançaria apenas sete pontos e poderia chegar, no máximo, a dez na última rodada.

Assim, um empate diante do Maringá já é suficiente para colocar matematicamente o Santa Cruz na Série B.

Santa pode subir até mesmo perdendo

A derrota também não necessariamente adia o acesso.

Caso o Santa Cruz perca para o Maringá, permanecerá com dez pontos. Neste cenário, precisa que o Floresta não vença o Botafogo-PB.

Se os cearenses empatarem ou perderem, não terão mais pontos suficientes disponíveis para alcançar o Santa Cruz na classificação.

Caso o Santa Cruz seja derrotado e o Floresta vença, a definição ficará para a sexta e última rodada do quadrangular.

Depois do confronto com o Maringá, o Tricolor encerra a campanha diante do Botafogo-PB, no Almeidão.

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Thiago Wagner

tsilva@jc.com.br

Coordenador de Esportes – TV e Digital do SJCC. Jornalista formado pela UFPE (2013), economista pela UFPE (2025) e aluno do MBA em Gestão de Negócios Digitais e Inteligência Artificial da USP/Esalq. Atua na cobertura esportiva desde 2011. No SJCC, trabalhou no Blog do Torcedor como estagiário, repórter e coordenador; foi editor-assistente de Esportes do JC e do Portal JCPE. Em 2015, concluiu o Curso Estado de Jornalismo, em parceria com a Universidade de Navarra, da Espanha.

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