Ingressos para Cowboys x Ravens no Brasil: veja preços e onde comprar
Partida entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens acontece neste domingo (27), no Maracanã; veja os setores e os valores disponíveis
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Ainda há ingressos disponíveis para o NFL Rio Game, que terá o confronto entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens neste domingo (27), no Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida começa às 17h25 (de Brasília) e marca a estreia da NFL na cidade.
Os ingressos continuam à venda pela Ticketmaster, com opções em diferentes setores do Maracanã. Os valores informados abaixo não incluem a taxa de 10% cobrada sobre o preço do ingresso.
Os Cowboys e Ravens já estão no Rio de Janeiro para a partida. As duas equipes deixaram os Estados Unidos na noite de quinta-feira (24) e chegaram ao Brasil nesta sexta-feira (25).
Ingressos NFL Brasil: confira os preços
Os valores dos ingressos variam de acordo com o setor escolhido. O preço mais alto entre as opções listadas é o do Camarote 300 Lateral, enquanto há entradas a partir de R$ 247,50.
- Camarote 300 Lateral: R$ 3.500
- Maracanã Mais: R$ 2.464
- Level 100 Central – Leste N1: R$ 1.360
- Level 100 Central – Oeste: R$ 1.360
- Level 100 Central – Leste N2: R$ 1.060
- Level 100 Lateral – Leste: R$ 1.060
- Level 100 Lateral – Oeste: R$ 1.060
- Level 300 Central – Leste N1: R$ 1.060
- Level 300 Central – Leste N2: R$ 895
- Level 300 Lateral – Leste N1: R$ 895
- Level 300 Lateral – Leste N2: R$ 730
- Level 200 – Norte Endzone N1: R$ 620
- Level 300 Lateral – Leste N3: R$ 537,50
- Level 100 – Norte Endzone: R$ 247,50
- Level 100 – Sul Endzone: R$ 247,50
- Level 300 Central – Leste N3: R$ 247,50
- Level 500 Lateral – Norte Endzone: R$ 247,50
- Level 500 Lateral – Sul Endzone: R$ 247,50
Importante: os valores acima não incluem a taxa de 10% sobre o preço do ingresso. A disponibilidade dos setores pode mudar conforme as vendas.
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Onde comprar ingressos para Cowboys x Ravens?
Os ingressos para o NFL Rio Game devem ser comprados pela Ticketmaster. O torcedor pode consultar os setores disponíveis, os valores atualizados e as condições de compra diretamente na plataforma.
Como a partida acontece neste domingo (27), faltam apenas dois dias para o confronto. Por isso, a disponibilidade de ingressos pode sofrer alterações até o dia do jogo.
Quando será Cowboys x Ravens no Brasil?
Dallas Cowboys e Baltimore Ravens se enfrentam no domingo, 27 de setembro de 2026, às 17h25 (de Brasília). O palco será o Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.
- Jogo: Dallas Cowboys x Baltimore Ravens
- Data: 27 de setembro de 2026
- Dia: domingo
- Horário: 17h25 (de Brasília)
- Local: Maracanã, Rio de Janeiro
- Evento: NFL Rio Game
- Onde assistir: SporTV e Ge TV
NFL no Brasil: Cowboys e Ravens já chegaram ao Rio
As duas equipes já estão na capital fluminense para a partida. Cowboys e Ravens viajaram dos Estados Unidos na noite de quinta-feira (24) e chegaram ao Brasil nesta sexta-feira (25).
O confronto será o terceiro jogo internacional da temporada 2026/27 da NFL e o primeiro realizado no Rio de Janeiro.
Veja os jogos internacionais da NFL em 2026/27
Além do NFL Rio Game, a temporada terá outras partidas disputadas fora dos Estados Unidos.
- Semana 1 — Melbourne, Austrália: 10 de setembro — Los Angeles Rams x San Francisco 49ers
- Semana 3 — Rio de Janeiro, Brasil: 27 de setembro — Dallas Cowboys x Baltimore Ravens
- Semana 4 — Londres, Inglaterra: 4 de outubro — Washington Commanders x Indianapolis Colts
- Semana 5 — Londres, Inglaterra: 11 de outubro — Jacksonville Jaguars x Philadelphia Eagles
- Semana 6 — Londres, Inglaterra: 18 de outubro — Jacksonville Jaguars x Houston Texans
- Semana 7 — Paris, França: 25 de outubro — New Orleans Saints x Pittsburgh Steelers
- Semana 9 — Madri, Espanha: 8 de novembro — Atlanta Falcons x Cincinnati Bengals
- Semana 10 — Munique, Alemanha: 15 de novembro — Detroit Lions x New England Patriots
- Semana 11 — Cidade do México, México: 22 de novembro — San Francisco 49ers x Minnesota Vikings