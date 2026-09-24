Novo Cais recebe corrida com percursos de 5, 10 e 15 km em novembro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Etapa Santander Track&Field Run Series será realizada em 8 de novembro, no Recife, com percursos de 5, 10 e 15 km para os participantes

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O Novo Cais, no bairro de São José, no Recife, receberá uma etapa do Santander Track&Field Run Series 2026 no dia 8 de novembro. A prova terá percursos de 5, 10 e 15 quilômetros, com opções para corredores de diferentes níveis de experiência.

A etapa Novo Cais – Moura Dubeux é realizada pela TFSports, plataforma de eventos e experiências de bem-estar da Track&Field. A corrida integra o calendário do circuito, que promove provas em diferentes cidades.

Os participantes inscritos terão direito a um kit TFSports, com bag, camiseta e brindes de parceiros. Após a conclusão da prova, os atletas também receberão uma medalha colecionável.

Largada será às 5h

A primeira largada está prevista para as 5h, com o percurso de 15 quilômetros. A prova será realizada na Avenida Engenheiro José Estelita, número 862, no bairro de São José.

A retirada dos kits acontecerá entre os dias 5 e 7 de novembro, das 9h às 22h, na loja Track&Field do RioMar Shopping Recife, na Avenida República do Líbano, 251.

“Cada etapa do Santander Track&Field Run Series é desenhada para oferecer uma experiência completa, que une performance, segurança e conexão com a comunidade local”, afirma Fred Wagner, CEO da TFSports.

Inscrições são feitas pelo aplicativo

As inscrições para a etapa estão disponíveis exclusivamente pelo aplicativo TFSports. A plataforma também reúne informações sobre os percursos, horários e demais serviços relacionados à prova.

Serviço

Santander Track&Field Run Series Novo Cais – Moura Dubeux