Novo Cais recebe corrida com percursos de 5, 10 e 15 km em novembro
Etapa Santander Track&Field Run Series será realizada em 8 de novembro, no Recife, com percursos de 5, 10 e 15 km para os participantes
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O Novo Cais, no bairro de São José, no Recife, receberá uma etapa do Santander Track&Field Run Series 2026 no dia 8 de novembro. A prova terá percursos de 5, 10 e 15 quilômetros, com opções para corredores de diferentes níveis de experiência.
A etapa Novo Cais – Moura Dubeux é realizada pela TFSports, plataforma de eventos e experiências de bem-estar da Track&Field. A corrida integra o calendário do circuito, que promove provas em diferentes cidades.
Os participantes inscritos terão direito a um kit TFSports, com bag, camiseta e brindes de parceiros. Após a conclusão da prova, os atletas também receberão uma medalha colecionável.
Largada será às 5h
A primeira largada está prevista para as 5h, com o percurso de 15 quilômetros. A prova será realizada na Avenida Engenheiro José Estelita, número 862, no bairro de São José.
A retirada dos kits acontecerá entre os dias 5 e 7 de novembro, das 9h às 22h, na loja Track&Field do RioMar Shopping Recife, na Avenida República do Líbano, 251.
“Cada etapa do Santander Track&Field Run Series é desenhada para oferecer uma experiência completa, que une performance, segurança e conexão com a comunidade local”, afirma Fred Wagner, CEO da TFSports.
Inscrições são feitas pelo aplicativo
As inscrições para a etapa estão disponíveis exclusivamente pelo aplicativo TFSports. A plataforma também reúne informações sobre os percursos, horários e demais serviços relacionados à prova.
Serviço
Santander Track&Field Run Series Novo Cais – Moura Dubeux
- Data: 8 de novembro
- Local: Avenida Engenheiro José Estelita, 862, São José, Recife
- Percursos: 5, 10 e 15 km
- Primeira largada: 5h
- Retirada dos kits: de 5 a 7 de novembro
- Horário da retirada: 9h às 22h
- Local: Track&Field RioMar Shopping Recife
- Endereço: Avenida República do Líbano, 251
- Inscrições: tfsports.com.br