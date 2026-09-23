Por que a F1 terá corrida no sábado? Entenda mudança no GP do Azerbaijão

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Mudança altera a programação tradicional da categoria e faz fim de semana de corrida começar mais cedo em Baku

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Quem acompanha a Fórmula 1 está acostumado a ver os Grandes Prêmios aos domingos, mas a programação será diferente neste fim de semana. O GP do Azerbaijão, em Baku, será disputado no sábado (26), e não no domingo (27), como normalmente acontece.

A alteração não tem relação com o formato Sprint. A própria Fórmula 1 confirmou que a corrida principal será realizada no sábado e que todo o cronograma do evento foi antecipado em 24 horas

Por que o GP do Azerbaijão será no sábado?

A mudança foi definida para evitar uma coincidência com uma data nacional importante no Azerbaijão.

Originalmente, o GP de Baku estava marcado para domingo, 27 de setembro. Em junho de 2025, porém, a Fórmula 1 e a FIA anunciaram a alteração para o sábado, atendendo a um pedido do promotor da prova e de autoridades do país para acomodar um feriado nacional.

O dia 27 de setembro é marcado no Azerbaijão como o Dia da Memória, criado em homenagem aos militares mortos durante a guerra de Nagorno-Karabakh de 2020.

O conflito entre Azerbaijão e Armênia começou em 27 de setembro daquele ano e durou 44 dias, até a assinatura de um acordo de cessar-fogo em novembro. Em dezembro de 2020, o governo azerbaijano estabeleceu oficialmente a data como um dia anual de homenagem.

Por isso, em vez de realizar a corrida no domingo, a F1 optou por antecipar todo o fim de semana.

Como ficou a programação da F1 em Baku?

A mudança fez com que todas as atividades fossem deslocadas em um dia. Assim, os primeiros treinos acontecem na quinta-feira (24), enquanto o terceiro treino e a classificação serão realizados na sexta (25).

A corrida será disputada no sábado (26), às 8h (horário de Brasília), no circuito de rua de Baku. A prova terá 51 voltas.

Confira a programação:

Quinta-feira (24): Treino Livre 1, às 5h30; Treino Livre 2, às 9h

Treino Livre 1, às 5h30; Treino Livre 2, às 9h Sexta-feira (25): Treino Livre 3, às 5h30; Classificação, às 9h

Treino Livre 3, às 5h30; Classificação, às 9h Sábado (26): GP do Azerbaijão, às 8h

Os horários acima estão convertidos para o horário de Brasília. A programação oficial da F1 confirma que a largada em Baku está marcada para 15h no horário local, o equivalente às 8h no Brasil.

Já houve corridas de F1 no sábado?

Sim. Embora o domingo seja o dia tradicional das corridas, a Fórmula 1 já realizou Grandes Prêmios aos sábados em diferentes ocasiões.

Um exemplo recente é o GP de Las Vegas, que desde sua entrada no calendário, em 2023, é disputado na noite de sábado nos Estados Unidos. Por causa da diferença de fuso horário, porém, a prova é acompanhada na manhã de domingo no Brasil.

Em 2024, os GPs do Bahrein e da Arábia Saudita também foram realizados aos sábados. A mudança naquele caso esteve relacionada à necessidade de adequar o calendário ao início do Ramadã.

Mudança vale apenas para o GP do Azerbaijão de 2026

A alteração em Baku é específica para a edição deste ano. O calendário oficial da temporada estabelece o GP do Azerbaijão entre os dias 24 e 26 de setembro, com a corrida marcada para o sábado.

Portanto, quem costuma reservar a manhã de domingo para acompanhar a Fórmula 1 terá que mudar a rotina neste fim de semana: o GP do Azerbaijão acontece no sábado, às 8h (de Brasília).

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