NFL Rio Game 2026: tudo sobre o jogo entre Cowboys e Ravens no Maracanã

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Confronto marca a terceira partida da liga norte-americana no Brasil e será disputado na terceira semana da temporada regular; saiba mais

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O Maracanã será palco, pela primeira vez, de uma partida oficial de temporada regular da NFL. Dallas Cowboys e Baltimore Ravens se enfrentam neste domingo (27), às 17h25 (de Brasília), pelo NFL Rio Game 2026.

O confronto marca a terceira partida da liga norte-americana no Brasil e será disputado na terceira semana da temporada regular. Nas duas edições anteriores, os jogos aconteceram em São Paulo, na Neo Química Arena.

Quando será Cowboys x Ravens no Maracanã?

A partida está marcada para domingo (27), às 17h25. Os portões do Maracanã serão abertos às 13h25, quatro horas antes do início do jogo.

O duelo faz parte de um acordo de cinco anos que prevê a realização de pelo menos três partidas oficiais da NFL no Rio de Janeiro.

Dentro de campo, Cowboys e Ravens somam sete títulos de Super Bowl: cinco da equipe de Dallas e dois de Baltimore.

Como chegam Dallas Cowboys e Baltimore Ravens?

Os Cowboys chegam ao Brasil depois de conquistar a primeira vitória na temporada, com um triunfo por 37 a 20 sobre o Washington Commanders. Na partida, o quarterback Dak Prescott estabeleceu um novo recorde da franquia.

Dallas é uma das franquias mais valiosas do esporte mundial, com valor de mercado estimado em US$ 17 bilhões. A equipe tem cinco títulos de Super Bowl, mas não conquista a competição desde a temporada de 1995.

Já os Ravens buscam recuperação após perderem para o New Orleans Saints por 24 a 17. Baltimore chegou a abrir vantagem, mas sofreu a virada no último quarto.

O principal nome ofensivo da equipe é o quarterback Lamar Jackson, duas vezes eleito MVP da NFL.

Imagem do WR CeeDee Lamb, número 88 do Dallas Cowboys - Reprodução/ X: @dallascowboys

Brandon Aubrey tem ligação com o futebol brasileiro

O duelo também terá um representante dos Cowboys com uma relação particular com o futebol brasileiro. O kicker Brandon Aubrey chegou a treinar por duas semanas nas estruturas do São Paulo Futebol Clube antes de seguir carreira no futebol americano.

NFL no Brasil: como foram os jogos anteriores?

O Brasil recebeu a NFL pela primeira vez em 2024. Na ocasião, o Philadelphia Eagles venceu o Green Bay Packers por 34 a 29, em São Paulo. Ao fim daquela temporada, os Eagles conquistaram o Super Bowl.

Em 2025, o Los Angeles Chargers derrotou o Kansas City Chiefs por 27 a 21, também na Neo Química Arena, e terminou aquela temporada com vaga nos playoffs.

Quem vai cantar no NFL Rio Game?

O cantor Péricles será responsável pela execução do Hino Nacional Brasileiro antes do início da partida.

O show do intervalo terá apresentações de Pedro Sampaio e Ricky Martin.

Onde assistir a Cowboys x Ravens?

sportv — TV fechada;

— TV fechada; ge tv — transmissão digital;

— transmissão digital; ge.globo — transmissão online;

— transmissão online; NFL Game Pass, na DAZN — streaming;

— streaming; TV Globo — compacto com os melhores momentos e o show do intervalo.

Ingressos para o NFL Rio Game

Os ingressos são comercializados pela Ticketmaster. Os valores partem de R$ 247,50, mais taxas, nos setores superiores, e podem ultrapassar R$ 3.500 em áreas VIP e camarotes corporativos.

Para acessar a Super Bowl Gallery, no Shopping Leblon, também é necessário realizar pré-cadastro no aplicativo NFL OnePass.

O que pode levar para o Maracanã?

O evento terá uma política específica para bolsas. Só serão permitidas bolsas transparentes de plástico, vinil ou PVC, com dimensões máximas de 30,5 x 15,25 x 30,5 centímetros.

Alimentos e bebidas não poderão ser levados para dentro do estádio, exceto em situações de necessidade médica comprovada. Também estão proibidos objetos como garrafas de vidro, artefatos pirotécnicos, objetos cortantes e armas.

Como será o trânsito no entorno do Maracanã?

A operação de trânsito começa antes do dia da partida. O estacionamento nas vias próximas ao estádio será proibido a partir das 19h de sábado (26).

No domingo (27), os bloqueios começam às 10h. A Avenida Rei Pelé, no sentido Méier, será totalmente interditada a partir das 11h. A previsão é de liberação completa das vias até as 23h.

A operação terá 205 operadores de trânsito, além de motocicletas, viaturas, reboques e painéis de mensagem variável.

Metrô é recomendado para chegar ao Maracanã

O MetrôRio é apontado como o principal meio de transporte para o evento. O sistema funcionará das 7h às 23h, com reforço na operação.

A estação recomendada varia de acordo com o portão indicado no ingresso:

Portões A e B: Estação Rei Pelé/Maracanã;

Estação Rei Pelé/Maracanã; Portão C: Estação Francisco Xavier/Tijuca;

Estação Francisco Xavier/Tijuca; Portões D e E: Estação São Cristóvão.

O VLT Carioca funcionará normalmente, com tarifa de R$ 5, enquanto os sistemas de ônibus e BRT terão alterações e integrações mantidas conforme a operação de transporte.

Segurança terá centenas de agentes no evento

A operação de segurança envolverá aproximadamente 900 agentes municipais e 600 profissionais estaduais, entre policiais civis, militares e bombeiros.

O planejamento inclui reconhecimento facial, drones, varreduras preventivas e acompanhamento pelo Centro de Operações Rio. A operação também terá uma estrutura da Polícia Civil dentro do Maracanã para atendimento ao público.

Eventos da NFL movimentam o Rio antes da partida

A programação do NFL Rio Game começou antes do domingo. Entre as atrações estão uma instalação de uma bola de futebol americano na Praia de Botafogo, a Super Bowl Gallery no Shopping Leblon e estruturas temáticas na Lagoa Rodrigo de Freitas e em Copacabana.

No sábado (26), o Parque Garota de Ipanema recebe a NFL Rio Run, com caminhada de 2,5 quilômetros e corrida de 5 quilômetros, além da presença de mascotes e cheerleaders.

Também haverá lojas oficiais da NFL no Shopping Leblon, no Pão de Açúcar e nos aeroportos Galeão e Santos Dumont.