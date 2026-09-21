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Orion Racing Brasil bate recorde de 19 anos e conquista Fita Azul na Refeno

Estreante na competição, barco pernambucano completou as 300 milhas até Fernando de Noronha em 14h18min56s e bateu recorde de 19 anos

Por Lucas Valle Publicado em 21/09/2026 às 9:16
Refeno 2026
Refeno 2026 - Divulgação/Refeno

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O Orion Racing Brasil fez história logo em sua primeira participação na Regata Internacional Recife–Fernando de Noronha (Refeno). O barco pernambucano foi o primeiro a chegar a Fernando de Noronha na 37ª edição da prova, neste domingo (20), conquistou a Fita Azul e ainda estabeleceu um novo recorde da competição.

Comandado por Sérgio Avellar, o trimarã completou as 300 milhas náuticas, cerca de 545 quilômetros, entre o Recife e Fernando de Noronha em 14h18min56s. A embarcação cruzou a linha de chegada no Mirante do Boldró e derrubou uma marca que permanecia intacta havia 19 anos.

O recorde anterior pertencia ao Adrenalina Pura. Em 2007, o barco pernambucano havia realizado a travessia em 14h34min54s. Com o resultado deste domingo, o Orion reduziu a marca em 15min58s e passou a ter o melhor tempo da história da Refeno.

Estreia com recorde

A participação do Orion já era uma das principais atrações da 37ª Refeno. Recém-chegado a Pernambuco, o barco entrou na competição para disputar diretamente a Fita Azul com o Adrenalina Pura, atual campeão e maior vencedor da história da regata.

O Orion é um MOD70, trimarã de alta performance construído em fibra de carbono. O modelo possui três cascos, estrutura leve e grande área vélica, características desenvolvidas para alcançar altas velocidades em travessias oceânicas. A embarcação faz parte de uma série de apenas sete MOD70 construídos no mundo.

A bordo, além de Sérgio Avellar, estiveram Cláudio Teixeira, Guilherme Siqueira Araújo, João Pedro Monteiro, Júlio Avellar, Marcus Duarte e Tiago Monteiro. A tripulação também levou para a travessia o projeto Velejando pelo Autismo, iniciativa que utiliza a vela como instrumento de inclusão e conscientização.

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Adrenalina Pura fica em segundo e registra terceiro melhor tempo

Depois de conquistar a Fita Azul nas dez participações anteriores que disputou, o Adrenalina Pura desta vez terminou em segundo lugar. O barco completou a travessia em 17h27min57s, mas também teve um desempenho histórico.

O tempo registrado em 2026 é o terceiro melhor da história do Adrenalina Pura na Refeno. O recorde da embarcação continua sendo o de 2007, com 14h34min54s, enquanto a segunda melhor marca foi registrada em 2001, quando o barco completou o percurso em 15h30min59s.

O resultado mantém o Adrenalina Pura como o maior vencedor da história da competição, com dez troféus Fita Azul conquistados em 2000, 2001, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2023, 2024 e 2025.

37ª edição reuniu 94 embarcações

A 37ª Refeno teve largada no Marco Zero do Recife, no sábado (19). A competição reuniu embarcações de 13 estados brasileiros e três países estrangeiros, com cerca de 700 velejadores envolvidos na travessia até Fernando de Noronha.

Além da tradicional disputa pela Fita Azul, a edição de 2026 também contou pela primeira vez com a Fita Dourada, destinada ao primeiro barco monocasco a cruzar a linha de chegada.

A programação da Refeno continua em Fernando de Noronha nos próximos dias. A premiação da 37ª edição está marcada para quarta-feira (23), no Museu do Tubarão.

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.