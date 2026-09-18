Largada da 37ª Refeno acontece neste sábado no Marco Zero do Recife

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A maior regata oceânica da América Latina terá programação cultural antes da partida, camarote com acessibilidade e novidades como a Fita Dourada

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O coração do Recife volta a ser o grande ponto de encontro da vela oceânica neste sábado (19) com a largada oficial da 37ª Regata Internacional Recife–Fernando de Noronha (Refeno). Partindo do Marco Zero, um total de 94 embarcações, representando 13 estados brasileiros e três países estrangeiros, inicia a desafiadora travessia rumo ao arquipélago, com janela oficial de saída das 11h30 às 14h30 e partida principal prevista para as 12h.

Consagrada como a maior regata oceânica da América Latina, a competição reúne cerca de 700 velejadores, contando com barcos de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Goiás, Paraíba, Sergipe, Piauí, além de representantes da Argentina, Portugal e Estados Unidos.

Enquanto os preparativos movimentam os veleiros, o público que lota o Marco Zero aproveita uma programação cultural diversificada que inclui o espetáculo "Hélio e o vento do mar", de Cleyton Cabral, às 9h e às 10h na Avenida Rio Branco, seguida pelo tradicional desfile dos Bonecos Gigantes, apresentação da Escola de Samba Gigante do Samba e a música da Banda da Escola de Aprendizes-Marinheiros de Pernambuco, das 11h às 14h.

Uma das principais novidades desta edição é a estreia do Camarote Acessibilidade, localizado em frente ao letreiro do Recife e em funcionamento das 11h às 14h, oferecendo um espaço exclusivo para que pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e seus acompanhantes possam assistir à largada com total conforto. Essa integração entre a cidade e o evento reforça a identidade da Refeno, uma disputa que acontece em alto-mar, mas que transforma o centro do Recife em uma grande celebração pública.

Andrenalina Pura

Além da grande festa no Marco Zero, a competição em alto-mar promete fortes emoções, tendo como um dos principais atrativos a disputa pela cobiçada Fita Azul, troféu entregue ao primeiro barco que cruzar a linha de chegada em Fernando de Noronha.

O grande favorito a manter o posto é o Adrenalina Pura, maior vencedor da história da Refeno e atual campeão. O catamarã pernambucano soma dez conquistas da Fita Azul em dez participações (2000, 2001, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2023, 2024 e 2025), ostentando ainda o recorde absoluto da prova desde 2007, quando completou o percurso em 14h34min54s.

Na edição passada, em 2025, o barco garantiu o quarto melhor tempo da história ao fechar a travessia em 17h47min46s, e agora retorna em 2026 em busca de sua 11ª Fita Azul.

No entanto, a missão não será fácil, pois a disputa ganha um peso pesado nesta edição com a estreia do Orion Racing Brasil, um moderno trimarã oceânico de fibra de carbono vindo diretamente dos Estados Unidos para desafiar o atual campeão.

Para completar as novidades esportivas deste ano, a regata estreia a Fita Dourada, uma premiação inédita voltada para o primeiro barco monocasco a chegar ao arquipélago, criando uma nova e acirrada categoria na travessia.

Estrelas do Esporte

Além da disputa esportiva e da festa cultural, a 37ª Refeno também se destaca pelo forte compromisso social e ambiental, com iniciativas integradas à programação oficial tanto no Recife quanto em Fernando de Noronha.

Na capital pernambucana, ações como o projeto Refeno Para Todos proporcionaram a mais de 70 crianças com diferentes tipos de deficiência e seus acompanhantes a oportunidade de conhecer de perto as embarcações e navegar pela Bacia do Pina, além de promover atividades de educação ambiental com estudantes da rede pública e o plantio de mudas no manguezal do Cabanga.

Já em Fernando de Noronha, a programação estende seu impacto positivo com uma série de serviços voltados para a comunidade local, abrangendo atendimentos de saúde, assistência social e jurídica, projetos ambientais, cuidados veterinários e o Refeninho, iniciativa que aproxima crianças e jovens do arquipélago do universo da vela.

Ações Sociais

As ações sociais e ambientais integram a programação da regata no Recife e em Fernando de Noronha. Entre as iniciativas realizadas estão o Refeno Para Todos, que levou mais de 70 crianças com diferentes tipos de deficiência e seus responsáveis para conhecer embarcações e navegar pela Bacia do Pina; ações de educação ambiental com estudantes da rede pública; e o plantio de mudas no manguezal do Cabanga.

Em Fernando de Noronha, a programação inclui ações de saúde, atendimento social e jurídico, atividades ambientais, ações veterinárias e o Refeninho, que aproxima crianças e jovens do arquipélago da vela e do universo da regata.

Chegada

A chegada dos velejadores a Fernando de Noronha traz uma grande novidade festiva nesta edição da regata. Na próxima segunda-feira (21), a Praça do Mergulhão, no Porto Santo Antônio, será palco de uma festa totalmente aberta ao público para celebrar o fim da travessia e a forte relação construída entre o evento e a comunidade noronhense.

A programação começa às 17h e segue até a meia-noite, contando com uma animada maratona musical que inclui DJ Flávia Pessoa, Mulheres que Bailam, Maracatu Nação Noronha – Ponto de Cultura e Memória Dona Nanete, Nego Noronha, Digão (dos Raimundos) e Sony Bass, em uma celebração especial junto à população da ilha.

Nos dias seguintes, a agenda segue movimentada com diversas ações sociais, ambientais e culturais, culminando na tradicional cerimônia de premiação da 37ª Refeno, marcada para o dia 23 de setembro, no Museu do Tubarão.