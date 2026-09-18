Copa Davis 2026: Brasil x Suíça tem datas, horários, formato e onde assistir
Confronto pelo Grupo Mundial I marca o retorno do torneio ao país e terá João Fonseca e Stan Wawrinka entre os principais nomes do torneio
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O Brasil volta a disputar a Copa Davis em casa nesta sexta-feira (18). A equipe brasileira enfrenta a Suíça pelo Grupo Mundial I, em confronto que será realizado na Farmasi Arena, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.
A disputa acontece em dois dias, com até cinco partidas entre simples e duplas. O Brasil terá João Fonseca, atual número 29 do mundo, como um dos principais nomes. A equipe suíça conta com Stan Wawrinka, ex-número 3 do ranking mundial e tricampeão de Grand Slam.
Quando será Brasil x Suíça pela Copa Davis?
O confronto está marcado para sexta-feira (18) e sábado (19) de setembro. A programação começa às 15h no primeiro dia e às 14h no segundo, sempre pelo horário de Brasília.
- Sexta-feira (18), às 15h: primeiro jogo de simples — Brasil 1 x Suíça 2
- Sexta-feira, a seguir: segundo jogo de simples — Brasil 2 x Suíça 1
- Sábado (19), às 14h: jogo de duplas — Rafael Matos/Orlando Luz x dupla suíça
- Sábado, a seguir: quarto jogo de simples — Brasil 1 x Suíça 1
- Sábado, a seguir: quinto jogo de simples — Brasil 2 x Suíça 2
Como funciona o formato da Copa Davis?
O confronto do Grupo Mundial I é disputado em até cinco partidas. Na sexta-feira, são realizados dois jogos de simples. No sábado, a programação começa com a partida de duplas e termina com mais dois confrontos individuais.
A seleção que conquistar três vitórias garante a classificação no duelo. O vencedor do confronto entre Brasil e Suíça assegura presença na primeira rodada dos Qualifiers da Copa Davis de 2027.
O país derrotado, por outro lado, disputará os playoffs do Grupo Mundial I na próxima temporada.
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Quem joga pelo Brasil?
O capitão Jaime Oncins terá cinco jogadores à disposição para o confronto diante da Suíça:
- João Fonseca — 29º do ranking mundial
- Gustavo Heide — 126º
- Matheus Pucinelli — 249º
- Orlando Luz — 17º no ranking de duplas
- Rafael Matos — 18º no ranking de duplas
Nas duplas, Matos e Luz estão previstos para formar a parceria brasileira.
Quem joga pela Suíça?
A Suíça será comandada pelo capitão Severin Luethi. Entre os cinco convocados está Stan Wawrinka, um dos principais nomes da história recente do tênis do país.
- Stan Wawrinka — 134º do mundo e ex-número 3
- Remy Bertola — 187º
- Jérôme Kym — 284º
- Dominic Stricker — 262º
- Jakub Paul — 1076º
Onde assistir Brasil x Suíça ao vivo?
Os jogos da Copa Davis entre Brasil e Suíça terão transmissão da CazéTV, por meio do YouTube.
Quem for à Farmasi Arena poderá acompanhar as partidas presencialmente. Os ingressos estão disponíveis pelo site www.ingressonacional.com.br.
Brasil volta a jogar a Copa Davis em casa
O duelo contra a Suíça marca o retorno da Copa Davis ao Brasil após três anos. A última vez que a equipe brasileira disputou um confronto em casa foi em 2023, em Florianópolis, diante da China.
Agora, a Farmasi Arena será palco do reencontro da seleção com a torcida brasileira.
O Brasil ainda não conquistou o título da Copa Davis, mas já chegou às semifinais em quatro ocasiões: 1966, 1971, 1992 e 2000.
Última Copa Davis de Stan Wawrinka
O confronto também terá um momento especial para a equipe suíça. Stan Wawrinka fará sua última participação na Copa Davis.
O tenista de 41 anos é tricampeão de Grand Slam e conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos.
Quais são os confrontos do Grupo Mundial I?
O Grupo Mundial I reúne 13 confrontos nesta fase. Confira a lista:
- Austrália x Polônia
- Argentina x Turquia
- Países Baixos x Colômbia
- Luxemburgo x Hungria
- Brasil x Suíça
- Finlândia x Mônaco
- Sérvia x Lituânia
- Eslováquia x Grécia
- Nova Zelândia x Japão
- Noruega x República Popular da China
- Chinese Taipei x Suécia
- Peru x Paraguai
- Dinamarca x Bulgária
Serviço: Brasil x Suíça na Copa Davis
- Evento: Copa Davis — Grupo Mundial I
- Data: 18 e 19 de setembro
- Local: Farmasi Arena, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro
- Sexta-feira: início às 15h
- Sábado: início às 14h
- Transmissão: CazéTV, pelo YouTube
- Ingressos: www.ingressonacional.com.br
- Abertura dos portões: 1h30 antes do início das partidas