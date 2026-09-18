Copa Davis 2026: Brasil x Suíça tem datas, horários, formato e onde assistir

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Confronto pelo Grupo Mundial I marca o retorno do torneio ao país e terá João Fonseca e Stan Wawrinka entre os principais nomes do torneio

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O Brasil volta a disputar a Copa Davis em casa nesta sexta-feira (18). A equipe brasileira enfrenta a Suíça pelo Grupo Mundial I, em confronto que será realizado na Farmasi Arena, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

A disputa acontece em dois dias, com até cinco partidas entre simples e duplas. O Brasil terá João Fonseca, atual número 29 do mundo, como um dos principais nomes. A equipe suíça conta com Stan Wawrinka, ex-número 3 do ranking mundial e tricampeão de Grand Slam.

Imagem do tenista brasileiro João Fonseca - Luiz Candido/CBT

Quando será Brasil x Suíça pela Copa Davis?

O confronto está marcado para sexta-feira (18) e sábado (19) de setembro. A programação começa às 15h no primeiro dia e às 14h no segundo, sempre pelo horário de Brasília.

Sexta-feira (18), às 15h: primeiro jogo de simples — Brasil 1 x Suíça 2

primeiro jogo de simples — Brasil 1 x Suíça 2 Sexta-feira, a seguir: segundo jogo de simples — Brasil 2 x Suíça 1

segundo jogo de simples — Brasil 2 x Suíça 1 Sábado (19), às 14h: jogo de duplas — Rafael Matos/Orlando Luz x dupla suíça

jogo de duplas — Rafael Matos/Orlando Luz x dupla suíça Sábado, a seguir: quarto jogo de simples — Brasil 1 x Suíça 1

quarto jogo de simples — Brasil 1 x Suíça 1 Sábado, a seguir: quinto jogo de simples — Brasil 2 x Suíça 2

Como funciona o formato da Copa Davis?

O confronto do Grupo Mundial I é disputado em até cinco partidas. Na sexta-feira, são realizados dois jogos de simples. No sábado, a programação começa com a partida de duplas e termina com mais dois confrontos individuais.

A seleção que conquistar três vitórias garante a classificação no duelo. O vencedor do confronto entre Brasil e Suíça assegura presença na primeira rodada dos Qualifiers da Copa Davis de 2027.

O país derrotado, por outro lado, disputará os playoffs do Grupo Mundial I na próxima temporada.

Quem joga pelo Brasil?

O capitão Jaime Oncins terá cinco jogadores à disposição para o confronto diante da Suíça:

João Fonseca — 29º do ranking mundial

— 29º do ranking mundial Gustavo Heide — 126º

— 126º Matheus Pucinelli — 249º

— 249º Orlando Luz — 17º no ranking de duplas

— 17º no ranking de duplas Rafael Matos — 18º no ranking de duplas

Nas duplas, Matos e Luz estão previstos para formar a parceria brasileira.

Quem joga pela Suíça?

A Suíça será comandada pelo capitão Severin Luethi. Entre os cinco convocados está Stan Wawrinka, um dos principais nomes da história recente do tênis do país.

Stan Wawrinka — 134º do mundo e ex-número 3

— 134º do mundo e ex-número 3 Remy Bertola — 187º

— 187º Jérôme Kym — 284º

— 284º Dominic Stricker — 262º

— 262º Jakub Paul — 1076º

Onde assistir Brasil x Suíça ao vivo?

Os jogos da Copa Davis entre Brasil e Suíça terão transmissão da CazéTV, por meio do YouTube.

Quem for à Farmasi Arena poderá acompanhar as partidas presencialmente. Os ingressos estão disponíveis pelo site www.ingressonacional.com.br.

Brasil volta a jogar a Copa Davis em casa

O duelo contra a Suíça marca o retorno da Copa Davis ao Brasil após três anos. A última vez que a equipe brasileira disputou um confronto em casa foi em 2023, em Florianópolis, diante da China.

Agora, a Farmasi Arena será palco do reencontro da seleção com a torcida brasileira.

O Brasil ainda não conquistou o título da Copa Davis, mas já chegou às semifinais em quatro ocasiões: 1966, 1971, 1992 e 2000.

Última Copa Davis de Stan Wawrinka

O confronto também terá um momento especial para a equipe suíça. Stan Wawrinka fará sua última participação na Copa Davis.

O tenista de 41 anos é tricampeão de Grand Slam e conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos.

Quais são os confrontos do Grupo Mundial I?

O Grupo Mundial I reúne 13 confrontos nesta fase. Confira a lista:

Austrália x Polônia

Argentina x Turquia

Países Baixos x Colômbia

Luxemburgo x Hungria

Brasil x Suíça

Finlândia x Mônaco

Sérvia x Lituânia

Eslováquia x Grécia

Nova Zelândia x Japão

Noruega x República Popular da China

Chinese Taipei x Suécia

Peru x Paraguai

Dinamarca x Bulgária

Serviço: Brasil x Suíça na Copa Davis