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Copa Davis 2026: Brasil x Suíça tem datas, horários, formato e onde assistir

Confronto pelo Grupo Mundial I marca o retorno do torneio ao país e terá João Fonseca e Stan Wawrinka entre os principais nomes do torneio

Por Thiago Seabra Publicado em 18/09/2026 às 10:54
Imagem do tenista brasileiro João Fonseca
Imagem do tenista brasileiro João Fonseca - Luiz Candido/CBT

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O Brasil volta a disputar a Copa Davis em casa nesta sexta-feira (18). A equipe brasileira enfrenta a Suíça pelo Grupo Mundial I, em confronto que será realizado na Farmasi Arena, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

A disputa acontece em dois dias, com até cinco partidas entre simples e duplas. O Brasil terá João Fonseca, atual número 29 do mundo, como um dos principais nomes. A equipe suíça conta com Stan Wawrinka, ex-número 3 do ranking mundial e tricampeão de Grand Slam.

Luiz Candido/CBT
Imagem do tenista brasileiro João Fonseca - Luiz Candido/CBT

Quando será Brasil x Suíça pela Copa Davis?

O confronto está marcado para sexta-feira (18) e sábado (19) de setembro. A programação começa às 15h no primeiro dia e às 14h no segundo, sempre pelo horário de Brasília.

  • Sexta-feira (18), às 15h: primeiro jogo de simples — Brasil 1 x Suíça 2
  • Sexta-feira, a seguir: segundo jogo de simples — Brasil 2 x Suíça 1
  • Sábado (19), às 14h: jogo de duplas — Rafael Matos/Orlando Luz x dupla suíça
  • Sábado, a seguir: quarto jogo de simples — Brasil 1 x Suíça 1
  • Sábado, a seguir: quinto jogo de simples — Brasil 2 x Suíça 2

Como funciona o formato da Copa Davis?

O confronto do Grupo Mundial I é disputado em até cinco partidas. Na sexta-feira, são realizados dois jogos de simples. No sábado, a programação começa com a partida de duplas e termina com mais dois confrontos individuais.

A seleção que conquistar três vitórias garante a classificação no duelo. O vencedor do confronto entre Brasil e Suíça assegura presença na primeira rodada dos Qualifiers da Copa Davis de 2027.

O país derrotado, por outro lado, disputará os playoffs do Grupo Mundial I na próxima temporada.

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Quem joga pelo Brasil?

O capitão Jaime Oncins terá cinco jogadores à disposição para o confronto diante da Suíça:

  • João Fonseca — 29º do ranking mundial
  • Gustavo Heide — 126º
  • Matheus Pucinelli — 249º
  • Orlando Luz — 17º no ranking de duplas
  • Rafael Matos — 18º no ranking de duplas

Nas duplas, Matos e Luz estão previstos para formar a parceria brasileira.

Quem joga pela Suíça?

A Suíça será comandada pelo capitão Severin Luethi. Entre os cinco convocados está Stan Wawrinka, um dos principais nomes da história recente do tênis do país.

  • Stan Wawrinka — 134º do mundo e ex-número 3
  • Remy Bertola — 187º
  • Jérôme Kym — 284º
  • Dominic Stricker — 262º
  • Jakub Paul — 1076º

Onde assistir Brasil x Suíça ao vivo?

Os jogos da Copa Davis entre Brasil e Suíça terão transmissão da CazéTV, por meio do YouTube.

Quem for à Farmasi Arena poderá acompanhar as partidas presencialmente. Os ingressos estão disponíveis pelo site www.ingressonacional.com.br.

Brasil volta a jogar a Copa Davis em casa

O duelo contra a Suíça marca o retorno da Copa Davis ao Brasil após três anos. A última vez que a equipe brasileira disputou um confronto em casa foi em 2023, em Florianópolis, diante da China.

Agora, a Farmasi Arena será palco do reencontro da seleção com a torcida brasileira.

O Brasil ainda não conquistou o título da Copa Davis, mas já chegou às semifinais em quatro ocasiões: 1966, 1971, 1992 e 2000.

Última Copa Davis de Stan Wawrinka

O confronto também terá um momento especial para a equipe suíça. Stan Wawrinka fará sua última participação na Copa Davis.

O tenista de 41 anos é tricampeão de Grand Slam e conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos.

Quais são os confrontos do Grupo Mundial I?

O Grupo Mundial I reúne 13 confrontos nesta fase. Confira a lista:

  • Austrália x Polônia
  • Argentina x Turquia
  • Países Baixos x Colômbia
  • Luxemburgo x Hungria
  • Brasil x Suíça
  • Finlândia x Mônaco
  • Sérvia x Lituânia
  • Eslováquia x Grécia
  • Nova Zelândia x Japão
  • Noruega x República Popular da China
  • Chinese Taipei x Suécia
  • Peru x Paraguai
  • Dinamarca x Bulgária

Serviço: Brasil x Suíça na Copa Davis

  • Evento: Copa Davis — Grupo Mundial I
  • Data: 18 e 19 de setembro
  • Local: Farmasi Arena, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro
  • Sexta-feira: início às 15h
  • Sábado: início às 14h
  • Transmissão: CazéTV, pelo YouTube
  • Ingressos: www.ingressonacional.com.br
  • Abertura dos portões: 1h30 antes do início das partidas

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.