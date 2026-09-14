Recife recebe passeio ciclístico de 10 km no Dia das Crianças
Evento "Desafio Energia Petrobras" tem percurso de 10 km e três modalidades de inscrição, incluindo uma opção gratuita para o público
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O Recife recebe, no dia 12 de outubro, um passeio ciclístico de 10 quilômetros promovido pelo Desafio Energia Petrobras. A atividade será realizada na Praça Getúlio Vargas, na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, e terá participação de ciclistas de diferentes idades.
As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas no site oficial do evento: www.desafioenergiapetrobras.com.br/recife/passeio-ciclistico.
O passeio terá três modalidades de inscrição. A Inscrição Participação é gratuita e dá direito à medalha após a atividade. Já o Kit Energia inclui camiseta, sacochila, número de peito e medalha, enquanto o Kit Bike acrescenta capacete e bicicleta aos itens.
Menores de 18 anos poderão participar mediante autorização por escrito dos pais ou responsável legal.
Segundo a organização. o passeio integra o Desafio Energia Petrobras, plataforma que reúne atividades de corrida de rua, ciclismo e travessia aquática em diferentes cidades brasileiras.
Serviço
Desafio Energia Petrobras – Passeio Ciclístico Recife
Data: 12 de outubro de 2026
Local: Praça Getúlio Vargas, Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 537-401
Distância: 10 km
Inscrições: site do Desafio Energia Petrobras
Largada: horário ainda será divulgado
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