Recife recebe passeio ciclístico de 10 km no Dia das Crianças

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Evento "Desafio Energia Petrobras" tem percurso de 10 km e três modalidades de inscrição, incluindo uma opção gratuita para o público

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O Recife recebe, no dia 12 de outubro, um passeio ciclístico de 10 quilômetros promovido pelo Desafio Energia Petrobras. A atividade será realizada na Praça Getúlio Vargas, na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, e terá participação de ciclistas de diferentes idades.

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas no site oficial do evento: www.desafioenergiapetrobras.com.br/recife/passeio-ciclistico.

O passeio terá três modalidades de inscrição. A Inscrição Participação é gratuita e dá direito à medalha após a atividade. Já o Kit Energia inclui camiseta, sacochila, número de peito e medalha, enquanto o Kit Bike acrescenta capacete e bicicleta aos itens.

Menores de 18 anos poderão participar mediante autorização por escrito dos pais ou responsável legal.

Segundo a organização. o passeio integra o Desafio Energia Petrobras, plataforma que reúne atividades de corrida de rua, ciclismo e travessia aquática em diferentes cidades brasileiras.

Serviço

Desafio Energia Petrobras – Passeio Ciclístico Recife

Data: 12 de outubro de 2026

Local: Praça Getúlio Vargas, Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 537-401

Distância: 10 km

Inscrições: site do Desafio Energia Petrobras

Largada: horário ainda será divulgado



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