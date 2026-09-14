Etiene Medeiros conquista a medalha de ouro nos 50m costas no Sul-Americano, na Argentina
Nadadora pernambucana voltou a defender a Seleção Brasileira neste domingo (13), e venceu a prova com a melhor marca do campeonato
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A nadadora pernambucana Etiene Medeiros conquistou a medalha de ouro nos 50m costas dos Jogos Sul-Americanos neste domingo (13), na província de Santa Fé, na Argentina.
De volta à Seleção Brasileira após três anos afastada da alta performance, a atleta venceu uma final disputada e terminou a prova com 28s38, melhor marca do campeonato na distância.
Etiene deixou para trás as argentinas Cecília Dieleke e Andrea Berrino para garantir o título. O tempo registrado pela pernambucana também ficou próximo do recorde sul-americano da prova, que pertence à própria nadadora. Em 2017, no Mundial de Budapeste, ela marcou 27s14.
A competição na Argentina marcou a primeira participação de Etiene pela Seleção Brasileira desde o retorno às piscinas, no início de 2026. A nadadora havia ficado três anos afastada da alta performance após o nascimento do filho, Kaleu.
"Estar de volta à seleção é muito especial. Minha última missão no Time Brasil tinha sido em Tóquio, nos Jogos Olímpicos. Sentimento diferente em estar competindo ao lado dos nossos amigos sul-americanos. A Andrea Berrino teve bastante trajetória comigo e, agora, a gente viu também a Cecília Dieleke, batemos juntas, com medalha de ouro para o Brasil. Acho que isso faz a gente acreditar para Los Angeles 2028. Muito gratificante estar aqui novamente", comemorou Etiene.
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Retorno de Etiene Medeiros às piscinas
Desde que retomou a carreira em alto nível, Etiene vem acumulando bons resultados. Em maio, a pernambucana conquistou o ouro nos 50m costas no Troféu Maria Lenk, realizado no Rio de Janeiro.
Na semana passada, a nadadora voltou a subir no lugar mais alto do pódio ao conquistar o título brasileiro da mesma prova no Troféu José Finkel, em São Paulo.
A sequência de resultados fortalece o projeto da atleta de buscar uma vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.
Etiene mira Los Angeles 2028
A pernambucana já disputou duas edições dos Jogos Olímpicos. No Rio de Janeiro, em 2016, e em Tóquio, em 2020, Etiene competiu nos 50m livre.
Agora, a nadadora tem como principal objetivo a classificação para Los Angeles com foco nos 50m costas, prova na qual foi campeã mundial em 2017. A distância passará a fazer parte do programa olímpico, abrindo uma nova possibilidade para a brasileira.
Etiene construiu uma carreira histórica na natação brasileira. Foi a primeira brasileira a conquistar uma medalha de ouro em um Mundial de Natação e também é bicampeã mundial em piscina curta, com títulos em Doha, em 2014, e Windsor, em 2016.
A nadadora também soma nove medalhas em Jogos Pan-Americanos, sendo quatro conquistadas em Toronto, em 2015, e cinco em Lima, em 2019.