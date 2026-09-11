Flamengo supera altitude, bate o Del Valle por 2 a 0 em Quito e se aproxima da semifinal da Libertadores

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Com gols de Bruno Henrique e Léo Pereira no 2º tempo, Rubro-Negro suporta pressão equatoriana e abre grande vantagem para o jogo de volta no Maracanã

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Uma aula de frieza tática e pontaria cirúrgica marcou a vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Independiente del Valle, nesta quinta-feira (11), no Estádio Olímpico Atahualpa. Acuado durante metade do confronto de ida das quartas da Libertadores, o Rubro-Negro reagiu na etapa final na altitude de Quito e construiu a vantagem com tentos anotados por Bruno Henrique e Léo Pereira.

O placar deixa a equipe treinada por Leonardo Jardim em situação confortável para a volta no Maracanã, na próxima quinta-feira, às 21h30. Os cariocas podem até amargar uma derrota pela margem mínima que ainda assim avançam às semifinais. Revés por dois gols de diferença leva a decisão aos pênaltis, enquanto o Del Valle necessita de um triunfo por três ou mais tentos para virar o duelo no tempo normal.

O cenário inicial, contudo, demandou resistência extrema. Senhor das ações no primeiro tempo, o time equatoriano empurrou os visitantes contra o próprio campo e massacrou no jogo aéreo, contabilizando 20 cruzamentos antes do intervalo.

A oportunidade mais cristalina dos donos da casa saiu da rasteira de González, que carimbou o poste do goleiro Rossi. Apesar de permitir dez finalizações ao longo da pressão, a retaguarda brasileira segurou o rojão sem sofrer danos no placar.

Sem conseguir reter a posse ou articular saídas, o Flamengo sequer chutou a gol nos 45 minutos iniciais. Desconectados, Arrascaeta, Carrascal, Samuel Lino e Bruno Henrique pouco participaram, enquanto Jorginho e Pulgar desdobravam-se na proteção do miolo de zaga.

A postura mudou no retorno do vestiário, com a primeira estocada rubro-negra surgindo aos 12 minutos: bola alçada por Carrascal em cobrança de falta e cabeceio de Léo Ortiz por cima da meta de Quintana.

A reposta virou bola na rede três minutos depois. Em passe refinado de Jorginho, Samuel Lino disparou pela ponta esquerda e cruzou rasteiro para Bruno Henrique completar de primeira, assinando seu quinto gol na atual edição do torneio.

O Del Valle tentou dar o troco aos 21, quando Pata recebeu de Sornoza e alçou na área. O lateral Ayrton Lucas virou salvador ao afastar o perigo em cima da linha e, no rebote imediato, travar o arremate de Alcívar.

A eficiência carioca voltou a castigar aos 29 minutos. Após cobrança de escanteio curtinho, Samuel Lino serviu Emerson Royal, que colocou a bola na cabeça de Léo Pereira. O zagueiro testou firme, a bola beliscou o poste e morreu no fundo das redes.

Administrando o ritmo nos instantes finais, o Rubro-Negro travou as investidas locais e decretou a vitória. Mesmo sofrendo com a altitude e o volume do adversário na maior parte da noite, o time carioca demonstrou maturidade para voltar do Equador com um pé na próxima fase.