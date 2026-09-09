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UNINASSAU Recife conquista 71 medalhas nos Jogos Universitários Brasileiros

Delegação pernambucana terminou a competição com 27 ouros, 22 pratas e 22 bronzes em diferentes modalidades

Por Lucas Valle Publicado em 09/09/2026 às 12:08
Delegação da UNINASSAU no JUBs de 2026
Delegação da UNINASSAU no JUBs de 2026 - Rosivaldo Lima/UNINASSAU

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A UNINASSAU Recife encerrou sua participação nos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) com 71 medalhas conquistadas. A delegação pernambucana terminou a competição com 27 ouros, 22 pratas e 22 bronzes, em modalidades que foram do atletismo aos esportes eletrônicos.

Somente na segunda semana dos JUBs, realizada em Goiás e Trindade (GO), foram 39 medalhas, sendo 16 de ouro, 11 de prata e 12 de bronze. Além das conquistas individuais, a instituição também garantiu troféus gerais em diferentes modalidades.

Esportes eletrônicos

A UNINASSAU teve destaque nos jogos eletrônicos, conquistando medalhas nas três modalidades disputadas. Lucas Alessandro ficou com o ouro no futebol eletrônico em sua primeira participação nos JUBs. No League of Legends, a equipe da instituição também conquistou o primeiro lugar, enquanto o time de Valorant terminou com a prata.

Com os resultados, a UNINASSAU somou dois troféus de campeão e um de vice-campeão nos esportes eletrônicos.

Lutas

Nas modalidades de combate, o destaque ficou por conta do jiu-jítsu e do taekwondo.

No jiu-jítsu, Weslley Ryan Dutra e Rafaele Gomes conquistaram medalhas de ouro e prata, respectivamente, além de bronzes nas disputas de absoluto. Isabely Elvira e Paulo Cesar também subiram ao pódio.

Medalhistas do jiu-jítsu:

  • Weslley Ryan Dutra: ouro e bronze
  • Rafaele Gomes: prata e bronze
  • Isabely Elvira: bronze
  • Paulo Cesar: bronze

Já no taekwondo, foram nove medalhas, além dos troféus gerais de primeiro lugar feminino e segundo masculino.

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Medalhistas do taekwondo:

  • Natalia Maria: ouro
  • Valdeck Bruno: ouro
  • Andressa Kelly: ouro
  • Lucas Wilky: prata
  • Cauany Vitória: prata
  • Diogo Batista: bronze
  • Gabriely Rodrigues: bronze
  • Davi Mariano: bronze
  • Diogo José: bronze

Ciclismo e handebol

No ciclismo, Kawani Sofia foi um dos principais nomes da delegação, com duas medalhas de ouro e uma de prata, garantindo o troféu geral feminino de primeiro lugar. Guilherme Henrique conquistou a prata e terminou com o terceiro lugar geral masculino.

No handebol, a equipe feminina da UNINASSAU ficou com a medalha de bronze e também garantiu o troféu geral de terceiro lugar.

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Atletismo

O atletismo também rendeu uma série de medalhas para a instituição. Entre os ouros, estão Wandesson Gomes, no salto em altura; Letícia Nonato, nos 400m; José Alan, nos 110m com barreiras; Sarah Suellen, no salto em altura; Ingrid Rodrigues, no lançamento de disco; e a equipe masculina do revezamento 4x100m.

Outros medalhistas do atletismo:

  • Wanda Socorro: prata – salto em distância
  • Revezamento masculino 4x400m: prata
  • Revezamento feminino 4x400m: prata
  • Gabriel Santos: prata – 1.500m
  • Igor Clemente: prata – 200m
  • Bruno Alves: bronze – 5.000m e 10.000m
  • Revezamento feminino 4x100m: bronze

Na categoria paralímpica, Kleybson da Silva conquistou o ouro no lançamento de disco.

Tênis de mesa paradesportivo

Outro ouro veio com Josimar Lourenço, no tênis de mesa paradesportivo. O atleta, estudante de Ciência da Computação, conquistou mais um título brasileiro e chegou a sete títulos nacionais na carreira.

Ao final dos JUBs, a UNINASSAU Recife ainda garantiu os troféus gerais de segundo lugar no masculino e no feminino, encerrando a competição entre os destaques do esporte universitário nacional.

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.