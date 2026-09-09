Recife recebe penúltima etapa da ASICS Run Challenge 2026 com cerca de 3 mil atletas

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Corrida acontece no Forte do Brum no dia 20 de setembro, com percursos de 4 km, 7 km e 15 km e participantes de 17 estados brasileiros

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Recife será palco da penúltima etapa da ASICS Run Challenge 2026 no dia 20 de setembro. Pelo segundo ano consecutivo, a capital pernambucana recebe o circuito de corridas, que deve reunir cerca de 3 mil atletas.

A prova terá largada e chegada no Forte do Brum, no Bairro do Recife, e contará com três opções de percurso: 4 km, 7 km e 15 km. A distância de 4 km é a novidade da edição deste ano.

Em 2026, o circuito passou de duas para seis etapas. Antes de chegar ao Recife, a competição passou por Belo Horizonte, Brasília e Fortaleza. Salvador recebe a próxima prova, no domingo (13), enquanto Florianópolis encerra o circuito em 9 de novembro.

Segundo a organização, a etapa do Recife terá atletas de 17 estados, 83 cidades brasileiras e da Suíça. Entre os inscritos, os homens representam 53% do total.

Outra novidade da edição de 2026 é o Top 50, que também será realizado em Recife. Os 50 primeiros colocados, entre homens e mulheres, nas provas de 7 km e 15 km receberão uma medalha especial.

A realização do circuito é da Vega Sports, com chancela da ASICS e patrocínio master do Bradesco.

Retirada do kit

A retirada dos kits será realizada nos dias 18 e 19 de setembro, na loja da ASICS no RioMar Shopping, no Pina, das 11h às 20h.

Os participantes devem apresentar as informações exigidas pela organização para realizar a retirada do material.

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