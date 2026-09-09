Etiene Medeiros volta à Seleção Brasileira para os Jogos Sul-Americanos

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Nadadora pernambucana foi convocada após conquistar o título brasileiro dos 50m costas e disputará competição na Argentina

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A nadadora pernambucana Etiene Medeiros está de volta à Seleção Brasileira. Aos 34 anos, a atleta viaja nesta quinta-feira (10) para a Argentina, onde disputará os Jogos Sul-Americanos, na província de Santa Fé.

Será a primeira competição de Etiene pela Seleção desde o retorno às piscinas, no início de 2026, após três anos afastada da alta performance. A nadadora voltou a competir depois do nascimento do filho Kaleu e tem como principal objetivo a disputa dos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

O retorno ganhou força com os resultados recentes. Em maio, Etiene conquistou o ouro nos 50m costas no Troféu Maria Lenk, no Rio de Janeiro. Na semana passada, voltou a subir no lugar mais alto do pódio ao conquistar o título brasileiro da mesma prova no Troféu José Finkel, em São Paulo.

“Mais um passo nesse meu retorno às piscinas, voltando a defender a seleção brasileira. Muito feliz e motivada para mais esse desafio”, afirmou a nadadora.

Etiene Medeiros de olho em Los Angeles 2028

A pernambucana já disputou duas edições dos Jogos Olímpicos, no Rio de Janeiro, em 2016, e em Tóquio, em 2020. Nas duas oportunidades, competiu nos 50m livre.

Agora, Etiene mira uma nova oportunidade olímpica com foco nos 50m costas, prova na qual foi campeã mundial em 2017. A modalidade passará a fazer parte do programa olímpico, aumentando as possibilidades de classificação da brasileira.

Ao longo da carreira, Etiene se tornou a primeira brasileira campeã mundial de natação e também conquistou títulos mundiais em piscina curta, além de nove medalhas em Jogos Pan-Americanos.

Os Jogos Sul-Americanos começam neste sábado (12), na Argentina, reunindo atletas de 15 países em diferentes modalidades.