fechar
Outros Esportes |

Etiene Medeiros volta à Seleção Brasileira para os Jogos Sul-Americanos

Nadadora pernambucana foi convocada após conquistar o título brasileiro dos 50m costas e disputará competição na Argentina

Por Lucas Valle Publicado em 09/09/2026 às 16:47
Etiene Medeiros, primeira brasileira campeã mundial de natação
Etiene Medeiros, primeira brasileira campeã mundial de natação - Igo Bione

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A nadadora pernambucana Etiene Medeiros está de volta à Seleção Brasileira. Aos 34 anos, a atleta viaja nesta quinta-feira (10) para a Argentina, onde disputará os Jogos Sul-Americanos, na província de Santa Fé.

Será a primeira competição de Etiene pela Seleção desde o retorno às piscinas, no início de 2026, após três anos afastada da alta performance. A nadadora voltou a competir depois do nascimento do filho Kaleu e tem como principal objetivo a disputa dos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

O retorno ganhou força com os resultados recentes. Em maio, Etiene conquistou o ouro nos 50m costas no Troféu Maria Lenk, no Rio de Janeiro. Na semana passada, voltou a subir no lugar mais alto do pódio ao conquistar o título brasileiro da mesma prova no Troféu José Finkel, em São Paulo.

“Mais um passo nesse meu retorno às piscinas, voltando a defender a seleção brasileira. Muito feliz e motivada para mais esse desafio”, afirmou a nadadora.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Etiene Medeiros de olho em Los Angeles 2028

A pernambucana já disputou duas edições dos Jogos Olímpicos, no Rio de Janeiro, em 2016, e em Tóquio, em 2020. Nas duas oportunidades, competiu nos 50m livre.

Agora, Etiene mira uma nova oportunidade olímpica com foco nos 50m costas, prova na qual foi campeã mundial em 2017. A modalidade passará a fazer parte do programa olímpico, aumentando as possibilidades de classificação da brasileira.

Ao longo da carreira, Etiene se tornou a primeira brasileira campeã mundial de natação e também conquistou títulos mundiais em piscina curta, além de nove medalhas em Jogos Pan-Americanos.

Os Jogos Sul-Americanos começam neste sábado (12), na Argentina, reunindo atletas de 15 países em diferentes modalidades.

VEJA MAIS CONTEÚDO

Leia também

Quando a Seleção Brasileira vai jogar? Veja as datas dos próximos amistosos do Brasil
BRASIL

Quando a Seleção Brasileira vai jogar? Veja as datas dos próximos amistosos do Brasil
Tabela do Sul-Americano Feminino de Vôlei: veja resultados e próximos jogos do Brasil no Pré-Olímpico
VOLEI FEMININO

Tabela do Sul-Americano Feminino de Vôlei: veja resultados e próximos jogos do Brasil no Pré-Olímpico

Compartilhe

Tags

Imagem de Lucas Valle

Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.