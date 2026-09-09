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Com estrelas do esporte e novas atrações, 37ª Refeno terá largada no dia 19 de setembro

Pâmela Rosa, Maurren Maggi e Richarlyson participarão da travessia a bordo do veleiro Algo Mais. 94 barcos de 13 estados e 4 países já estão inscritos

Por Davi Saboya Publicado em 09/09/2026 às 18:39
Imagem da entrevista de coletiva sobre a 37ª Refeno
Imagem da entrevista de coletiva sobre a 37ª Refeno - Divulgação

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A 37ª edição da Regata Internacional Recife–Fernando de Noronha (Refeno) terá início no dia 19 de setembro, com partida marcada para o Marco Zero do Recife. Principal competição de vela oceânica da América Latina, a prova contará este ano com uma tripulação de destaque nacional: a skatista Pâmela Rosa, a campeã olímpica Maurren Maggi e o ex-jogador e comentarista Richarlyson.

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O trio enfrentará as cerca de 300 milhas náuticas até o arquipélago a bordo do veleiro pernambucano Algo Mais. Os detalhes da competição foram apresentados em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (9), no Cabanga.

O encontro reuniu a diretoria do clube, incluindo o comodoro Paulo Perez, o vice-comodoro Otávio Mignot, o coordenador Dante Novaes e o diretor Walter Neukranz, além do capitão dos Portos de Pernambuco, André Luiz, do administrador de Noronha, Virgílio Oliveira, do secretário de Turismo do Recife, Felipe Porto, e do presidente da Empetur, Eduardo Loyo.

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Novidades no mar e na ilha

Entre as novidades esportivas desta edição está a criação do troféu Fita Dourada, premiação inédita destinada ao primeiro barco monocasco a cruzar a linha de chegada. No âmbito festivo, a organização anunciou um show gratuito e aberto à população de Fernando de Noronha na segunda-feira (21), celebrando a recepção aos velejadores.

Adrenalina Pura defende hegemonia

Atual detentor do título de Fita Azul e maior vencedor da história da regata, o Adrenalina Pura entra na disputa em busca do 11º título de sua trajetória. Adquirido por velejadores pernambucanos em 2023, o barco venceu as últimas três edições consecutivas (2023, 2024 e 2025) e detém o recorde absoluto da travessia: 14 horas, 34 minutos e 54 segundos, marca estabelecida em 2007.

Frota nacional e estrangeira

A 37ª Refeno já contabiliza 94 embarcações inscritas. A frota representa 13 estados brasileiros e quatro países: Argentina (Miss Laura e Don Quijote II), Portugal (Rajadão) e Estados Unidos (Sea Wind II).

  • São Paulo: 18 barcos
  • Rio de Janeiro: 14 barcos
  • Bahia e Pernambuco: 12 barcos cada
  • Paraná e Santa Catarina: 8 barcos cada
  • Rio Grande do Sul: 7 barcos
  • Espírito Santo: 3 barcos
  • Goiás e Rio Grande do Norte: 2 barcos cada
  • Paraíba, Sergipe e Piauí: 1 barco cada

Ações sociais, ambientais e educativas

A programação da Refeno inclui iniciativas voltadas à comunidade e à preservação ambiental. No Recife, o projeto Refeno para Todos promove a visitação de pessoas neurodivergentes aos barcos no dia 13, e estudantes da rede pública visitam o Cabanga no dia 10. No dia da largada, haverá a apresentação infantil Hélio e o vento do mar no Marco Zero.

Em Fernando de Noronha, ocorrem oficinas culturais, a ação ambiental World Cleanup Day, atendimentos de saúde e veterinários, doação de livros e a 3ª edição da Refeninho, que leva jovens da ilha para passeios educativos de barco com foco na conservação marinha.

Programação cultural e partida

As atividades sociais começam no dia 12 de setembro no Cabanga, com feijoada, palestras técnicas e shows de Rafa e Pipo Marques, Kelly Oliveira, Spok e Tony Garrido.

No dia 19, a movimentação no Marco Zero começa às 11h com desfile de Bonecos Gigantes, escola de samba e banda militar. A largada oficial será realizada às 12h. A recepção dos velejadores em Noronha contará com apresentações culturais na Praça Mergulhão, culminando na premiação oficial no Museu do Tubarão, no dia 23.

Vencedores da Fita Azul

  • 2025: Adrenalina Pura
  • 2024: Adrenalina Pura
  • 2023: Adrenalina Pura
  • 2022: Aventureiro 4
  • 2021: Patoruzú - CTViagens
  • 2019: Patoruzú - CTViagens
  • 2018: Patoruzú - CTViagens
  • 2017: Camiranga
  • 2016: Camiranga

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Imagem de Davi Saboya

Davi Saboya

dsaboya@ne10.com.br

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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