Pernambucano Rafael Câmara domina em Monza e crava a pole position no GP da Itália
O piloto de Pernambuco foi o mais rápido da sessão ao registrar 01min31s326 e lidera a primeira fila no tradicional circuito italiano
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Em uma exibição de gala do automobilismo pernambucano, Rafael Câmara conquistou a pole position para o GP da Itália, da Fórmula 2, nesta sexta-feira (04), no icônico Autódromo Internacional de Monza. O jovem piloto registrou a marca de 01min31s326 e vai partir do lugar de honra na corrida principal, dividindo a primeira fila com Joshua Durksen. Na disputa da corrida sprint, que conta com o grid invertido, a posição de honra ficou com John Bennet.
A sessão classificatória começou com Alex Dunne abrindo volta rápida, mas o adversário acabou escapando do traçado no terceiro setor e perdendo o ritmo. Aproveitando a brecha, o pernambucano assumiu a ponta provisória ao cravar 01min31s900, embora tenha sido superado momentaneamente logo em seguida por Leon e Durksen.
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Demonstrando forte ritmo de pista, o pernambucano deu o troco na passagem seguinte e retomou a liderança ao baixar o tempo para 01min31s326, impondo uma vantagem de dois décimos sobre Leon. Na sequência, os carros recolheram aos boxes para ajustar os últimos detalhes antes de retornarem à pista nos cinco minutos derradeiros.
Com o grid completo no traçado para a tentativa final, diversos competidores chegaram a registrar marcas pessoais melhores nos setores, enquanto o cronômetro zerava e restava apenas a última chance de mudança na tabela.
Sem dar margem para os rivais e sem ser ameaçado, Rafa Câmara confirmou o feito e garantiu a pole do GP da Itália.