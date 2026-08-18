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Recife Mariners leva futebol americano a Igarassu em partida pela Superliga

Equipe pernambucana enfrenta o Cavalaria 2 de Julho neste domingo, em duelo com entrada gratuita mediante retirada antecipada de ingressos

Por Maju Siqueira Publicado em 18/08/2026 às 18:06
Recife Mariners
Recife Mariners - Fotos: Jayme Marques/Recife Mariners

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O Recife Mariners vai disputar sua próxima partida em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife. A equipe pernambucana enfrenta o Cavalaria 2 de Julho, da Bahia, neste domingo (23), às 14h, pela terceira rodada da Superliga de Futebol Americano – Conferência Atlântico.

O confronto será realizado no Complexo Poliesportivo de Cidadania Alfredo Bandeira de Melo, conhecido como Campo Murado, em uma parceria entre o Recife Mariners e a Prefeitura de Igarassu. Será a primeira vez que o espaço receberá uma partida da equipe pernambucana.

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A entrada para o público será gratuita, mas é necessário retirar o ingresso antecipadamente devido à capacidade do estádio. Os ingressos estão disponíveis pelo site Eleven Tickets.

Partida também celebra 20 anos do Mariners

O jogo em Igarassu também integra as comemorações pelos 20 anos de história do Recife Mariners. Fundada em 2006, a equipe se consolidou no cenário do futebol americano brasileiro e segue disputando competições nacionais.

O time conta com apoio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte de Pernambuco e patrocínio da Companhia Pernambucana de Gás (Copergás).

Serviço

  • Recife Mariners x Cavalaria 2 de Julho
  • Competição: Superliga de Futebol Americano – Conferência Atlântico
  • Data: Domingo, 23 de agosto
  • Horário: 14h
  • Local: Campo Murado, Igarassu
  • Entrada: Gratuita, mediante retirada antecipada de ingresso
  • Ingressos: Eleven Tickets

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Maju Siqueira

mjucarvalho@tvjornal.com.br