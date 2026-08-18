Recife Mariners leva futebol americano a Igarassu em partida pela Superliga
Equipe pernambucana enfrenta o Cavalaria 2 de Julho neste domingo, em duelo com entrada gratuita mediante retirada antecipada de ingressos
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O Recife Mariners vai disputar sua próxima partida em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife. A equipe pernambucana enfrenta o Cavalaria 2 de Julho, da Bahia, neste domingo (23), às 14h, pela terceira rodada da Superliga de Futebol Americano – Conferência Atlântico.
O confronto será realizado no Complexo Poliesportivo de Cidadania Alfredo Bandeira de Melo, conhecido como Campo Murado, em uma parceria entre o Recife Mariners e a Prefeitura de Igarassu. Será a primeira vez que o espaço receberá uma partida da equipe pernambucana.
A entrada para o público será gratuita, mas é necessário retirar o ingresso antecipadamente devido à capacidade do estádio. Os ingressos estão disponíveis pelo site Eleven Tickets.
Partida também celebra 20 anos do Mariners
O jogo em Igarassu também integra as comemorações pelos 20 anos de história do Recife Mariners. Fundada em 2006, a equipe se consolidou no cenário do futebol americano brasileiro e segue disputando competições nacionais.
O time conta com apoio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte de Pernambuco e patrocínio da Companhia Pernambucana de Gás (Copergás).
Serviço
- Recife Mariners x Cavalaria 2 de Julho
- Competição: Superliga de Futebol Americano – Conferência Atlântico
- Data: Domingo, 23 de agosto
- Horário: 14h
- Local: Campo Murado, Igarassu
- Entrada: Gratuita, mediante retirada antecipada de ingresso
- Ingressos: Eleven Tickets