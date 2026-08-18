NFL no Rio: Pedro Sampaio e Ricky Martin farão show no intervalo de Cowboys x Ravens

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Dallas Cowboys e Baltimore Ravens se enfrentam no Maracanã em setembro, com apresentação de Pedro Sampaio e Ricky Martin no intervalo

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A NFL realizará, pela primeira vez, uma partida oficial da temporada regular no Rio de Janeiro. O jogo entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens está marcado para o dia 27 de setembro de 2026, no Maracanã, com início previsto para as 17h25, no horário de Brasília.

Além do confronto de futebol americano, o evento terá um show especial no intervalo. A NFL confirmou Pedro Sampaio e Ricky Martin como atrações da apresentação musical no Maracanã.

Pedro Sampaio e Ricky Martin farão show no intervalo da NFL

O DJ e produtor carioca Pedro Sampaio dividirá o palco com o cantor porto-riquenho Ricky Martin durante o intervalo de Cowboys x Ravens.

A apresentação reunirá um artista brasileiro e um nome internacional em um dos principais momentos do evento. A escolha, segundo as informações divulgadas, busca combinar o talento local com o alcance global dos artistas e celebrar a identidade cultural do Rio de Janeiro.

Para Pedro Sampaio, a participação também terá um significado especial por acontecer em sua cidade natal e no Maracanã, estádio que fez parte de sua trajetória como torcedor. O artista também vê a apresentação como uma oportunidade de levar o funk brasileiro a um evento de alcance internacional.

Quando será Cowboys x Ravens no Rio de Janeiro?

A partida entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens será disputada no dia 27 de setembro de 2026, no Estádio do Maracanã.

Jogo: Dallas Cowboys x Baltimore Ravens

Dallas Cowboys x Baltimore Ravens Data: 27 de setembro de 2026

27 de setembro de 2026 Horário: 17h25, de Brasília

17h25, de Brasília Local: Maracanã, no Rio de Janeiro

Maracanã, no Rio de Janeiro Competição: temporada regular da NFL

temporada regular da NFL Show do intervalo: Pedro Sampaio e Ricky Martin

Jogo será o primeiro da NFL no Rio

O confronto marcará a primeira vez que o Rio de Janeiro receberá uma partida oficial da temporada regular da NFL.

O evento faz parte da estratégia de expansão internacional da liga e será o segundo compromisso de uma série global da NFL em 2026, calendário que prevê jogos em sete países distribuídos por quatro continentes.

Além do Brasil, a programação internacional inclui partidas em cidades como Londres, Madri, Paris, Munique, Cidade do México e Melbourne.

A NFL já havia realizado jogos no Brasil anteriormente, em São Paulo, com apresentações musicais de artistas como Anitta e Karol G.

Onde assistir ao jogo da NFL no Brasil?

O público brasileiro poderá acompanhar a partida entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens, incluindo o show do intervalo, por meio das transmissões ao vivo do sportv e da GETV.

Pedro Sampaio terá agenda movimentada no Rio

O show no intervalo da NFL acontecerá duas semanas após outra apresentação de Pedro Sampaio na cidade. O artista está previsto para se apresentar no palco principal do Rock in Rio, em 12 de setembro.

Assim, setembro de 2026 terá uma sequência de grandes eventos no Rio de Janeiro, com o Rock in Rio e, posteriormente, a realização da primeira partida oficial da temporada regular da NFL na cidade.