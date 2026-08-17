João Fonseca x Christopher O’Connell ao vivo: onde assistir, horário e jogo pelo Masters de Cincinnati

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Brasileiro busca avançar pela primeira vez às oitavas em Ohio após alcançar marca histórica em torneios da série Masters 1000; saiba mais

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João Fonseca enfrenta o australiano Christopher O’Connell nesta terça-feira (18), pela terceira rodada do Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos. O horário ainda será definido.

O brasileiro de 19 anos chega ao confronto depois de derrotar o holandês Botic van de Zandschulp por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (2).

Fonseca busca alcançar pela primeira vez as oitavas de final do torneio em Ohio. Para isso, terá pela frente um adversário que entrou na chave principal após disputar o qualifying.

Como chegam os tenistas

Atual número 26 ou 27 do mundo, João Fonseca soma 19 vitórias e 13 derrotas em 32 partidas disputadas na temporada de 2026.

O triunfo sobre Van de Zandschulp também levou o brasileiro à marca de 10 vitórias em torneios Masters 1000 neste ano. Segundo as informações fornecidas, nenhum brasileiro atingia esse número desde Gustavo Kuerten, em 2003.

Fonseca também superou a marca de Thomaz Bellucci, que obteve oito vitórias em Masters 1000 em sua melhor temporada, em 2010.

Na atual temporada, o carioca alcançou as quartas de final em Monte Carlo, seu melhor resultado na categoria, além das oitavas em Indian Wells e Montreal.

O brasileiro também chega ao duelo após relatar dificuldades de adaptação à quadra dura de Cincinnati. Ele classificou a superfície como estranha e muito veloz.

Outro fator citado foi o calor intenso, com sensação térmica de 32°C e alta umidade durante o torneio.

Do outro lado, Christopher O’Connell ocupa a 126ª ou 129ª posição do ranking da ATP, conforme as informações fornecidas. O australiano garantiu presença na chave principal por meio do qualifying.

O’Connell avançou à terceira rodada após a desistência do norueguês Casper Ruud, que abandonou o confronto anterior por problemas físicos nas costas.

Onde assistir João Fonseca x Christopher O’Connell ao vivo

O duelo entre João Fonseca e Christopher O’Connell terá transmissão ao vivo no Brasil pela ESPN, na TV fechada, e pelo serviço de streaming Disney+.

TV fechada: ESPN

ESPN Streaming: Disney+

Histórico do confronto

João Fonseca e Christopher O’Connell farão um duelo inédito no circuito profissional.

Caso avance, o brasileiro poderá enfrentar nas oitavas de final o norte-americano Taylor Fritz, nono cabeça de chave, ou o espanhol Daniel Merida.

Marcas alcançadas pelo brasileiro

Além da marca de 10 vitórias em Masters 1000 na temporada, Fonseca tornou-se o primeiro adolescente a alcançar a terceira rodada de Cincinnati em dois anos consecutivos desde Pete Sampras e Michael Chang, feito registrado há 35 anos.

Sobre a marca relacionada a Gustavo Kuerten, Fonseca destacou a admiração pelo ex-tenista brasileiro e afirmou que se inspira no carisma e na humildade do tricampeão de Roland Garros.

Após superar Van de Zandschulp, o carioca também ressaltou a importância de manter a concentração no tie-break para confirmar a vitória.

Ficha técnica